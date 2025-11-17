Editorias do Site
Festival gratuito terá samba, congo e gastronomia no feriadão em Guarapari

Orla da Cultura terá quatro dias de festa com atrações como Xá da Índia, Regional da Nair e Fábio Carvalho

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 17:30

Festival Orla da Cultura agita a Cidade Saúde neste fim de semana
Festival Orla da Cultura agita a Cidade Saúde neste fim de semana Crédito: Vitor Jubini / Reprodução Instagram @orladacultura /

Arte, música e gastronomia, tudo no mesmo lugar. De 20 a 23 de novembro, a Orla do Canal de Guarapari recebe o Festival Orla da Cultura, que celebra a identidade capixaba em pleno feriado. 

Em alusão ao Dia da Consciência Negra, o evento inicia com o samba de Elias Miúdo e afro congo beat com Fabio Carvalho, buscando destacar influências afro-brasileiras. A programação segue durante todo o fim de semana, contando com opções de restaurantes, botecos e pratos com frutos do mar, além de cervejarias artesanais, mercearia criativa e apresentações de circo, teatro, dança, grafite e performances de rua. 

Na sexta (21), é a vez de curtir brasilidades com a banda Novelo e Royal Six. Já no sábado (22), o grupo Xá da Índia chega com o Bailinho do Ben e Yuri agita o público e encerra a noite com pop e rock. 

Para finalizar, a programação do domingo (23) começa mais cedo, às 16h, com roda de samba do Regional da Nair e show de Vanessa Loyola. A entrada é gratuita. 

Programação

Quinta-feira (20/11)

  • 18h: abertura da feira e praça de alimentação
  • 18h30: show com Elias Miúdo
  • 21h30: show com Fabio Carvalho

Sexta-feira (21/11)

  • 17h: abertura da feira e praça de alimentação
  • 20h: show com Novelo
  • 22h: show com Royal Six

Sábado (22/11)

  • 17h: abertura da feira e praça de alimentação
  • 20h: Bailinho do Ben com Xá da Índia
  • 22h: show de pop e rock com Yuri

Domingo (23/11)

  • 16h: abertura de feira e praça de alimentação
  • 17h: roda de samba com Regional da Nair
  • 20h30: show com Vanessa Loyola

