Réveillon 2026: veja a programação de festas e shows no Espírito Santo

Shows gratuitos, festas all inclusive e grandes queimas de fogos marcam a virada do ano. Confira a seleção de HZ com atrações para todos os gostos

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 14:45

Queima de fogos no réveillon de 2025 em Vila Velha
Queima de fogos no réveillon de 2025 em Vila Velha Crédito: Adessandro Reis

Os capixabas e turistas já podem se preparar para receber 2026 com uma programação diversificada de Réveillon em várias cidades. Da Grande Vitória ao litoral Sul e ao interior capixaba, há opções de shows gratuitos promovidos pelas prefeituras, festas privadas, eventos all inclusive e espetáculos de fogos de artifício que prometem movimentar praias, clubes e espaços culturais durante a virada do ano. Confira:

Vitória

  • ILHA BUFFET – RÉVEILLON
  • Atrações: Shows de Glauco, Breno e Bernardo, SambAdm e 4 DJs em dois palcos
  • Estrutura: Espetáculo de LED, luzes e efeitos especiais, decoração e show pirotécnico
  • Serviços: Comida e bebida liberadas
  • Horário: Das 22h às 5h
  • Ingressos:
    • Infantil: de R$ 470 a R$ 610
    • Adulto: de R$ 550 a R$ 770
  • Classificação: Livre
    • Até 9 anos: gratuito
    • 10 a 14 anos: ingresso infantil
    • 15 a 18 anos: ingresso integral
  • Vendas: lebillet.com.br
  • Endereço: Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2.100, Bento Ferreira, Vitória

  • TANTRA VITÓRIA
  • Atrações: Jess, Jackson Lima, Jeff Ueda, Zé Felipe e Romário, Balada do Maycon
  • Formato: Música eletrônica, sertanejo e pagode, com comida e bebida liberadas
  • Horário: 21h às 6h
  • Ingressos: R$ 250 (crianças) a R$ 490 (adultos); mesas a partir de R$ 1.800
  • Classificação: Livre
  • Vendas: onticket.com.br
  • Endereço: Av. Dante Michelini, 4.170, Camburi, Vitória

  • OÁSIS BEACH CLUB
  • Atrações: MC Leozinho (RJ), DJ Feew, Ubando, Alan Venturin e Luiz Filipe
  • Formato: Funk, rock e sertanejo; opções de open bar ou open bar + food
  • Horário: 21h às 6h
  • Ingressos: R$ 300 (open bar) ou R$ 470 (open bar + food); mesas a partir de R$ 2.800
  • Classificação: 18 anos
  • Vendas: Zig.Tickets
  • Endereço: Av. Dante Michelini, 3.810, Camburi, Vitória

  • RÉVEILLON VILLAMARE 2026
  • Atrações: Rômulo Arantes e Peteres
  • Horário: A partir das 21h
  • Ingressos: A partir de R$ 150
  • Vendas: Zig
  • Local: Villamare Marina – Rua Maria Scárdua, Santa Luíza

  • FLUENTE
  • Atrações: DJs Sheep, Álice, Cybertrans, Bravin, Donat e Tirza
  • Formato: Funk, electro e pop; decoração especial e mesa de frios
  • Horário: 23h às 5h
  • Ingressos: R$ 70 (1º lote)
  • Classificação: 18 anos
  • Vendas: sympla.com.br
  • Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória

  • ÉPICO BEACH BAR
  • Atrações: DJ Gabz, Mark Dias, Luuh e Veloso (sax)
  • Formato: Open bar e open food, bufê volante e café da manhã
  • Horário: 22h às 6h
  • Ingressos: R$ 350 (1º lote)
  • Classificação: 18 anos
  • Vendas: Zig.Tickets
  • Endereço: Av. José Miranda Machado, 345, Curva da Jurema, Vitória

  • RÉVEILLON BRIZZ 2026
  • Atrações: 522, SambaJu, Jefinho Faraó e DJ Zappie
  • Formato: Open bar e open food
  • Horário: A partir das 21h
  • Ingressos: R$ 530 (1º lote)
  • Vendas: Zig
  • Local: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá

  • MÃE JOANA
  • Atrações: Samba Junior, D’Moleque e Andin Soares
  • Formato: DJs e pagode; menu à la carte; vista para os fogos de Camburi
  • Horário: A partir das 21h
  • Ingressos: R$ 50 (1º lote)
  • Classificação: 18 anos
  • Vendas: onticket.com.br
  • Endereço: Quiosque Encontro da Ilha, Av. Dante Michelini, 4.840, Camburi

