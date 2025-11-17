Festival gratuito terá samba, congo e gastronomia no feriadão em Guarapari

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 17:30
Arte, música e gastronomia, tudo no mesmo lugar. De 20 a 23 de novembro, a Orla do Canal de Guarapari recebe o Festival Orla da Cultura, que celebra a identidade capixaba em pleno feriado.
Em alusão ao Dia da Consciência Negra, o evento inicia com o samba de Elias Miúdo e afro congo beat com Fabio Carvalho, buscando destacar influências afro-brasileiras. A programação segue durante todo o fim de semana, contando com opções de restaurantes, botecos e pratos com frutos do mar, além de cervejarias artesanais, mercearia criativa e apresentações de circo, teatro, dança, grafite e performances de rua.
Na sexta (21), é a vez de curtir brasilidades com a banda Novelo e Royal Six. Já no sábado (22), o grupo Xá da Índia chega com o Bailinho do Ben e Yuri agita o público e encerra a noite com pop e rock.
Para finalizar, a programação do domingo (23) começa mais cedo, às 16h, com roda de samba do Regional da Nair e show de Vanessa Loyola. A entrada é gratuita.
Quinta-feira (20/11)
Sexta-feira (21/11)
Sábado (22/11)
Domingo (23/11)
