Virgínia posta vídeo dançando funk de DJ capixaba; saiba quem é

Jovem de Vitória comemora momento “surreal” na carreira após música alcançar grande público nas redes

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 14:34

A influenciadora digital e rainha de bateria da Grande Rio, Virgínia Fonseca, colocou o funk capixaba no centro das atenções ao publicar um vídeo dançando uma música do morador de Vitória DJ Moçin. A postagem, feita nesta quinta-feira (5), levou o som produzido no Espírito Santo para um público nacional.

Para o DJ, ver Virgínia, uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil, dançando sua música é um marco na carreira. “O sentimento é o melhor possível. Acordar e ver a número 1 do digital no Brasil dançando minha música é surreal. Além da valorização do nosso trabalho diário, mostra a força que o funk capixaba tem”, afirmou.

O hit "5 minutinhos de finhinha no 130 BPM" foi lançado no dia 21 de outubro de 2025 e, segundo DJ Moçin, todo o processo aconteceu em seu antigo home studio, durante o fim de semana do Dia das Crianças. “Produzi toda a música aqui no ES e já deixamos o lançamento agendado nas plataformas para o dia 21. Em três meses ela já chegou a 3 milhões de visualizações no Youtube”, contou o artista.

DJ Moçin Crédito: Acervo pessoal

Aos 20 anos, DJ Moçin, nome artístico de Gustavo Conceição Pinheiro, mora no bairro Santos Dumont, em Vitória, referência que aparece na sigla SD, usada por ele. No funk há seis anos, começou ainda adolescente, aos 14, produzindo e tocando em comunidades.

Desde novo tive o reconhecimento de grandes artistas do funk capixaba, e isso foi me fortalecendo com o tempo

Essa não é a primeira vez que o som do capixaba ganha o Brasil. Outras produções do DJ, como “Medley dos Crias”, com participação do MC Rodrigo do CN, também já alcançaram repercussão nacional.

DJ Moçin Crédito: Acervo pessoal

O apelido Moçin vem de uma história familiar. “Meu irmão mais velho tem o apelido de ‘Moço’. Quando eu estava com ele, o pessoal do bairro brincava: ‘Fala, Moçin’. Pegou, e ficou: Mocin do SD”, conta.

Com mais um hit viralizando nas redes, o DJ reforça o espaço do Espírito Santo no mapa do funk brasileiro e mostra que a cena local segue ganhando voz em todo o país.

