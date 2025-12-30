Tradição

Branco no ano novo? Não! Veja quais cores usar segundo a numerologia

Depois de 2025, um ano de encerramentos, proposta é iniciar 2026 com ânimo para novas ideias

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 09:00

Fuja do branco! Numerologia indica outras cores para o réveillon Crédito: Shutterstock

Vestir roupas brancas na noite de réveillon é uma tradição popular no Brasil, simbolizando desejos de pureza, paz e harmonia. Porém, para a chegada de 2026, outra cor deve estar alinhada às energias do novo ciclo e ganha destaque: o vermelho.

A proposta, segundo a numerologia, parte da ideia de "Ano Universal". Isso porque a soma dos números de 2026 resulta em 1 (2+0+2+6=10 ; 1+0=1), e sendo assim, trata-se de um período associado a início, pioneirismo e abertura para novos caminhos.

Para o tarô, o ano será regido pelo Arcano o Mago, ou seja, entraremos em uma fase de muita criatividade, sabedoria, boas escolhas e bom uso dos nossos recursos internos e externos

Ainda segundo Pablo, que é tarólogo e consultor espiritual, a cor permite se apropriar dessas energias e tendências."Ele (o vermelho) atrai o poder pessoal, a coragem de lidar com desafios e superá-los e a capacidade de transmutar o que não mais desejamos em ações mais assertivas", contou.

Além do vermelho, outras cores também aparecem como boas apostas para a virada: - Laranja, que atrai equilíbrio, otimismo e renovação

- Prata, que significa clareza mental, boa conexão consigo mesmo e com a espiritualidade e inovação

- Dourado, que traduz prosperidade e sabedoria

- Roxo e lilás, cores associadas a transformação, recomeço, purificação e intuição

Mitos sobre cores de Réveillon: dourado para prosperidade e rosa pro amor? Crédito: Personare

Todo mundo deve usar a mesma cor?

O Ano Universal diz respeito a uma energia coletiva, e pensando nele, vale apostar nas cores citadas acima. Porém, há também o Ano Pessoal, que indica o clima do seu ano e é definido pela soma do dia e mês de nascimento e do ano vigente.

Os resultados vão de 1 a 9, e a partir disso, é possível escolher sua cor ou mesclar mais de uma. Segundo a numeróloga Ilana Casali, cada número tem um significado, basta descobrir o seu e se apropriar das energias trazidas pelas cores.

1 (vermelho): coragem, iniciativa e força para começar

2 (laranja): sensibilidade, parcerias e equilíbrio emocional

3 (amarelo): alegria, criatividade e expressão

4 (verde): estabilidade, organização e construção

5 (azul claro ou turquesa): movimento, mudanças e liberdade

6 (azul ou índigo): cuidado, amor e harmonia nas relações

7 (lilás ou roxo): instrospecção, espiritualidade e silêncio interno

8 (marrom para conquistas materias e rosa para o amor): segurança, realização e prosperidade

9 (branco): limpeza, desapego e encerramento de ciclos

E o tradicional branco?

Embora continue sendo símbolo de paz, o branco pode não ser a melhor escolha para 2026. Por se tratar de um Ano Universal 1, que pede movimento, posicionamento e iniciativa, a cor pode reforçar sensações de estagnação, procrastinação ou calma excessiva. Em um ciclo que exige impulso e ação, a neutralidade do branco tende a não favorecer tanto quem busca mudanças concretas.

Cores são apostas para a chegada do novo ano Crédito: Shutterstock

Como inserir as cores no look da virada?

Quem não abre mão e prefere manter o branco como base do look, a dica é apostar nas cores indicadas em acessórios, maquiagem, calçados ou detalhes da roupa. Vale também incluir os tons na decoração, na mesa da ceia ou até em objetos simbólicos usados durante a virada.

