Confira receita com romã para atrair prosperidade no ano novo

Em algumas culturas, a abundância de sementes que a fruta contém está associada à multiplicação financeira no ciclo que se inicia

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 11:34

Salmão ao molho de romã
O salmão com molho adocicado de romã é uma dica da chef Taiza Krueder Crédito: Acervo/Clara Resorts

Uma das principais tradições da ceia do ano-novo é usar nas receitas alimentos que trazem sorte e prosperidade, e a romã é um deles. A fruta, repleta de simbolismos, é muito utilizada no momento da virada devido à abundância de sementes que contém - o que em algumas culturas está associado à multiplicação financeira.

Historicamente, a romã também é um símbolo de fertilidade, e acredita-se que ela também atrai boas vibrações para o ciclo que começa após o réveillon. A seguir, você confere uma receita superprática à base de peixe, que traz uma simbologia muito próxima à da romã.

Assim como a fruta, o animal simboliza abundância devido à sua capacidade de nadar para frente e em cardumes, logo, é associado à ideia de crescimento, progresso e fartura que se deseja para o ano que se inicia. Acompanhe o passo a passo da preparação:

Salmão com molho adocicado de romã

Por Taiza Krueder (Clara in Casa)

Ingredientes:

  • Para o peixe:
  • 1 kg de salmão
  • Azeite
  • Sal
  • Pimenta-do-reino
  • Para o molho:
  • 2 xícaras de suco de romã
  • ¼ de xícara de açúcar mascavo
  • ¼ de xícara de sumo de laranja
  • 1 colher (sopa) raspas de laranja
  • 1 colher (sobremesa) de maisena
  • Sementes de romã e ervas aromáticas para finalizar

Modo de preparo: 

  1. Coloque o salmão em uma assadeira, regue com azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. 
  2. Leve ao forno preaquecido a 180 °C deixando por aproximadamente 25 minutos, ou até que o peixe esteja assado e macio.
  3. Enquanto isso, em uma panela, misture o suco de romã, o açúcar mascavo, o suco de laranja e as raspas de laranja e leve ao fogo médio. 
  4. Quando iniciar fervura, acrescente a maisena previamente dissolvida em água, mexendo sempre, até obter um molho levemente espesso.
  5. Retire do fogo, despeje o molho sobre o salmão assado e decore com sementes de romã e com as ervas que preferir. Sirva em seguida. 

Fonte: Clara Resorts. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

