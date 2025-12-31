Famosos

Mãe de Virginia Fonseca anuncia término do namoro com sanfoneiro

De acordo com a empresária, o término aconteceu em comum acordo

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 08:56

Anúncio aconteceu pelos stories de Margareth Crédito: Reprodução Instagram @margareth_serrao

Mãe de Virginia Fonseca, a empresária Margareth Serrão, 58, usou as redes sociais para anunciar o término do relacionamento com o sanfoneiro Danilo Nascimento, 38.

Dias antes, o casal passou o Natal ao lado de Virginia e Vinicius Junior. Em postagem nos Stories, ela disse que o rompimento aconteceu em comum acordo.

"Vivemos momentos muito felizes juntos, cheios de aprendizado e de gratidão por tudo o que compartilhamos. Agora, entendemos que é o momento de seguir caminhos diferentes, desejando sempre o melhor um ao outro", escreveu.

Ambos ficaram juntos por 11 meses. "Encerrar um relacionamento nunca é fácil. Obrigada, Danilo, família e amigos, por tudo. Que Deus abençoe", completou.

O rompimento acontece no dia seguinte ao ex-genro dela, o cantor Zé Felipe, também anunciar o fim do namoro com Ana Castela.

Em meio a isso tudo, Virginia e Vini seguem firmes. O jogador já voltou para a Espanha após passar alguns dias na Bahia com a amada.

