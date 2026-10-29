Seu cachorro é territorialista? Entenda as causas e veja como lidar com esse comportamento

Assim como os seres humanos, os cachorros apresentam diferentes comportamentos e personalidades. Enquanto alguns são mais sociáveis e tranquilos, outros podem demonstrar uma necessidade maior de proteger o ambiente em que vivem, seus objetos e até as pessoas com quem convivem. Esse hábito é conhecido como territorialismo e pode ser observado em situações como a chegada de visitas, a aproximação de outros animais ou a presença de desconhecidos perto da casa.