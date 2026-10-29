Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Astrologia
  • O que são gráficos de radiestesia? Conheça a técnica utilizada para trabalhar as energias
Astrologia

O que são gráficos de radiestesia? Conheça a técnica utilizada para trabalhar as energias

Utilizados em práticas energéticas, esses instrumentos são associados à identificação de padrões repetitivos e à busca por equilíbrio em diferentes áreas da vida
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 14:53

Cada gráfico radiestésico tem uma finalidade própria e pode ser usado em práticas de harmonização, proteção, prosperidade e equilíbrio emocional (Imagem: VladKK | Shutterstock)
Cada gráfico radiestésico tem uma finalidade própria e pode ser usado em práticas de harmonização, proteção, prosperidade e equilíbrio emocional Crédito: Imagem: VladKK | Shutterstock

Por vezes, podemos ter a sensação de que determinadas áreas da vida simplesmente não avançam. Parece que os mesmos problemas se repetem, os projetos não saem do papel ou os relacionamentos seguem padrões que gostaríamos de transformar. Dentro das práticas espiritualistas, a radiestesia é uma das técnicas procuradas por pessoas que desejam compreender melhor essas situações e trabalhar simbolicamente suas intenções.

Entre suas ferramentas mais conhecidas estão os gráficos radiestésicos, desenhos geométricos que, segundo os praticantes, podem ser utilizados para organizar, direcionar e potencializar trabalhos energéticos. Eles aparecem em diferentes formatos, com círculos, triângulos, símbolos, números e outras representações. Cada um possui uma finalidade específica dentro dos sistemas de radiestesia e radiônica, podendo ser empregado em práticas voltadas à harmonização, à proteção, à prosperidade e ao equilíbrio emocional.

O que são os gráficos de Radiestesia?

Os gráficos radiestésicos são representações geométricas utilizadas por praticantes de radiestesia e radiônica como instrumentos de trabalho energético. Na interpretação dessas práticas, determinadas formas e símbolos possuem qualidades vibracionais específicas, capazes de interagir com as intenções direcionadas a eles.

Muitos gráficos são utilizados com o auxílio de um pêndulo, instrumento que costuma ser empregado para realizar perguntas, indicar respostas convencionadas e selecionar procedimentos dentro de uma sessão radiestésica. Alguns praticantes também utilizam testemunhos, como o nome escrito de uma pessoa ou a identificação de determinada situação, para representar simbolicamente aquilo que desejam trabalhar.

A escolha dos gráficos radiestésicos depende do objetivo do trabalho e, em alguns casos, pode ser feita com o auxílio de um pêndulo (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
A escolha dos gráficos radiestésicos depende do objetivo do trabalho e, em alguns casos, pode ser feita com o auxílio de um pêndulo Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Como os gráficos radiestésicos são utilizados?

Na radiestesia, os gráficos costumam ser empregados de acordo com a finalidade de cada trabalho. Alguns são associados à limpeza energética , outros à proteção, ao equilíbrio ou à manifestação de objetivos. Em determinadas práticas, o radiestesista utiliza o pêndulo para escolher o gráfico considerado mais adequado. Em seguida, posiciona sobre ele um testemunho ou uma intenção escrita, seguindo os procedimentos da linha de trabalho adotada.

O período de utilização também pode variar. Algumas escolas trabalham com intervalos definidos, enquanto outras recorrem ao pêndulo para estabelecer simbolicamente o tempo necessário. Entretanto, não existe um protocolo universal, e as interpretações podem mudar conforme o profissional e a tradição utilizada.

Para quem deseja conhecer essa ferramenta, o mais importante é compreender que o gráfico não substitui decisões, planejamento ou ações práticas. Ele pode ser utilizado como um elemento de concentração e reflexão, mas não deve ser tratado como garantia de resultados.

Gráficos radiestésicos conhecidos e suas finalidades

1. Gráfico desimpregnador

O desimpregnador é um dos gráficos conhecidos em determinadas escolas de radiestesia e radiônica. Sua utilização está associada à proposta de neutralizar ou remover simbolicamente influências consideradas indesejadas. Dentro dessas práticas, ele pode ser escolhido quando a pessoa sente necessidade de encerrar um ciclo, deixar para trás experiências desgastantes ou trabalhar a sensação de estagnação.

2. Decágono

O decágono é uma figura geométrica de dez lados utilizada em diferentes propostas radiestésicas. Dentro dessas tradições, ele costuma ser associado à potencialização simbólica de intenções e ao trabalho com testemunhos.

Imagine, por exemplo, uma pessoa que deseja conquistar uma nova oportunidade profissional. Ela pode escrever sua intenção de maneira clara e utilizar o gráfico como um ponto de concentração durante alguns minutos. Entretanto, o exercício se torna mais útil quando acompanhado de um planejamento concreto: atualizar o currículo, procurar vagas, ampliar contatos profissionais e desenvolver novas habilidades.

3. Alta vitalidade

O gráfico conhecido como alta vitalidade é utilizado por alguns radiestesistas em práticas voltadas à harmonização e ao fortalecimento energético. Seus praticantes o relacionam simbolicamente à disposição, à recuperação do ânimo e à busca de equilíbrio. Ele pode ser empregado em momentos nos quais a pessoa deseja reorganizar sua rotina e dedicar mais atenção ao autocuidado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Glorinha é vítima de cyberbullying em ‘Por Você’
Cyberbullying: saiba como identificar os sinais e como buscar ajuda
Vencedores do Prêmio Biguá de Sustentabilidade, na Região Norte
Projeto que reforça conexão de crianças com a natureza vence Prêmio Biguá no Norte do ES
MTE emite alerta contra assédio eleitoral no trabalho e envia link para denúncia; entenda o crime e saiba o que fazer
Ministério envia alerta sobre assédio eleitoral no trabalho; veja como denunciar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.