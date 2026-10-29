A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Sustentabilidade

Projeto que reforça conexão de crianças com a natureza vence Prêmio Biguá no Norte do ES

Iniciativa da sociedade civil é uma das reconhecidas na sexta edição da premiação, realizada em Linhares; conheça os projetos vencedores de cada categoria

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 14:55

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

29 out 2026 às 14:55
Vencedores do Prêmio Biguá de Sustentabilidade, na Região Norte
Vencedores das cinco categorias do Prêmio Biguá de Sustentabilidade, na Região Norte Divulgação

Apresentar ideias sobre os saberes ancestrais e enfrentar as crises do presente é uma luta coletiva, como propõe Ailton Krenak no livro O futuro é ancestral. Em Linhares, no Norte do Espírito Santo, o Instituto Asas da Esperança aposta em novos modelos de educação socioambiental, transformando o próprio território em espaço de aprendizagem, pertencimento, cuidado e preservação. 


O trabalho voltado a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social levou a instituição a ser uma das vencedoras da 6ª edição do Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2026, na Região Norte, promovido pela Rede Gazeta para valorizar iniciativas de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável.


Com o tema “Todos 100% Presentes”, a premiação celebrou, na noite de quarta-feira (28), em Linhares, iniciativas que valorizam o olhar para a comunidade e incentivam a participação de cada pessoa como agente de transformação e mobilização de soluções. A avaliação dos projetos inscritos passou por uma comissão técnica, e as iniciativas selecionadas foram reconhecidas em cinco categorias: Sociedade Civil, Empresa, Escola, Poder Público e Produtor Rural. 


Para Maria Helena Vargas, diretora regional da Rede Gazeta, a premiação reafirma, ao longo dos anos, que as ações e as soluções apresentadas multiplicam os cuidados com o desenvolvimento sustentável do meio ambiente.

Temos que continuar cuidando do meio ambiente para continuar crescendo. E esse é o objetivo do prêmio: dar visibilidade a quem está desenvolvendo iniciativas que conseguem restaurar e preservar o meio ambiente e produzir de forma sustentável.

Maria Helena Vargas Diretora Regional da Rede Gazeta 

Território é espaço de aprendizado
Projeto Território Também Educa venceu a categoria Sociedade Civil
Projeto Território Também Educa venceu a categoria Sociedade Civil Divulgação

Vencedor da categoria Sociedade Civil, o projeto O Território Também Educa promove educação socioambiental para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social em Linhares,. A iniciativa surgiu da experiência de Grazi Ferreira, representante da sociedade civil e filha de pescador, que também cresceu em uma comunidade em situação de vulnerabilidade. Desde 2021, o trabalho busca aproximar os participantes dos espaços naturais da cidade e estimular o sentimento de pertencimento.


A proposta é levar a educação ambiental para o cotidiano, com atividades que incluem o contato com a Lagoa Nova, as hortas e os espaços verdes. Para Grazi, conhecer as belezas naturais do município é um passo importante para despertar o interesse pela preservação. A ideia é que, além de aprender sobre o meio ambiente, as crianças criem vínculos com o território onde vivem.

A gente não leva a criança para dentro de uma sala de aula só para explicar as consequências da degradação ambiental. Primeiro, a gente tem que ensiná-la a gostar do território dela.

Graziele Ferreira Coordenadora de Projetos

Com o envolvimento nas atividades, os participantes também passam a sugerir ações e intervenções na comunidade. O projeto busca, assim, fortalecer o protagonismo infantil e juvenil, incentivando as crianças e os adolescentes a compartilharem o que aprendem e a mobilizarem outras pessoas em favor da preservação ambiental. 

Modelo circular de energia limpa
Projeto Do Descarte à Energia, da Norte Resíduos, venceu a categoria de Empresas
Projeto Do Descarte à Energia, da Norte Resíduos, venceu a categoria de Empresas Divulgação

Na empresa Norte Resíduos, em Rio Quartel, distrito de Linhares, o descarte de resíduos de madeiras do setor industrial, comercial e público são transformadas em fonte de energia limpa. Deixando para trás o descarte em aterros, o projeto “Do Descarte à Energia” utiliza o fluxo próprio dividido em quatro passos: coleta especializada, processamento, valorização energética e retorno ao ciclo produtivo. Assim, tornou-se vencedora do Prêmio Biguá, na categoria Empresas.


Com base no modelo de economia circular e logística reversa, o resíduo que seria descartado é transformado em biocombustível, o que reduz a emissão de efeito estufa, gerando mais energia térmica e elétrica renovável para o funcionamento de cerâmicas, alto-fornos e caldeiras.

As pessoas acham que a reciclagem é feita apenas de plástico, papelão, ferro e garrafa pet. A gente provou, com resultados, que a madeira tem um papel fundamental na reutilização. Podermos apostar na ideia que tivemos e vê-la na prática, sendo reconhecida pela sociedade e pelo Estado, traz felicidade

Carlos Flor Empreendedor

Educação ambiental que floresce
O projeto “O vôo que fez a ECORM de Japira Florescer" venceu a categoria Escola
O projeto O voo que fez a Ecorm de Japira Florescer venceu a categoria Escola Divulgação

Na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) e Centro de Educação Familiar e de Formação por Alternância (Ceffa), em Córrego da Japira, na zona rural de Jaguaré, as práticas sustentáveis são incentivadas por meio de sistemas agroflorestais, hortas medicinais, proteção das abelhas sem ferrão e produção de fertilizantes ecológicos, envolvendo a comunidade no cuidado com o meio ambiente. Essa iniciativa conquistou a categoria Escola do Prêmio Biguá.


