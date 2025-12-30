Veja horários

Restaurantes do ES abertos no ano-novo: saiba onde comer no dia 1º de janeiro

Lista do HZ reúne lugares que servem desde a tradicional moqueca até um bom churrasco na parrilha, sem deixar de fora o café e a sobremesa

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 07:00

Na véspera do réveillon e no dia 1º de janeiro, restaurantes, bares, cafeterias e sorveterias do Espírito Santo funcionam com horários especiais para receber capixabas e turistas. Enquanto algumas casas encontram-se em recesso, existem aquelas que optam por se manter abertas, inclusive no primeiro feriado do ano.

HZ selecionou alguns desses locais, com especialidades que vão da tradicional moqueca ao churrasco na parrilha, sem deixar de fora opções para tomar um café ou saborear uma sobremesa.

Se você não quer cozinhar em casa nesse período, a lista abaixo pode lhe ajudar a escolher um bom lugar para comer em Vitória, Vila Velha, Guarapari, Serra ou Anchieta. Confira!

Restaurantes abertos no ano-novo (café, brunch, almoço ou jantar)

RESTAURANTE SÃO PEDRO - Moquecas e frutos do mar. Véspera de ano-novo (31/12) - das 11h às 16h. 1º de janeiro - das 11h às 16h. Endereço: Rua Desembargador Ferreira Coelho, 98, Praia do Suá, Vitória. Mais informações: @restaurante_sao_pedro.

RECANTO MIRAMAR - Moquecas e frutos do mar. Véspera de ano-novo (31/12) - fechado. 1º de janeiro - das 11h às 15h. Endereço: Rua Iolanda Noé Calmon, 63, Parque Jacaraipe, Serra. Mais informações: @recantomiramar.

Moqueca do Recanto Miramar, em Jacaraípe Crédito: Bruno Gonçalves

BORELLI VITÓRIA - Gelatos. Shopping Vitória: véspera de ano-novo (31/12) - das 10h às 22h. 1º de janeiro - das 12h às 21h. Praia do Canto: véspera de ano-novo (31/12) - das 10h às 18h. 1º de janeiro - das 11h às 22h30. Mais informações: @gelatoborellivitoria.

CABANA DO LUIZ - Cozinha capixaba. Véspera de ano-novo (31/12) - das 11h às 23h30. 1º de janeiro - das 11h às 23h30. Endereço: Av. Abido Saad, 2003, Jardim Atlântico, Jacaraípe, Serra. Mais informações: @cabana_do_luiz.

PIRÁ COZINHA DE ORIGEM - Frutos do mar na brasa. 1º de janeiro - das 12h às 23h. Endereço: Rua Comendador Ramos, Praça dos Imigrantes, Porto de Cima, Anchieta. Mais informações: @opiracozinha.

Peixes e frutos do mar na brasa são a especialidade do Pirá, em Anchieta Crédito: Bruno Gonçalves

RESTAURANTE DO BIGODE - Moquecas e frutos do mar. Véspera de ano-novo (31/12) - fechado. 1º de janeiro - das 11h às 17h. Endereço: Escadaria Clemente Viegas da Costa, Jesus de Nazareth, Vitória. Mais informações: @restaurantedobigode.

NOSSO BISTRÔ COZINHA CAIÇARA - Frutos do mar. 1º de janeiro - das 11h às 17h, com música ao vivo. Endereço: Av. Diamante, 99, Praia de Setiba, Guarapari. Mais informações: @nossobistrosetiba.

O restaurante Nosso Bistrô fica em Setiba, Guarapari Crédito: Reprodução/Instagram @nossobistrosetiba

PITORESCO GASTROBAR - Petiscos e frutos do mar. Véspera de ano-novo (31/12) - fechado. 1º de janeiro - das 11h às 18h. Endereço: Escadaria Clemente Viegas da Costa, 50, Jesus de Nazareth, Vitória. Mais informações: @pitorescogastrobar.

