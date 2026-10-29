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Rock and roll

Festival de rock reúne Detonautas, Paralamas, Paulo Ricardo e CPM 22 no ES

Proposta é celebrar a trajetória do rock nacional com repertórios que seguem presentes na memória dos fãs
Patrick Mizrahi

Patrick Mizrahi

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 16:44

Detonautas se apresenta em Vilha Velha
Detonautas se apresenta em Vilha Velha Reprodução/Instagram/@detonautas

Os fãs de rock nacional terão mais tempo para curtir os sucessos de grandes nomes do gênero no Espírito Santo. A terceira edição do Festival Somos Rock será realizada no dia 1º de novembro, a partir das 14h, no estacionamento do Shopping Vila Velha, com shows de Os Paralamas do Sucesso, Paulo Ricardo, CPM 22 e Detonautas. Nesta edição, as apresentações terão duração de 1h30, meia hora a mais do que o previsto anteriormente.


A programação reúne artistas que marcaram diferentes gerações da música brasileira, desde os sucessos que ganharam as rádios nos anos 1980 até as bandas que conquistaram o público nos anos 2000. A proposta é celebrar a trajetória do rock nacional com repertórios que seguem presentes na memória dos fãs.

Com a turnê Clássicos, Os Paralamas do Sucesso celebram quatro décadas de carreira. O repertório reúne músicas que atravessaram gerações, como Meu Erro, Óculos, Alagados e Lanterna dos Afogados, sucessos que consolidaram o trio entre os principais nomes do rock brasileiro.

Paulo Ricardo também revisita momentos marcantes de sua trajetória com a turnê Reinventar. Conhecido pelo trabalho à frente do RPM, o cantor leva ao palco músicas como Olhar 43, Rádio Pirata e A Vida é Assim, combinando lembranças de diferentes fases da carreira.

Representando a geração do rock dos anos 2000, o CPM 22 chega à programação celebrando 30 anos de história. A banda conquistou fãs com a mistura de hardcore melódico e letras sobre sentimentos e relacionamentos. Entre os sucessos estão Um Minuto Para o Fim do Mundo, Dias Atrás e Regina Let's Go.

Já os Detonautas apresentam a turnê Rádio Love Nacional, com canções de diferentes momentos da carreira. Faixas como Quando o Sol Se For, Olhos Certos e Você Me Faz Tão Bem ajudaram a consolidar o grupo no cenário nacional e continuam entre as músicas mais lembradas pelos fãs.

Além das atrações nacionais, o festival terá artistas regionais, cujos nomes ainda serão anunciados pela organização. A estrutura também contará com área kids, praça de alimentação, espaços de convivência e ativações para o público.

Serviço | Festival Somos Rock 2026

Data: 1º de novembro

Horário: a partir das 14h

Local: estacionamento do Shopping Vila Velha

Atrações: Os Paralamas do Sucesso, Paulo Ricardo, CPM 22, Detonautas e artistas regionais

Ingressos: disponíveis pela TicketBolt

Classificação e entrada: ingresso obrigatório a partir de 12 anos, conforme as regras oficiais do evento.

*Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Felipe Khoury 

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