  • CLERICOT CAFÉ
  • Atrações: Som de Fogueira e DJ David RF
  • Formato: Festa com menu especial e bebidas pagas à parte
  • Horário: 20h às 4h
  • Ingressos: R$ 250 a R$ 420 (adultos); crianças até 12 anos R$ 200
  • Classificação: Livre
  • Vendas: (27) 99513-5297
  • Endereço: Av. José Miranda Machado, 345, Curva da Jurema, Vitória

  • MAHO GASTROBAR
  • Formato: DJ, menu especial com comida e bebida liberadas, decoração temática
  • Horário: 22h às 4h
  • Ingressos: Mesa para 2 pessoas a R$ 1.240; cadeira individual a R$ 620
  • Classificação: Livre
  • Vendas: (27) 99907-3252
  • Endereço: Av. Dante Michelini, 1.600, Camburi, Vitória

  • PREFEITURA DE VITÓRIA
  • Local: Praia de Camburi
  • Data: 31 de dezembro
  • Horário: A partir das 21h
  • Referência: Altura da Avenida Adalberto Simão Nader
  • Atrações:
    • Beto Kauê (21h)
    • Elba Ramalho
  • Formato: Evento gratuito, à beira-mar

  • RÉVEILLON HOTEL SENAC ILHA DO BOI
  • Atrações: DJ e banda ao vivo
  • Serviços: Comida e bebida incluídas
  • Local: Hotel Senac Ilha do Boi – Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória
  • Horário: A partir das 22h
  • Ingressos: R$ 1.200 por pessoa
  • Reservas:
Queima de fogos no réveillon de 2025 em Vitória.
Queima de fogos no réveillon de 2025 em Vitória. Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória

Vila Velha

  • RÉVEILLON CAFÉ DE LA MUSIQUE | ALL INCLUSIVE
  • Data: 31 de dezembro
  • Horário: A partir das 22h
  • Local: Café de La Musique – Vila Velha (ES)
  • Formato: Capacidade reduzida, sistema full open bar + open food
  • Atrações:
    • Goodtimes by Illusionize
    • Unfazed
    • Visage
    • Victor Alc
    • Anneto
    • Liame
    • Caíque Alves
  • Setores: Individual e Backstage

  • PREFEITURA DE VILA VELHA
  • Show pirotécnico: 16 pontos ao longo da orla
    • 12 balsas no mar
    • 4 pontos na areia
  • Fogos: Baixo ruído, com duração de 14 minutos
  • Novidades:
    • 8 torres com DJs locais a partir das 20h
    • Música brasileira e eletrônica
    • Torres com iluminação e painéis de LED
    • Contagem regressiva exibida nos painéis

Serra

  • RÉVEILLON MANGUINHOS 2026
  • Atrações:
    • Jackson Lima
    • Grumo BM4
    • Open bar e open food
  • Local: Espaço Chico Bento – Av. Des. Cassiano Castelo, 195, Manguinhos
  • Horário: A partir das 21h
  • Ingressos: R$ 380 (1º lote)
  • Vendas: OnTicket

  • RÉVEILLON SILVA’S 2026
  • Atrações:
    • Música eletrônica, samba, sertanejo e pop
    • Open bar de drinks e espumante
  • Local: Silva’s Beach Club – Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus
  • Horário: A partir das 22h
  • Ingressos: A partir de R$ 250
  • Vendas: Zig

Fundão

  • PREFEITURA DE FUNDÃO 
  • Local: Praia Grande
  • Shows a partir das 20h30
  • Ritmos: axé, sertanejo e seresta

  • Local: Timbuí
  • Festa Cultural de Louvor a São Benedito e São Sebastião
  • Bandas de congo e shows com artistas locais
  • Apresentações a partir das 22h

Cariacica

  • RÉVEILLON ANTECIPADO DE CARIACICA
  • Comemoração de dois anos da inauguração da Nova OrlaData: 27 de dezembro
  • Local: Nova Orla de Cariacica
  • Queima de fogos:
    • 7 minutos
    • Fogos de baixo ruído
  • Atrações musicais:
    • Pedro e Júnior
    • Breno e Bernardo
    • Pele Morena
Réveillon 2024 com queima de fogos na Praia de Camburi, Vitória
RQueima de fogos na virada de ano na Praia de Camburi, Vitória Crédito: PMV/Divulgação

Guarapari

  • RÉVEILLON FAROFA CARIOCA
  • Data e horário: 31/12/2025, das 20h às 4h
  • Local: Farofa Carioca – Guarapari 
  • Atrações:
    • Mayara Moreira
    • Pagode Coisa Nossa
    • DJ Luciano Nogueira
  • Ingressos: A partir de R$ 160

