Elba Ramalho é anunciada como atração do réveillon da Praia de Camburi, em Vitória

Nas redes sociais, o prefeito Lorenzo Pazolini disse ainda que a programação contará com show do cantor Beto Kauê

Felipe Khoury Repórter / fkhoury@redegazeta.com.br

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 11:26

Cantora Elba Ramalho Crédito: Ronaldo Silva/Photo Press/Folhapress

2026 promete começar com tudo no ES! A cantora Elba Ramalho foi anunciada, nesta terça-feira (18), como atração principal da virada do ano na Praia de Camburi, em Vitória. Nas redes sociais, o prefeito Lorenzo Pazolini disse ainda que a programação contará com show do cantor Beto Kauê.

Outros detalhes como horários e duração da queima de fogos não foram divulgados. Apesar disso, os capixabas já podem se preparar para um réveillon repleto de hits de Elba, como “Bate Coração”, “De Volta Para o Aconchego” e “Ciranda da Rosa Vermelha”.

Esse será mais um ano que a Praia de Camburi recebe shows nacionais no ano-novo. Em 2024, o show especial da virada ficou por conta de Solange Almeida, ex-integrante do grupo Aviões do Forró.

