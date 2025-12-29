Confira receita com romã para atrair prosperidade no ano novo

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 11:34
Uma das principais tradições da ceia do ano-novo é usar nas receitas alimentos que trazem sorte e prosperidade, e a romã é um deles. A fruta, repleta de simbolismos, é muito utilizada no momento da virada devido à abundância de sementes que contém - o que em algumas culturas está associado à multiplicação financeira.
Historicamente, a romã também é um símbolo de fertilidade, e acredita-se que ela também atrai boas vibrações para o ciclo que começa após o réveillon. A seguir, você confere uma receita superprática à base de peixe, que traz uma simbologia muito próxima à da romã.
Assim como a fruta, o animal simboliza abundância devido à sua capacidade de nadar para frente e em cardumes, logo, é associado à ideia de crescimento, progresso e fartura que se deseja para o ano que se inicia. Acompanhe o passo a passo da preparação:
Ingredientes:
Modo de preparo:
Fonte: Clara Resorts. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta