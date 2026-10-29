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Vandalismo

Busto furtado em Cachoeiro é achado em caixa com vestígios de sangue

Peça do ex-prefeito Fernando de Abreu foi encontrada por garis no bairro Coronel Borges, com a face pintada; escultura passará por restauro antes de voltar à praça

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 13:30

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 out 2026 às 13:30
Busto foi recuperado no bairro Coronel Borges
Busto foi recuperado no bairro Coronel Borges Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

O busto do ex-prefeito Fernando de Abreu, que ficava na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi recuperado pela Guarda Civil Municipal na quarta-feira (28). A peça foi encontrada por garis em uma rua do bairro Coronel Borges, dentro de uma caixa grande, junto a um saco preto e um pano com vestígios de sangue.


Segundo a prefeitura, não foi possível informar quando o busto foi furtado. A escultura estava vandalizada, com a face pintada. Após a localização, a Guarda Municipal levou a peça à delegacia do município para registro da ocorrência.


De acordo com o secretário municipal de Cultura, Wanderson Amorim, o busto está sob responsabilidade da Polícia Civil para investigação. Após a liberação, passará por restauro antes de ser recolocado na praça. A corporação foi procurada pela reportagem, mas não havia respondido até a publicação deste texto.


O furto não é o primeiro envolvendo monumentos públicos na região central de Cachoeiro. Em 2022, outro busto de Fernando de Abreu foi furtado. Após o episódio, uma nova peça foi instalada no local. No mesmo ano, o monumento em homenagem ao empresário José Félix Cheim também foi levado e posteriormente recuperado com avarias.


Já em 30 de abril deste ano, houve uma tentativa de furto do busto de Jerônimo Monteiro, segundo registro da Guarda Municipal. Na ocasião, a peça foi encontrada caída na grama.

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