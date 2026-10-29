Projeto que reforça conexão de crianças com a natureza vence Prêmio Biguá no Norte do ES

Apresentar ideias sobre os saberes ancestrais e enfrentar as crises do presente é uma luta coletiva, como propõe Ailton Krenak no livro O futuro é ancestral. Em Linhares, no Norte do Espírito Santo, o Instituto Asas da Esperança aposta em novos modelos de educação socioambiental, transformando o próprio território em espaço de aprendizagem, pertencimento, cuidado e preservação.





O trabalho voltado a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social levou a instituição a ser uma das vencedoras da 6ª edição do Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2026, na Região Norte, promovido pela Rede Gazeta para valorizar iniciativas de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável.





Com o tema “Todos 100% Presentes”, a premiação celebrou, na noite de quarta-feira (28), em Linhares, iniciativas que valorizam o olhar para a comunidade e incentivam a participação de cada pessoa como agente de transformação e mobilização de soluções. A avaliação dos projetos inscritos passou por uma comissão técnica, e as iniciativas selecionadas foram reconhecidas em cinco categorias: Sociedade Civil, Empresa, Escola, Poder Público e Produtor Rural.





Para Maria Helena Vargas, diretora regional da Rede Gazeta, a premiação reafirma, ao longo dos anos, que as ações e as soluções apresentadas multiplicam os cuidados com o desenvolvimento sustentável do meio ambiente.