  • RÉVEILLON FLASHBACK 2026 – POUSADA TRANCOSO
  • Data e horário: 28/11/2025, a partir das 22h, até 1º/01/2026, à 1h
  • Local: Pousada e Restaurante Trancoso – Guarapari 
  • Atrações:
    • Show com Popó BH (anos 60, 70, 80 e 90)
    • Apresentação especial de sax
  • Diferencial: Queima de fogos
  • Ingressos: A partir de R$ 90

  • RÉVEILLON MEX 2026
  • Horário: A partir das 22h
  • Local: Mex Guarapari – Rua Mário Leôncio da Vitória, 134, Praia do Morro
  • Atrações:
    • Pagode do Bredin
    • Pedro e Junior
    • Duo Horses DJ
    • DJ Big
  • Ingressos: A partir de R$ 60
  • Vendas: Zig Tickets

  • RÉVEILLON MARUJO 2026
  • Data e horário: 31/12/2025, a partir das 15h30, até 1º/01/2026, às 21h
  • Local: Marujo Beach Bar – Marataízes
  • Atrações:
    • Banda Bio 28
    • DJ Rhayan Neves
  • Ingressos:
    • 1º lote: R$ 180 (até 22/12)
    • 2º lote: R$ 200

  • RÉVEILLON NO BOTECO DO CARANGUEJO
  • Data e horário: 31/12/2025, das 20h às 2h
  • Local: Boteco do Caranguejo – Rua Joaquim Augusto Ribeiro de Castro, Centro, Guarapari
  • Formato: Apenas reservas de mesas
  • Mesas: Para 4 ou 6 pessoas
  • Benefícios:
    • 1 garrafa de Chandon
    • 1 porção pequena de frios

  • PREFEITURA DE GUARAPARI
  • Data: 31 de dezembro
  • Local: Praia do Morro – Guarapari
  • Programação:
    • Show com Beto Kauê
    • Queima de fogos em diversas praias do município

  • FESTA DA VIRADA BARARI
  • Horário: A partir das 21h
  • Local: Barari Beach Bar – Rua Fernando Torres, 40, Pontal de Santa Mônica
  • Atrações:
    • Banda DuJorge
    • Ananda Torres
    • DJ Robson Moreira
  • Ingressos: R$ 195
  • Vendas: LeBillet

  • RÉVEILLON BRAVA BEACH CLUB 2026
  • Data e horário:
    • 31 de dezembro de 2025, às 22h
    • Até 1º de janeiro de 2026, às 6h
  • Local:
    • Brava Beach Club – Avenida Meaípe, s/n, Enseada Azul, Guarapari 
  • Formato:
    • All inclusive
    • Buffet e open bar das 22h às 6h
  • Atrações:
    • Cat Dealers
    • Atitude 67
    • MC Leozinho
    • Glauco
    • Jess Benevides
    • DJ Leandro Netto

Conceição da Barra

  • PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA
  • Local: Praia do Farol
  • Atrações: Show de André Lelis e Banda no trio elétrico, percorrendo o circuito Praia do Farol / Praça do Juiz / Praia do Farol
  • Queima de fogos em três pontos: Sede (Barra), Itaúnas e Braço do Rio
  • Abertura: Feira “Cores e Sabores de Verão”, gastronomia, cultura, shows locais, praça de alimentação, área kids

São Mateus

  • PREFEITURA DE SÃO MATEUS
  • Data: 31 de dezembro de 2025
  • Local: Praia de Guriri
  • Atrações:
    • Show com Tatau
    • Queima de fogos na virada do ano

Marataízes

  • RÉVEILLON ALL INCLUSIVE GEREDYS 2026
  • Data e horário: 31 de dezembro de 2025, a partir das 22h, até 1º de janeiro de 2026, às 6h
  • Local: Geredys Beach Club – Marataízes 
  • Formato: All inclusive
  • Atrações:
  • Demartini & Banda – rock, pop rock, MPB, sertanejo e axé
  • Pagode do Mofati – samba e pagode na madrugada até o amanhecer

Pedra Azul

  • RÉVEILLON RONCHI BEER 
  • Atrações: Tiago & Rodolfo e Ligação Direta
  • Local: Ronchi Beer Cervejaria – Pedra Azul, Domingos Martins
  • Horário: A partir das 20h
  • Couvert: R$ 80
  • Formato: Música ao vivo, cerveja artesanal e gastronomia local em meio ao cenário da serra capixaba
  • Reservas: (27) 99989-5994

