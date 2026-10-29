Com hit capixaba, Dennis DJ lança “Aquecimento Toda Hora”; Ludmilla participa da faixa

O funk capixaba vai ganhar espaço em uma nova parceria nacional. Dennis DJ lança nesta quinta-feira (29), às 21h, a música “Aquecimento Toda Hora”, que incorpora o refrão de “Toda Hora em VV”, sucesso dos artistas capixabas MC Gorran, MC MV, MC 2G, DJ 2L de VV e DJ KN de Vila Velha.





Dennis DJ já deu uma prévia do lançamento nas redes sociais, com imagens da música e do clipe. A nova faixa reúne ainda Ludmilla, MC Marcelly, MC Nito e MC Gorran, que também participou do hit original.





A parceria chega depois que “Toda Hora em VV” ganhou repercussão nas plataformas digitais e nas redes sociais. Lançada em abril deste ano, a música ultrapassou milhões de reproduções e chegou até aos vídeos compartilhados por famosos, levando o funk capixaba para além do Espírito Santo.





Um dos episódios que deram visibilidade à faixa envolveu Neymar. Antes da partida entre Santos e Fluminense, no último domingo (18), o jogador foi filmado dançando ao som de “Toda Hora em VV” enquanto chegava ao vestiário do Maracanã com uma caixa de som. Agora, o refrão que viralizou ganha uma nova versão ao lado de nomes conhecidos do funk nacional.