O que são gráficos de radiestesia? Conheça a técnica utilizada para trabalhar as energias

Na radiestesia, os gráficos costumam ser empregados de acordo com a finalidade de cada trabalho. Alguns são associados à limpeza energética , outros à proteção, ao equilíbrio ou à manifestação de objetivos. Em determinadas práticas, o radiestesista utiliza o pêndulo para escolher o gráfico considerado mais adequado. Em seguida, posiciona sobre ele um testemunho ou uma intenção escrita, seguindo os procedimentos da linha de trabalho adotada.