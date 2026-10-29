Banda capixaba Supercombo vai abrir shows do Simple Plan no Brasil

A banda capixaba Supercombo foi confirmada como uma das atrações de abertura dos shows do Simple Plan no Brasil, em maio de 2027. O grupo vai participar das três apresentações da banda canadense no país, marcadas para os dias 13, no Rio de Janeiro, 15, em Curitiba, e 16, em São Paulo. Os shows fazem parte da turnê “The Bigger Than You Think!”, que celebra os 25 anos de carreira do Simple Plan.





Os ingressos já estão à venda na pré-venda pelo Eventim. Os preços variam de acordo com o setor, com opções a partir de R$ 97,50.





Formada em Vitória, no Espírito Santo, a Supercombo construiu uma trajetória de destaque no rock alternativo nacional, com músicas que conquistaram o público pela combinação de guitarras marcantes e letras que abordam sentimentos e experiências cotidianas. Entre os principais sucessos do grupo estão “Piloto Automático”, “Amianto” e “Sol da Manhã”, faixas que ajudaram a consolidar a identidade da banda e ampliar seu alcance para além do cenário capixaba.





A turnê brasileira do Simple Plan também contará com a participação do All Time Low nas três cidades. Já Fresno, Set It Off e Di Ferrero integram a programação das apresentações em Curitiba e São Paulo. O retorno do grupo canadense ao país acontece após sua passagem pelo Brasil em 2024 e promete reunir fãs de diferentes gerações em torno de sucessos que marcaram a história do pop punk, como “Welcome to My Life” e “I'm Just a Kid”.