O vinho da virada

Veja lista com espumantes de até R$ 60 para brindar no ano-novo

Do brut ao rosé, não faltam boas opções borbulhantes na seleção feita por HZ em adegas e supermercados capixabas

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 07:00

O espumante é um símbolo das celebrações de ano-novo em todo o mundo Crédito: lilaclion/Shutterstock

Chegamos à reta final de 2025, e a poucos dias da virada para o novo ano, os preparativos envolvem não apenas a escolha da cor da roupa para a festa ou dos pratos que farão parte da ceia, mas também de um exemplar da bebida que virou símbolo do réveillon: o espumante.

Para brindar à chegada de 2026 como manda a tradição, a dica é escolher uma boa garrafa do vinho borbulhante, seja ele branco ou rosado, levando em conta sua leveza e frescor para combinar com as altas temperaturas.

Para lhe inspirar na seleção dos vinhos de ano-novo, HZ traz abaixo seis dicas de espumantes que custam até R$ 60 em adegas e supermercados do Espírito Santo. Os rótulos brasileiros dominam a lista com sua ótima relação custo-benefício. Confira!



7 espumantes de até R$ 60 para o ano-novo

1 Vinícola Noé Brut (Brasil) Produzido em Veranópolis, cidade conhecida nacionalmente como a Terra da Longevidade, na Serra Gaúcha, esse espumante da vinícola Noé é elaborado com uvas Chardonnay e Chenin Blanc. Versátil e refrescante, tem acidez equilibrada e borbulhas finas, combinando bem com frutos do mar e pratos leves. Sirva bem gelado, a pelo menos 6ºC. Quanto: R$ 39,90, na Outvino, Praia do Canto, Vitória, e Campo Grande, Cariacica. Mais informações: @outvino.



2 Wave Moscatel Rosé (Brasil) Elaborado pelo método ASTI, com uvas Moscato Giallo, Moscato Alexandria e Moscato Hamburgo, esse espumante da Cooperativa Nova Aliança, na Serra Gaúcha, foi eleito o melhor brasileiro no concurso Moscats Do Monde (Médaille D'or 2023). Sugestão para harmonizar: torresmo com limão e dadinho de tapioca com geleia de pimenta. Quanto: R$ 49,90, na Reis dos Vinhos, Laranjeiras, Serra. Disponível também nas versões Brut Branco e Brut Rosé, com o mesmo valor. Mais informações: @reisdosvinhos.



3 Private Dom Lopo Rosé (Portugal) Produzido na região da Bairrada sob o método clássico, esse espumante produzido com castas tintas portuguesas apresenta bolhas finas e persistentes. Suas notas gustativas trazem intensidade em frutos vermelhos frescos e também de geleias dos mesmos. Ideal para consumir em momentos de lazer, com aperitivos diversos. Quanto: R$ 53,80, na rede de supermercados Perim. Mais informações: @superperim.



4 Cava Castelfino Branco Brut (Espanha) Espumante típico espanhol feito na Catalunha, o Castelfino revela aromas de frutas cítricas, como limão e grapefruit, combinados a notas de maçã verde e pão torrado. Leve e refrescante, releva sabores de frutas brancas, como pera e maçã. Para harmonizar, aposte em frutos do mar, como camarão, lagosta e ostras, assim como em aperitivos leves, como salada verde, bruschetta e queijo fresco. Pratos à base de linguado e robalo também formam uma boa combinação. Quanto: R$ 56,90, na rede de supermercados São José. Também disponível nas versões Rosé Brut e Demi-sec, pelo mesmo valor. Mais informações: @saojosesupermercados.



5 Federico Alvear Extra Brut (Argentina) Espumante argentino fresco e elegante com notas de frutas cítricas e toques florais e de pão tostado. Elaborado pelo método Charmat, que preserva o frescor e as notas frutadas, ele é ideal para harmonizar com frutos do mar, ceviches e queijos leves. Deve ser consumido bem gelado, a pelo menos 7°C). Sua composição inclui uvas Chenin Blanc, Pedro Ximenez e Torrontés, cultivadas em Mendoza, Argentina. Quanto: R$ 49,90, na Inove Vinhos, Praia da Costa Vila Velha. Promoção: a caixa com seis garrafas sai de R$ 299 por R$ 229 (consulte validade da oferta). Mais informações: @inovevinhos.



6 Casa Perini Black Edition Extra Brut (Brasil) Elaborado 100% com uvas Chardonnay pelo método Charmat longo, o Black Edition é um espumante predominantemente frutado, com notas sutis de pão fresco e toques de abacaxi, pera, maçã e avelã. Para harmonizar, as dicas são: castanhas e nozes em geral, queijos, peixes e carnes brancas com temperos à base de ervas ou molhos de intensidade moderada e carne vermelha pouco condimentada. Quanto: R$ 59,99, na rede de supermercados Extraplus. Mais informações: @supermercadosextraplus.



7 Salton Ouro Brut (Brasil) Clássico espumante brasileiro feito em Bento Gonçalves (RS) com as uvas Chardonnay, Pinot Noir e Riesling. Seus aromas remetem a frutas brancas, cítricas e secas, assim como a leveduras, mel e brioche. Com acidez refrescante em boca, é um vinho agradável, cremoso e persistente, que harmoniza especialmente com queijos, risotos leves e carnes brancas. A temperatura ideal para servi-lo é entre 6 e 8ºC. Quanto: R$ 59,90, na rede de supermercados Carone. Mais informações: @caroneonline.