Jantar de réveillon em Iriri Um dos restaurantes mais tradicionais do balneário de Iriri, em Anchieta, terá um jantar de réveillon com menu especial do chef Gilson Surrage. No dia 31/12, das 20h à 1h, o Gilson Restaurante vai servir de entrada casquinhas de siri ou camarão e crudo de peixe fresco com vinagrete cítrico e manga. Paella de frutos do mar, polvo salteado na manteiga de garrafa acompanhado por purê de batata e posta de peixe grelhada ao molho de alcaparras e servida com musseline são opções de prato principal. De sobremesa, a casa vai oferecer musse de chocolate. Quanto: R$ 350 por pessoa (bebidas à parte) e R$ 140 para crianças de até 14 anos. Espumantes isentos de taxa de rolha. Reservas e mais informações: (27) 99249-0925 ou @gilsonbarerestaurante.

EMPÓRIO MENDES GOURMET - Cozinha variada. Véspera de ano-novo (31/12) - fechado. 1º de janeiro - das 17h às 23h. Endereço: Rua Alípio da Costa e Silva, 39, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @mendesgourmetvix.

SOLAR DA PRAIA - Frutos do mar. Véspera de ano-novo (31/12) - restaurante das 12h às 23h e beach bar das 10h às 18h. 1º de janeiro - restaurante das 12h às 23h e beach bar das 10h às 18h. Endereço: Rua Padre José de Anchieta, Praia da Areia Preta, Iriri, Anchieta. Mais informações: @solardapraiairiri.

Ceviche é uma opção de entrada no Solar da Praia, em Iriri Crédito: Reprodução/Instagram @solardapraiairiri

BARUTTI GELATERIA - Gelatos e sobremesas. Véspera de ano-novo (31/12) - das 12h às 19h. 1º de janeiro - das 12h às 22h30. Endereços: Vitória: Rua Joaquim Lírio, 401, Praia do Canto. Vila Velha: Av. Antônio Gil Veloso, 1856, Praia da Costa. Guarapari: Av. Beira Mar, 1288, Praia do Morro. Mais informações: @baruttigelato.

RANCHO BELISKÃO - Churrasco e cozinha variada. Véspera de ano-novo (31/12) - das 11h às 17h. 1º de janeiro - das 11h às 23h30. Endereço: Rua José Celso Cláudio, 134, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @ranchobeliskao.

Churrasco e acompanhamentos servidos no Rancho Beliskão Crédito: Ari Oliveira

CLERICOT CAFÉ - Cafeteria com brunch, almoço e jantar. Véspera de ano-novo (31/12) - das 7h às 16h. 1º de janeiro - das 9h às 18h. Endereço: Orla da Curva da Jurema. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: @clericotcafe.

CATUÁ RESTAURANTE - Moqueca e frutos do mar. Véspera de ano-novo (31/12) - das 10h às 17h. 1º de janeiro - das 10h às 23h. Endereço: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 1.002, próximo ao final do calçadão de Jacaraípe, Serra. Mais informações: @catuarestaurante.

Ceia de réveillon na Ilha do Boi O Hotel Senac Ilha do Boi vai realizar sua tradicional ceia de réveillon no dia 31/12, das 22h às 3h, com ceia completa, open bar e programação musical que inclui banda e DJ. A proposta gastronômica na noite da virada contempla mesas temáticas com especialidades internacionais, incluindo pratos das culinárias mexicana, japonesa, italiana, árabe e libanesa, além de uma mesa completa de frios e pães. Também haverá serviço de coquetel volante. O pacote do jantar já inclui bebidas, como água de coco, vinhos tintos e brancos, espumantes, cervejas, refrigerantes e sucos. Quanto: R$ 1.200 por pessoa (com comida, bebidas e atrações musicais). Reservas e mais informações: (27) 99958-9406 ou e-mail: [email protected]. Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória. Mais informações: @hotelsenacilhadoboi.



DOMUS ITÁLICA RISTORANTE - Cozinha italiana. Véspera de ano-novo (31/12) - das 11h30 às 17h. 1º de janeiro - das 11h30 às 16h e das 19h às 23h. Endereço: Rua Romero Botelho, anexo ao Shopping Praia da Costa, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @domusitalica.

RESTAURANTE BOQUEIRÃO - Moqueca e frutos do mar. Véspera de ano-novo (31/12) - das 11h às 18h. 1º de janeiro - das 11h às 21h. Endereço: Rua Belo Horizonte, 71, Meaípe, Guarapari. Mais informações: @boqueiraooficial.

FORNERIA DON CAMALEONE - Pizzas, massas e risotos. Véspera de ano-novo (31/12) - fechado. 1º de janeiro - a partir das 17h30. Endereço: Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @doncamaleone.

