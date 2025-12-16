Virada de ano

Réveillon 2026: veja a programação de festas e shows no Espírito Santo

Shows gratuitos, festas all inclusive e grandes queimas de fogos marcam a virada do ano. Confira a seleção de HZ com atrações para todos os gostos

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 14:45

Queima de fogos no réveillon de 2025 em Vila Velha Crédito: Adessandro Reis

Os capixabas e turistas já podem se preparar para receber 2026 com uma programação diversificada de Réveillon em várias cidades. Da Grande Vitória ao litoral Sul e ao interior capixaba, há opções de shows gratuitos promovidos pelas prefeituras, festas privadas, eventos all inclusive e espetáculos de fogos de artifício que prometem movimentar praias, clubes e espaços culturais durante a virada do ano. Confira:

Vitória

ILHA BUFFET – RÉVEILLON

Atrações: Shows de Glauco, Breno e Bernardo, SambAdm e 4 DJs em dois palcos

Estrutura: Espetáculo de LED, luzes e efeitos especiais, decoração e show pirotécnico

Serviços: Comida e bebida liberadas

Horário: Das 22h às 5h

Ingressos:

Infantil: de R$ 470 a R$ 610



Adulto: de R$ 550 a R$ 770

Classificação: Livre

Até 9 anos: gratuito



10 a 14 anos: ingresso infantil



15 a 18 anos: ingresso integral

Vendas: lebillet.com.br

Endereço: Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2.100, Bento Ferreira, Vitória





TANTRA VITÓRIA

Atrações: Jess, Jackson Lima, Jeff Ueda, Zé Felipe e Romário, Balada do Maycon

Formato: Música eletrônica, sertanejo e pagode, com comida e bebida liberadas

Horário: 21h às 6h

Ingressos: R$ 250 (crianças) a R$ 490 (adultos); mesas a partir de R$ 1.800

Classificação: Livre

Vendas: onticket.com.br

Endereço: Av. Dante Michelini, 4.170, Camburi, Vitória





OÁSIS BEACH CLUB

Atrações: MC Leozinho (RJ), DJ Feew, Ubando, Alan Venturin e Luiz Filipe

Formato: Funk, rock e sertanejo; opções de open bar ou open bar + food

Horário: 21h às 6h

Ingressos: R$ 300 (open bar) ou R$ 470 (open bar + food); mesas a partir de R$ 2.800

Classificação: 18 anos

Vendas: Zig.Tickets

Endereço: Av. Dante Michelini, 3.810, Camburi, Vitória





RÉVEILLON VILLAMARE 2026

Atrações: Rômulo Arantes e Peteres

Horário: A partir das 21h

Ingressos: A partir de R$ 150

Vendas: Zig

Local: Villamare Marina – Rua Maria Scárdua, Santa Luíza





FLUENTE

Atrações: DJs Sheep, Álice, Cybertrans, Bravin, Donat e Tirza

Formato: Funk, electro e pop; decoração especial e mesa de frios

Horário: 23h às 5h

Ingressos: R$ 70 (1º lote)

Classificação: 18 anos

Vendas: sympla.com.br

Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória





ÉPICO BEACH BAR

Atrações: DJ Gabz, Mark Dias, Luuh e Veloso (sax)

Formato: Open bar e open food, bufê volante e café da manhã

Horário: 22h às 6h

Ingressos: R$ 350 (1º lote)

Classificação: 18 anos

Vendas: Zig.Tickets

Endereço: Av. José Miranda Machado, 345, Curva da Jurema, Vitória





RÉVEILLON BRIZZ 2026

Atrações: 522, SambaJu, Jefinho Faraó e DJ Zappie

Formato: Open bar e open food

Horário: A partir das 21h

Ingressos: R$ 530 (1º lote)

Vendas: Zig

Local: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá





MÃE JOANA

Atrações: Samba Junior, D’Moleque e Andin Soares

Formato: DJs e pagode; menu à la carte; vista para os fogos de Camburi

Horário: A partir das 21h

Ingressos: R$ 50 (1º lote)

