Mãe de Virginia sofre acidente de carro em Goiânia e está internada para exames

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 10:09
Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, sofreu um acidente de carro nesta terça-feira (20), em Goiânia (GO).
A influenciadora, de 60 anos, tranquilizou os fãs nas redes sociais. Ela está internada em um hospital da capital goiana para exames e observação.
"Estou sendo medicada por causa da dor no tórax e vamos fazer uma tomografia para ter certeza que está tudo certo", escreveu Margareth, agradecendo a preocupação e o carinho dos fãs.
Virginia também se pronunciou, dizendo que estava em uma live vendendo seus produtos quando foi informada do acidente da mãe. "Já organizei tudo lá em Goiânia, falei com o hospital e com ela. Ela está bem, diz que só dói quando ri", falou a empresária.