MARESIA'S - Moqueca e frutos do mar. Véspera de ano-novo (31/12) - das 10h às 17h. 1º de janeiro - das 10h às 23h. Endereço: Avenida Atapoã, 1, Praia da Chaleirinha, Manguinhos, Serra. Mais informações: @espacomaresias.

Frutos do mar são o carro-chefe do Maresia's, em Manguinhos Crédito: Reprodução/Instagram @espacomaresias

MANDACARU GASTROBAR - Cozinha brasileira com ênfase em pratos nordestinos. Véspera de ano-novo (31/12) - das 11h às 17h. 1º de janeiro - das 11h às 23h. Endereços: Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 134, Prainha. Vitória - Av. Anísio Fernandes Coelho, 1.301, Jardim da Penha. Mais informações: @mandacarugastrobar.

O QUINTAL PARRILLA BAR - Churrasco. Véspera de ano-novo (31/12) - das 11h às 17h. 1º de janeiro - das 17h à meia-noite. Endereço: Rua Aleixo Netto, 1158, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @oquintalparrillabar.

SEU QUINTO BOTEQUIM - Comida de boteco. Véspera de ano-novo (31/12) - fechado. 1º de janeiro - das 16h às 23h30. Endereço: Rua Celso Calmon, 80, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @seuquinto.

TERO BRASA E VINHO - Cozinha contemporânea com ênfase em preparações na parrilha. Véspera de ano-novo (31/12) - das 11h30 às 17h. 1º de janeiro - das 18h30 às 23h30. Endereço: Rua Eugênio Netto, 326, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @terobrasaevinho.

Risoto com carne do Tero Brasa e Vinho Crédito: Reprodução/Instagram @terobrasaevinho

SALSA PIZZARIA - Pizzas. Véspera de ano-novo (31/12) - fechado. 1º de janeiro - das 18h às 23h59. Endereço: Rua Elesbão Linhares, 20, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @salsapizzaria.

SALSA SELF-SERVICE - Cozinha variada/bufê a quilo. Véspera de ano-novo (31/12) - das 11h às 14h30. 1º de janeiro - fechado. Endereço: Rua Madeira de Freitas, 76, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @salsaselfservice.

SFIHERIA - Cozinha árabe. Véspera de ano-novo (31/12) - fechado. 1º de janeiro - das 17h às 23h30. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1630, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @sfiheria.

Sanduíches árabes servidos na Sfiheria, em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram @sfiheria

COCO BAMBU VITÓRIA - Pratos com camarão e cozinha brasileira. Véspera de ano-novo (31/12) - das 11h30 às 21h30. 1º de janeiro - das 11h30 às 22h30. Endereço: Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @cocobambues.

COCO BAMBU VILA VELHA - Pratos com camarão e cozinha brasileira. Véspera de ano-novo (31/12) - das 11h30 às 22h. 1º de janeiro - das 11h30 às 22h30. Endereço: Entrada Gourmet do Shopping Praia da Costa, Rua Maranhão, 207, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @cocobambues.

PECORINO BAR & TRATTORIA - Cozinha italiana. Véspera de ano-novo (31/12) - das 11h30 às 17h. 1º de janeiro - das 11h30 às 22h. Endereço: Shopping Praia da Costa, piso L1. Avenida Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @pecorinovilavelha.

Parmegiana do restaurante Pecorino, no Shopping Praia da Costa Crédito: Reprodução/Instagram @pecorinovilavelha

RUAN Y RAMIREZ - Hambúrguer. Véspera de ano-novo (31/12) - fechado. 1º de janeiro - das 17h50 às 23h. Endereço: Avenida Governador Eurico Rezende, 135, loja 14, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @ruanramirez.br.

T.T. BURGER - Hambúrguer. Véspera de ano-novo (31/12) - fechado. 1º de janeiro - das 18h à meia-noite. Endereço: Rua João da Cruz, 322, loja 2, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @t.t.burger.

MADERO VILA VELHA - Carne. Véspera de ano-novo (31/12) - das 11h40 às 18h. 1º de janeiro - das 11h40 às 22h. Endereço: Entrada Gourmet do Shopping Praia da Costa, Rua Maranhão, 207, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @maderobrasil.

