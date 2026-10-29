Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Pretinho da Serrinha traz Silva para show de samba e pagode em Vitória
Música boa

Pretinho da Serrinha traz Silva para show de samba e pagode em Vitória

Show será realizado no feriado de 20 de novembro, em Vitória e reúne samba, pagode e a participação especial do cantor capixaba
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 14:44

Pretinho da Serrinha
Pretinho da Serrinha Dani Dacorso/ divulgação

O feriado da Consciência Negra vai ser embalado por muito samba, pagode e um encontro de respeito em Vitória! No dia 20 de novembro, Pretinho da Serrinha desembarca na capital capixaba com o Batuke do Pretinho e traz um convidado que não precisa nem de GPS para se localizar na capital: o cantor capixaba Silva. A mistura promete colocar todo mundo para cantar e sambar no Na Vista, na Enseada do Suá, a partir das 22h.


Conhecido por sua trajetória como percussionista, compositor e produtor musical, Pretinho da Serrinha é um dos nomes de destaque do samba contemporâneo. No Batuke do Pretinho, o artista reúne música, percussão e a energia das rodas de samba em um espetáculo que passeia pelo samba e pelo pagode.

Para a apresentação em Vitória, o projeto ganha um convidado da casa: Silva, cantor e compositor capixaba, conhecido por transitar entre a MPB e o pop brasileiro. O encontro promete misturar a musicalidade dos dois artistas em uma noite marcada pelos ritmos brasileiros.

A apresentação também marca a programação cultural do feriado da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. Os portões serão abertos às 20h, e o início do show está previsto para as 22h.

Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Ticket360, no site ou aplicativo. Também é possível realizar a compra pela bilheteria virtual do Na Vista, que oferece isenção da taxa de serviço para compras feitas pelo aplicativo dentro de um raio de até 500 metros do local do evento.

Serviço

Batuke do Pretinho com participação de Silva
Data: 20 de novembro (sexta-feira)
Local: Na Vista - Rua Judite Maria Tovar Varejão, 435, Enseada do Suá, Vitória
Abertura dos portões: 20h
Início do show: 22h
Classificação: 18 anos
Ingressos: Ticket360 e bilheteria virtual do Na Vista

Veja Também 

Sasha e João Lucas anunciam gravidez

Sasha e João Lucas anunciam gravidez e recebem carinho de famosos

MC Poze do Rodo

MC Poze do Rodo é denunciado por adolescente de 16 anos por suspeita de estupro e ameaça; Polícia Civil investiga o caso

Grupo BTS

BTS faz show grandioso e mais próximo dos fãs em retorno ao Brasil após sete anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Samba Pagode Silva
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Glorinha é vítima de cyberbullying em ‘Por Você’
Cyberbullying: saiba como identificar os sinais e como buscar ajuda
Vencedores do Prêmio Biguá de Sustentabilidade, na Região Norte
Projeto que reforça conexão de crianças com a natureza vence Prêmio Biguá no Norte do ES
Imagem de destaque
O que são gráficos de radiestesia? Conheça a técnica utilizada para trabalhar as energias

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.