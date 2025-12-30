Famosos

Ana Castela receberá R$ 1,3 milhão no Réveillon da Paulista, e Belo R$ 800 mil

A cantora Simone Mendes também receberá um cache milionário para se apresentar na festa. Ao todo, são R$ 6,1 milões em cachê para famosos

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 11:36

Cantora Ana Castela Crédito: Marco Bello / Reuters/Folhapress

Simone Mendes e Ana Castela receberão os maiores cachês para seus respectivos shows no Réveillon da Paulista, em São Paulo. Cada uma delas terá ganhos de R$ 1,35 milhão, pagos pela Prefeitura.

As informações públicas constam no Diário Oficial da Secretaria Municipal de Cultura. Além delas, quem também fará uma apresentação na noite da Virada será João Gomes. O valor a ele é de R$ 1 milhão.

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa cantará pelo montante de R$ 900 mil enquanto Belo também levará seu pagode ao palco pelo cachê de R$ 800 mil. O cantor Latino cobrou R$ 400 mil para se apresentar.

Ao todo, a festa da avenida Paulista vai custar aos cofres públicos R$ 6,1 milhões apenas com os cachês dos famosos.

No Ano Novo do ano passado, a prefeitura de São Paulo havia desembolsado R$ 9,05 milhões, segundo dados publicados no mesmo Diário Oficial. Na virada de 2023 para 2024, esse valor foi de R$ 10 milhões.

Em 2024, os artistas com salários mais altos foram Bruno e Marrone, com cachê de R$ 1,1 milhão, pago pela gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

