Festival de rock reúne Detonautas, Paralamas, Paulo Ricardo e CPM 22 no ES

Os fãs de rock nacional terão mais tempo para curtir os sucessos de grandes nomes do gênero no Espírito Santo. A terceira edição do Festival Somos Rock será realizada no dia 1º de novembro, a partir das 14h, no estacionamento do Shopping Vila Velha, com shows de Os Paralamas do Sucesso, Paulo Ricardo, CPM 22 e Detonautas. Nesta edição, as apresentações terão duração de 1h30, meia hora a mais do que o previsto anteriormente.

A programação reúne artistas que marcaram diferentes gerações da música brasileira, desde os sucessos que ganharam as rádios nos anos 1980 até as bandas que conquistaram o público nos anos 2000. A proposta é celebrar a trajetória do rock nacional com repertórios que seguem presentes na memória dos fãs.

Com a turnê Clássicos, Os Paralamas do Sucesso celebram quatro décadas de carreira. O repertório reúne músicas que atravessaram gerações, como Meu Erro, Óculos, Alagados e Lanterna dos Afogados, sucessos que consolidaram o trio entre os principais nomes do rock brasileiro.





Paulo Ricardo também revisita momentos marcantes de sua trajetória com a turnê Reinventar. Conhecido pelo trabalho à frente do RPM, o cantor leva ao palco músicas como Olhar 43, Rádio Pirata e A Vida é Assim, combinando lembranças de diferentes fases da carreira.





Representando a geração do rock dos anos 2000, o CPM 22 chega à programação celebrando 30 anos de história. A banda conquistou fãs com a mistura de hardcore melódico e letras sobre sentimentos e relacionamentos. Entre os sucessos estão Um Minuto Para o Fim do Mundo, Dias Atrás e Regina Let's Go.





Já os Detonautas apresentam a turnê Rádio Love Nacional, com canções de diferentes momentos da carreira. Faixas como Quando o Sol Se For, Olhos Certos e Você Me Faz Tão Bem ajudaram a consolidar o grupo no cenário nacional e continuam entre as músicas mais lembradas pelos fãs.





Além das atrações nacionais, o festival terá artistas regionais, cujos nomes ainda serão anunciados pela organização. A estrutura também contará com área kids, praça de alimentação, espaços de convivência e ativações para o público.