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Do ES

Banda capixaba Supercombo vai abrir shows do Simple Plan no Brasil

Grupo formado em Vitória se apresenta ao lado da banda canadense em três cidades brasileiras durante turnê comemorativa de 25 anos de carreira
Patrick Mizrahi

Patrick Mizrahi

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 15:19

Supercombo vai dividir o palco com o Simple Plan em três shows no Brasil, em maio de 2027 Reprodução | Instagram (@supercoombooficial) e (@simpleplan)

A banda capixaba Supercombo foi confirmada como uma das atrações de abertura dos shows do Simple Plan no Brasil, em maio de 2027. O grupo vai participar das três apresentações da banda canadense no país, marcadas para os dias 13, no Rio de Janeiro, 15, em Curitiba, e 16, em São Paulo. Os shows fazem parte da turnê “The Bigger Than You Think!”, que celebra os 25 anos de carreira do Simple Plan.


Os ingressos já estão à venda na pré-venda pelo Eventim. Os preços variam de acordo com o setor, com opções a partir de R$ 97,50.


Formada em Vitória, no Espírito Santo, a Supercombo construiu uma trajetória de destaque no rock alternativo nacional, com músicas que conquistaram o público pela combinação de guitarras marcantes e letras que abordam sentimentos e experiências cotidianas. Entre os principais sucessos do grupo estão “Piloto Automático”, “Amianto” e “Sol da Manhã”, faixas que ajudaram a consolidar a identidade da banda e ampliar seu alcance para além do cenário capixaba.


A turnê brasileira do Simple Plan também contará com a participação do All Time Low nas três cidades. Já Fresno, Set It Off e Di Ferrero integram a programação das apresentações em Curitiba e São Paulo. O retorno do grupo canadense ao país acontece após sua passagem pelo Brasil em 2024 e promete reunir fãs de diferentes gerações em torno de sucessos que marcaram a história do pop punk, como “Welcome to My Life” e “I'm Just a Kid”.

*Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Felipe Khoury 

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