Classificação: 18 anos

Vendas: onticket.com.br

Endereço: Quiosque Encontro da Ilha, Av. Dante Michelini, 4.840, Camburi





CLERICOT CAFÉ

Atrações: Som de Fogueira e DJ David RF

Formato: Festa com menu especial e bebidas pagas à parte

Horário: 20h às 4h

Ingressos: R$ 250 a R$ 420 (adultos); crianças até 12 anos R$ 200

Classificação: Livre

Vendas: (27) 99513-5297

Endereço: Av. José Miranda Machado, 345, Curva da Jurema, Vitória





MAHO GASTROBAR

Formato: DJ, menu especial com comida e bebida liberadas, decoração temática

Horário: 22h às 4h

Ingressos: Mesa para 2 pessoas a R$ 1.240; cadeira individual a R$ 620

Classificação: Livre

Vendas: (27) 99907-3252

Endereço: Av. Dante Michelini, 1.600, Camburi, Vitória

PREFEITURA DE VITÓRIA

Local: Praia de Camburi

Data: 31 de dezembro

Horário: A partir das 21h

Referência: Altura da Avenida Adalberto Simão Nader

Atrações:

Beto Kauê (21h)



Elba Ramalho

Formato: Evento gratuito, à beira-mar





RÉVEILLON HOTEL SENAC ILHA DO BOI

Atrações: DJ e banda ao vivo

Serviços: Comida e bebida incluídas

Local: Hotel Senac Ilha do Boi – Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória

Horário: A partir das 22h

Ingressos: R$ 1.200 por pessoa

Reservas:

(27) 3345-0111



(27) 99958-9406



[email protected]

Queima de fogos no réveillon de 2025 em Vitória. Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória

Vila Velha

RÉVEILLON CAFÉ DE LA MUSIQUE | ALL INCLUSIVE

Data: 31 de dezembro

Horário: A partir das 22h

Local: Café de La Musique – Vila Velha (ES)

Formato: Capacidade reduzida, sistema full open bar + open food

Atrações:

Goodtimes by Illusionize



Unfazed



Visage



Victor Alc



Anneto



Liame



Caíque Alves

Setores: Individual e Backstage





PREFEITURA DE VILA VELHA

Show pirotécnico: 16 pontos ao longo da orla

12 balsas no mar



4 pontos na areia

Fogos: Baixo ruído, com duração de 14 minutos

Novidades:

8 torres com DJs locais a partir das 20h



Música brasileira e eletrônica



Torres com iluminação e painéis de LED



Contagem regressiva exibida nos painéis

Serra

RÉVEILLON MANGUINHOS 2026

Atrações:

Jackson Lima



Grumo BM4



Open bar e open food

Local: Espaço Chico Bento – Av. Des. Cassiano Castelo, 195, Manguinhos

Horário: A partir das 21h

Ingressos: R$ 380 (1º lote)

Vendas: OnTicket





RÉVEILLON SILVA’S 2026

Atrações:

Música eletrônica, samba, sertanejo e pop



Open bar de drinks e espumante

Local: Silva’s Beach Club – Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus

Horário: A partir das 22h

Ingressos: A partir de R$ 250

Vendas: Zig

Fundão

PREFEITURA DE FUNDÃO

Local: Praia Grande

Shows a partir das 20h30

Ritmos: axé, sertanejo e seresta





Local: Timbuí

Festa Cultural de Louvor a São Benedito e São Sebastião

Bandas de congo e shows com artistas locais

Apresentações a partir das 22h

Cariacica

RÉVEILLON ANTECIPADO DE CARIACICA

Comemoração de dois anos da inauguração da Nova OrlaData: 27 de dezembro

Local: Nova Orla de Cariacica

Queima de fogos:

7 minutos



Fogos de baixo ruído

Atrações musicais:

Pedro e Júnior



Breno e Bernardo



Pele Morena

RQueima de fogos na virada de ano na Praia de Camburi, Vitória Crédito: PMV/Divulgação

Guarapari

RÉVEILLON FAROFA CARIOCA

Data e horário: 31/12/2025, das 20h às 4h

Local: Farofa Carioca – Guarapari

Atrações:

