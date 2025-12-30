Branco no ano novo? Não! Veja quais cores usar segundo a numerologia

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 09:00
Vestir roupas brancas na noite de réveillon é uma tradição popular no Brasil, simbolizando desejos de pureza, paz e harmonia. Porém, para a chegada de 2026, outra cor deve estar alinhada às energias do novo ciclo e ganha destaque: o vermelho.
A proposta, segundo a numerologia, parte da ideia de "Ano Universal". Isso porque a soma dos números de 2026 resulta em 1 (2+0+2+6=10 ; 1+0=1), e sendo assim, trata-se de um período associado a início, pioneirismo e abertura para novos caminhos.
Ainda segundo Pablo, que é tarólogo e consultor espiritual, a cor permite se apropriar dessas energias e tendências."Ele (o vermelho) atrai o poder pessoal, a coragem de lidar com desafios e superá-los e a capacidade de transmutar o que não mais desejamos em ações mais assertivas", contou.
Além do vermelho, outras cores também aparecem como boas apostas para a virada:
- Laranja, que atrai equilíbrio, otimismo e renovação
- Prata, que significa clareza mental, boa conexão consigo mesmo e com a espiritualidade e inovação
- Dourado, que traduz prosperidade e sabedoria
- Roxo e lilás, cores associadas a transformação, recomeço, purificação e intuição
O Ano Universal diz respeito a uma energia coletiva, e pensando nele, vale apostar nas cores citadas acima. Porém, há também o Ano Pessoal, que indica o clima do seu ano e é definido pela soma do dia e mês de nascimento e do ano vigente.
Os resultados vão de 1 a 9, e a partir disso, é possível escolher sua cor ou mesclar mais de uma. Segundo a numeróloga Ilana Casali, cada número tem um significado, basta descobrir o seu e se apropriar das energias trazidas pelas cores.
Embora continue sendo símbolo de paz, o branco pode não ser a melhor escolha para 2026. Por se tratar de um Ano Universal 1, que pede movimento, posicionamento e iniciativa, a cor pode reforçar sensações de estagnação, procrastinação ou calma excessiva. Em um ciclo que exige impulso e ação, a neutralidade do branco tende a não favorecer tanto quem busca mudanças concretas.
Quem não abre mão e prefere manter o branco como base do look, a dica é apostar nas cores indicadas em acessórios, maquiagem, calçados ou detalhes da roupa. Vale também incluir os tons na decoração, na mesa da ceia ou até em objetos simbólicos usados durante a virada.
