Pretinho da Serrinha traz Silva para show de samba e pagode em Vitória

O feriado da Consciência Negra vai ser embalado por muito samba, pagode e um encontro de respeito em Vitória! No dia 20 de novembro, Pretinho da Serrinha desembarca na capital capixaba com o Batuke do Pretinho e traz um convidado que não precisa nem de GPS para se localizar na capital: o cantor capixaba Silva. A mistura promete colocar todo mundo para cantar e sambar no Na Vista, na Enseada do Suá, a partir das 22h.





Conhecido por sua trajetória como percussionista, compositor e produtor musical, Pretinho da Serrinha é um dos nomes de destaque do samba contemporâneo. No Batuke do Pretinho, o artista reúne música, percussão e a energia das rodas de samba em um espetáculo que passeia pelo samba e pelo pagode.



Para a apresentação em Vitória, o projeto ganha um convidado da casa: Silva, cantor e compositor capixaba, conhecido por transitar entre a MPB e o pop brasileiro. O encontro promete misturar a musicalidade dos dois artistas em uma noite marcada pelos ritmos brasileiros.



A apresentação também marca a programação cultural do feriado da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. Os portões serão abertos às 20h, e o início do show está previsto para as 22h.



Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Ticket360, no site ou aplicativo. Também é possível realizar a compra pela bilheteria virtual do Na Vista, que oferece isenção da taxa de serviço para compras feitas pelo aplicativo dentro de um raio de até 500 metros do local do evento.