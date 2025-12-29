Fartura

Confira receita com romã para atrair prosperidade no ano novo

Em algumas culturas, a abundância de sementes que a fruta contém está associada à multiplicação financeira no ciclo que se inicia

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 11:34

O salmão com molho adocicado de romã é uma dica da chef Taiza Krueder Crédito: Acervo/Clara Resorts

Uma das principais tradições da ceia do ano-novo é usar nas receitas alimentos que trazem sorte e prosperidade, e a romã é um deles. A fruta, repleta de simbolismos, é muito utilizada no momento da virada devido à abundância de sementes que contém - o que em algumas culturas está associado à multiplicação financeira.

Historicamente, a romã também é um símbolo de fertilidade, e acredita-se que ela também atrai boas vibrações para o ciclo que começa após o réveillon. A seguir, você confere uma receita superprática à base de peixe, que traz uma simbologia muito próxima à da romã.

Assim como a fruta, o animal simboliza abundância devido à sua capacidade de nadar para frente e em cardumes, logo, é associado à ideia de crescimento, progresso e fartura que se deseja para o ano que se inicia. Acompanhe o passo a passo da preparação:

Salmão com molho adocicado de romã

Ingredientes:

Para o peixe:

1 kg de salmão



Azeite



Sal

Pimenta-do-reino



Para o molho:

2 xícaras de suco de romã



¼ de xícara de açúcar mascavo



¼ de xícara de sumo de laranja



1 colher (sopa) raspas de laranja



1 colher (sobremesa) de maisena



Sementes de romã e ervas aromáticas para finalizar

Modo de preparo:

Coloque o salmão em uma assadeira, regue com azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Leve ao forno preaquecido a 180 °C deixando por aproximadamente 25 minutos, ou até que o peixe esteja assado e macio.

Enquanto isso, em uma panela, misture o suco de romã, o açúcar mascavo, o suco de laranja e as raspas de laranja e leve ao fogo médio. Quando iniciar fervura, acrescente a maisena previamente dissolvida em água, mexendo sempre, até obter um molho levemente espesso. Retire do fogo, despeje o molho sobre o salmão assado e decore com sementes de romã e com as ervas que preferir. Sirva em seguida.



Fonte: Clara Resorts. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

