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Seu cachorro é territorialista? Entenda as causas e veja como lidar com esse comportamento

Latidos constantes, reações agressivas e resistência à presença de desconhecidos podem indicar a necessidade de mudanças na rotina e no manejo do pet
Portal Edicase

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Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 15:53

Alguns cachorros são mais sociáveis, enquanto outros demonstram maior necessidade de proteger o ambiente em que vivem (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Alguns cachorros são mais sociáveis, enquanto outros demonstram maior necessidade de proteger o ambiente em que vivem Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Assim como os seres humanos, os cachorros apresentam diferentes comportamentos e personalidades. Enquanto alguns são mais sociáveis e tranquilos, outros podem demonstrar uma necessidade maior de proteger o ambiente em que vivem, seus objetos e até as pessoas com quem convivem. Esse hábito é conhecido como territorialismo e pode ser observado em situações como a chegada de visitas, a aproximação de outros animais ou a presença de desconhecidos perto da casa.

O comportamento territorialista está relacionado ao instinto de proteção, às experiências anteriores, à socialização e à maneira como o cachorro percebe possíveis ameaças. Embora algumas atitudes de vigilância sejam naturais, o excesso pode provocar latidos constantes, rosnados, tentativas de ataque e dificuldades de convivência. Por isso, é importante compreender as causas dessas reações e adotar estratégias que ajudem o animal a se sentir mais seguro e tranquilo. Veja abaixo!

1. Identifique o que provoca o comportamento territorialista

O primeiro passo para lidar com um cachorro territorialista é observar em quais situações ele apresenta comportamentos de defesa. Alguns animais reagem à chegada de visitas, enquanto outros ficam agitados quando percebem pessoas passando pelo portão ou outros cães se aproximando. Preste atenção aos sinais apresentados, como corpo rígido, olhar fixo, latidos intensos e rosnados. Também é importante observar a frequência e a intensidade dessas reações.

2. Invista na socialização do cachorro

A socialização ajuda o cachorro a desenvolver uma relação mais tranquila com pessoas, animais e ambientes diferentes. Para isso, proporcione experiências positivas e controladas, respeitando o ritmo e os limites do pet . O contato com outros cães equilibrados, passeios em locais tranquilos e a presença de pessoas desconhecidas a uma distância confortável podem contribuir para esse processo.

Entretanto, não é recomendado forçar aproximações quando o animal demonstra medo, tensão ou agressividade. A exposição deve acontecer gradualmente e ser associada a experiências agradáveis. Nos cães adultos que já apresentam reações territoriais intensas, a orientação profissional pode tornar esse processo mais seguro.

3. Utilize o reforço positivo durante o treinamento

O reforço positivo é uma estratégia que consiste em recompensar comportamentos desejados para aumentar as chances de que eles se repitam. No caso dos cães territorialistas, ofereça petiscos, elogios ou brinquedos quando o animal permanece tranquilo diante de situações que normalmente provocariam reações defensivas. Por exemplo, ao perceber uma pessoa passando pela rua, o cachorro pode ser recompensado por manter a calma e direcionar sua atenção ao tutor.

O treinamento deve começar em situações de baixa intensidade, antes que o animal fique muito agitado. Com a repetição e a consistência, ele pode aprender maneiras mais tranquilas de reagir aos estímulos do ambiente.

4. Estabeleça uma rotina de atividades físicas e mentais

A falta de atividades físicas e estímulos mentais pode contribuir para o acúmulo de energia, a frustração e o aumento da agitação em alguns cachorros. Por isso, manter uma rotina adequada de exercícios é importante para o bem-estar do animal. Passeios diários, brincadeiras interativas, atividades de farejamento e brinquedos que estimulam a resolução de problemas são boas alternativas.

5. Evite punições e atitudes agressivas

Gritar, bater, puxar a coleira com força ou utilizar métodos que provoquem medo não são maneiras adequadas de corrigir o comportamento territorialista. Essas atitudes podem aumentar a insegurança do cachorro e fazer com que ele associe a presença de pessoas ou outros animais a experiências negativas.

Além disso, punir os rosnados pode levar o pet a deixar de apresentar esse sinal de alerta, sem que o desconforto seja realmente resolvido. O ideal é manter a calma, evitar confrontos e trabalhar com recompensas por comportamentos tranquilos. 

Ensinar comandos ajuda a direcionar o comportamento do cachorro (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
Ensinar comandos ajuda a direcionar o comportamento do cachorro Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

6. Ensine comandos básicos de obediência

Ensinar comandos como “senta”, “fica”, “vem” e “vai para a caminha” pode ajudar a direcionar o comportamento do cachorro em situações que despertam o territorialismo. O treinamento deve começar em um ambiente tranquilo, sem distrações, utilizando recompensas sempre que o animal responder corretamente. Depois que ele aprender os comandos, é possível praticá-los gradualmente em locais com mais estímulos.

7. Organize a chegada de visitas à residência

A entrada de pessoas desconhecidas na residência pode ser uma das principais situações que despertam o comportamento territorialista. Para evitar conflitos, organize a chegada das visitas e impeça aproximações inesperadas. Uma alternativa é manter o cachorro em um cômodo tranquilo , com água, cama e brinquedos, antes de abrir a porta. Caso o animal apresente reações leves, encontros controlados poderão ser trabalhados gradualmente, com recompensas e orientação adequada.

8. Reduza os estímulos que provocam reações territoriais

Cachorros que passam muito tempo observando a movimentação da rua podem apresentar latidos frequentes e comportamentos defensivos diante de pessoas, veículos ou outros animais. Nesses casos, algumas mudanças no ambiente podem ajudar a diminuir a frequência das reações.

Utilize películas nas janelas, cortinas ou barreiras visuais que impeçam o contato constante com os estímulos externos. Também é recomendado evitar que o cachorro permaneça sozinho por longos períodos em locais onde costuma reagir intensamente à movimentação. 

9. Procure ajuda de um profissional especializado

Quando o comportamento territorialista provoca agressividade frequente, tentativas de mordida ou dificuldades importantes de convivência , é recomendado buscar ajuda profissional. Um veterinário especializado em comportamento ou um profissional qualificado em treinamento com reforço positivo pode desenvolver estratégias específicas para cada situação. O acompanhamento pode incluir mudanças na rotina, adaptações no ambiente e exercícios de modificação comportamental.

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