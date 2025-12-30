Nascimento

Retrospectiva dos bebês: veja celebridades que aumentaram a família em 2025

Ano foi fértil no mundo dos famosos, artistas como Thiaguinho, Dani Calabresa e Manu Gavassi se tornaram papais e mamães

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 14:52

O ano de 2025 foi especial para diversas celebridades que deram as boas-vindas a novos integrantes da família. Algumas dessas figuras públicas já eram mães ou pais experientes, enquanto outras viveram esse momento pela primeira vez.

De diferentes áreas do entretenimento, da música ao esporte, muitas famílias famosas cresceram nos últimos 12 meses. Relembre alguns famosos que tiveram filhos em 2025:

Bruna Biancardi e Neymar

Mel, segunda filha de Neymar e Bruna Biancardi, nasceu no dia 5 de julho, em São Paulo. Os dois já eram pais de Mavie, atualmente com 2 anos. O jogador também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, e Helena, de 1 ano.

Camila Queiroz e Klebber Toledo

Camila Queiroz e Klebber Toledo celebraram o nascimento da primeira filha, Clara, no dia 12 de dezembro. "Um amor sem explicação, a mais forte emoção que já sentimos", escreveram nas redes sociais ao anunciar a novidade.

Cardi B e Stefon Diggs

Cardi B teve seu quarto filho, o primeiro com o namorado, o jogador de futebol americano Stefon Diggs. O bebê, que não teve o nome revelado, nasceu no dia 4 de novembro.

Millie Bobbie Brown e Jake Bongiovi

Casados desde 2024, Millie Bobbie Brown e Jake Bogiovi, filho de Bon Jovi, adotaram uma menina em agosto deste ano. O casal preza pela privacidade da filha e seguem sem divulgar o nome da primogênita.

Chris Evans e Alba Baptista

Alma Grace, primeira filha de Chris Evans e Alba Baptista, nasceu no dia 24 de outubro, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O casal nunca publicou nenhum registro da bebê.

Dani Calabresa e Richard Neuman

Dani Calabresa deu à luz Bernardo, seu primeiro filho com o publicitário Richard Neuman, em 8 de julho, em São Paulo. O anúncio foi feito pela humorista nas redes sociais nove dias após o nascimento do bebê.

Gisele Bündchen e Joaquim Valente

Gisele Bündchen deu à luz seu terceiro filho, o primeiro com Joaquim Valente, em fevereiro. A data exata não foi divulgada pela supermodelo. Embora o nome completo do bebê ainda não tenha sido revelado, uma informação divulgada pela revista People trouxe um detalhe significativo: o menino recebeu 'River (rio, em inglês)' como nome do meio, em uma homenagem à natureza.

Lucas Rangel e Lucas Bley

Lucas Rangel e Lucas Bley anunciaram nas redes sociais o nascimento da primeira filha, Mia, nos Estados Unidos, no dia 6 de outubro. A gestação foi feita por meio de barriga solidária.

Ludmilla e Brunna Gonçalves

Zuri, primeira filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves, nasceu no dia 14 de maio, em Miami, na Flórida, Estados Unidos. A notícia foi compartilhada pela cantora nas redes sociais. A escolha do casal foi pelo método de fertilização in vitro, no qual a fecundação do óvulo com o espermatozoide é feita em ambiente laboratorial e depois transferida para o útero.

Maíra Cardi e Thiago Nigro

Maíra Cardi deu à luz Eloah, sua primeira filha com o influenciador Thiago Nigro, no dia 26 de outubro. Logo após o parto, a bebê foi transferida para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por conta de problemas respiratórios. A criadora de conteúdo já era mãe de Lucas, 24 anos, e Sophia, de 7.

Manu Gavassi e Jullio Reis

Nasceu no dia 3 de abril, a primeira filha da cantora e atriz Manu Gavassi e do modelo Jullio Reis. O nome da bebê, Nara, só foi revelado após ela completar um mês.

MC Daniel e Lorena Maria

Nasceu na manhã do dia 18 de fevereiro, Rás, primeiro filho de Mc Daniel e Lorena Maria. Cerca de cinco meses após a chegada do bebê, o casal anunciou o fim da relação.

Rihanna e A$AP Rocky

Rocki Irish Mayers, filha de Rihanna e do cantor A$AP Rocky, nasceu no dia 13 de setembro, mas a informação foi divulgada pelos pais somente após 11 dias. A menina é a terceira filha do casal.

Thiaguinho e Carol Peixinho

Nasceu no dia 19 de setembro, Bento, o primeiro filho do cantor Thiaguinho e de Carol Peixinho. A influenciadora digital e ex-BBB compartilhou as fotos do nascimento do bebê em seu perfil no Instagram, agradecendo pelo carinho e tranquilizando os fãs.