O projeto “O voo que fez a Ecorm (Escola Comunitária Rural Municipal) de Japira Florescer: Uma história que inspira, um legado que permanece" conscientiza não apenas os alunos, mas toda a comunidade ao redor da unidade, fomentando o voluntariado e a participação de moradores sobre o uso consciente dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente.


As ações do projeto funcionam de forma integrada, em um ciclo de benefícios para o meio ambiente. Enquanto as plantas fornecem alimento às abelhas sem ferrão, os insetos contribuem para a polinização. Já os resíduos orgânicos podem ser transformados em biofertilizantes, utilizados para nutrir o solo e favorecer o desenvolvimento da vegetação. A combinação dessas práticas busca fortalecer a biodiversidade local. 

A escola já trabalha com ações de sustentabilidade no projeto político-pedagógico. Tivemos que mudar toda a organização da para abrigar as abelhas sem ferrão e fazer a manutenção delas. As abelhas têm uma função crucial na polinização. Tudo isso criou uma ação grandiosa, mantendo o foco na sustentabilidade.

Eliene Pretti Diretora da Ecorm Japira

Reciclagem como recompensa
Projeto Moeda de Troca é uma inciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Montanha
Projeto Moeda de Troca é iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente de Montanha e venceu a categoria Poder Público Divulgação

Em Montanha, no Norte do Espírito Santo, o projeto Moeda de Troca, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, incentiva a destinação correta de resíduos recicláveis. Os materiais recolhidos são transformados em produtos úteis para a população. A cada 60 garrafas PET entregues, o participante recebe uma vassoura ecológica. Já quem entrega dois litros de óleo de cozinha usado ganha 500 ml de sabão produzido pela prefeitura. Essa ação foi a vencedora da categoria Poder Público, no Prêmio Biguá.


A iniciativa busca reduzir o descarte irregular desses materiais e conscientizar a população sobre a importância da reciclagem e da preservação ambiental. A ação atende moradores das zonas urbana e rural, além de estudantes, comerciantes e outras pessoas interessadas em contribuir para a sustentabilidade no município.

As pessoas têm o costume de achar que, depois que descartam o lixo, agora já é problema de outro. Mas, na verdade, nós fazemos parte dessa solução, implantando o programa contínuo de transformar lixo em oportunidade.

Gabriel Oliveira Educador Ambiental 

Recuperação da biodiversidade
Propriedade rural está localizada no Córrego Jacutinga, em Linhares
Sítio Soprani venceu a categoria de Produtor Rural Divulgação

Em Córrego Jacutinga, em Linhares, o Sítio Soprani conquistou a categoria Produtor Rural do Prêmio Biguá com um projeto que trabalha com o sistema agroflorestal, reunido diferentes espécies vegetais para conciliar a produção de alimentos com a recuperação ambiental.


O objetivo é tornar a propriedade inteiramente sustentável, com a recuperação de áreas de vegetação e a ampliação do Sistema Agroflorestal (SAF). Entre os planos, estão conectar a Área de Preservação Permanente (APP) ao sistema de cultivo, aumentar o número de caixas para abelhas sem ferrão e instalar abrigos para abelhas solitárias.


A recuperação da biodiversidade também busca reintroduzir a palmeira-juçara, cujos frutos servem de alimento para diversas aves, incluindo a jacutinga. A espécie, que dá nome à comunidade, já existiu na região, segundo a produtora rural Cíntia Boldrini. A expectativa é que a recuperação da vegetação crie condições para que, futuramente, a ave volte a habitar o local.

A gente está tentando reintroduzir a juçara no ambiente para que, no futuro, tenha a possibilidade de trazer a jacutinga de volta à comunidade.

Cíntia Boldrini Produtora rural

Veja Também 

Vencedores do Prêmio Biguá de Sustentabilidade, na Região Norte

Projeto que reforça conexão de crianças com a natureza vence Prêmio Biguá no Norte do ES

Imagem de destaque

Projeto que orienta crianças a prevenir desastres conquista Prêmio Biguá Noroeste

Vencedores do Prêmio Biguá Sul 2026

Coleira tecnológica para pets criada por estudantes ganha Prêmio Biguá no Sul do ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Sustentabilidade ES Norte Linhares Prêmio Biguá Norte Prêmio Biguá Jaguaré Montanha Meio Ambiente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Atos Notariais Eletrônicos e E-Notariado: inovação com segurança jurídica no Brasil
Glorinha é vítima de cyberbullying em ‘Por Você’
Cyberbullying: saiba como identificar os sinais e como buscar ajuda
Imagem de destaque
O que são gráficos de radiestesia? Conheça a técnica utilizada para trabalhar as energias

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.