Mayara Moreira



Pagode Coisa Nossa



DJ Luciano Nogueira

Ingressos: A partir de R$ 160





RÉVEILLON FLASHBACK 2026 – POUSADA TRANCOSO

Data e horário: 28/11/2025, a partir das 22h, até 1º/01/2026, à 1h

Local: Pousada e Restaurante Trancoso – Guarapari

Atrações:

Show com Popó BH (anos 60, 70, 80 e 90)



Apresentação especial de sax

Diferencial: Queima de fogos

Ingressos: A partir de R$ 90





RÉVEILLON MEX 2026

Horário: A partir das 22h

Local: Mex Guarapari – Rua Mário Leôncio da Vitória, 134, Praia do Morro

Atrações:

Pagode do Bredin



Pedro e Junior



Duo Horses DJ



DJ Big

Ingressos: A partir de R$ 60

Vendas: Zig Tickets





RÉVEILLON MARUJO 2026

Data e horário: 31/12/2025, a partir das 15h30, até 1º/01/2026, às 21h

Local: Marujo Beach Bar – Marataízes

Atrações:

Banda Bio 28



DJ Rhayan Neves

Ingressos:

1º lote: R$ 180 (até 22/12)



2º lote: R$ 200





RÉVEILLON NO BOTECO DO CARANGUEJO

Data e horário: 31/12/2025, das 20h às 2h

Local: Boteco do Caranguejo – Rua Joaquim Augusto Ribeiro de Castro, Centro, Guarapari

Formato: Apenas reservas de mesas

Mesas: Para 4 ou 6 pessoas

Benefícios:

1 garrafa de Chandon



1 porção pequena de frios





PREFEITURA DE GUARAPARI

Data: 31 de dezembro

Local: Praia do Morro – Guarapari

Programação:

Show com Beto Kauê



Queima de fogos em diversas praias do município





FESTA DA VIRADA BARARI

Horário: A partir das 21h

Local: Barari Beach Bar – Rua Fernando Torres, 40, Pontal de Santa Mônica

Atrações:

Banda DuJorge



Ananda Torres



DJ Robson Moreira

Ingressos: R$ 195

Vendas: LeBillet





RÉVEILLON BRAVA BEACH CLUB 2026

Data e horário:

31 de dezembro de 2025, às 22h



Até 1º de janeiro de 2026, às 6h

Local:

Brava Beach Club – Avenida Meaípe, s/n, Enseada Azul, Guarapari

Formato:

All inclusive



Buffet e open bar das 22h às 6h

Atrações:

Cat Dealers



Atitude 67



MC Leozinho



Glauco



Jess Benevides



DJ Leandro Netto

Conceição da Barra

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Local: Praia do Farol

Atrações: Show de André Lelis e Banda no trio elétrico, percorrendo o circuito Praia do Farol / Praça do Juiz / Praia do Farol

Queima de fogos em três pontos: Sede (Barra), Itaúnas e Braço do Rio

Abertura: Feira “Cores e Sabores de Verão”, gastronomia, cultura, shows locais, praça de alimentação, área kids

São Mateus

PREFEITURA DE SÃO MATEUS

Data: 31 de dezembro de 2025

Local: Praia de Guriri

Atrações:

Show com Tatau



Queima de fogos na virada do ano

Marataízes

RÉVEILLON ALL INCLUSIVE GEREDYS 2026

Data e horário: 31 de dezembro de 2025, a partir das 22h, até 1º de janeiro de 2026, às 6h

Local: Geredys Beach Club – Marataízes

Formato: All inclusive

Atrações:

Demartini & Banda – rock, pop rock, MPB, sertanejo e axé

Pagode do Mofati – samba e pagode na madrugada até o amanhecer

Pedra Azul

RÉVEILLON RONCHI BEER

Atrações: Tiago & Rodolfo e Ligação Direta

Local: Ronchi Beer Cervejaria – Pedra Azul, Domingos Martins

Horário: A partir das 20h

Couvert: R$ 80

Formato: Música ao vivo, cerveja artesanal e gastronomia local em meio ao cenário da serra capixaba

Reservas: (27) 99989-5994

Este vídeo pode te interessar