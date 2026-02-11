Carla Lacerda e Jonas Giacomin celebram os 15 anos de Gabriela em Vitória

Queridos de RR, Jonas Giacomin Jr. e Carla Lacerda celebraram o aniversário de 15 anos da caçula Gabriela, ao lado das irmãs Fernanda e Rafaela, no sábado (07), no Ferrari Eventos. O DJ Léo Conde animou a pista. Malu Braga assinou as coreografias da valsa e da dança das amigas de Gabi. A aniversariante estava belíssima num look do Ateliê Duemme, de Margareth Zamprogno. Veja as fotos de Cacá Lima.

QUERIDOS DE RR

No próximo dia 26, Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi abrem a programação da Mosaico Fotogaleria em 2026 com a exposição “Rodoviária de Brasília”, do fotógrafo e colecionador Joaquim Paiva. São 20 fotografias captadas no início dos anos 1980 que retratam o cotidiano do povo trabalhador, bem distante dos prédios projetados por Oscar Niemayer e ocupados pelas autoridades da capital federal. Joaquim vem ao Espírito Santo para abertura da mostra e para uma leitura de portfólios na fotogaleria. Para produção desta mostra, a Mosaico conta com a parceria do galerista Léo Bahia.

QUERIDAS DE RR

O Carnaval de Resultados 2026 da Mediatorie reuniu convidados e colaboradores para acompanhar de perto o maior espetáculo cultural do Espírito Santo. Durante os dois dias de desfiles das escolas de samba no Sambão do Povo, a administradora de benefícios recebeu convidados estratégicos em um camarote exclusivo. No lounge, montado na Brava Eventos e com vista privilegiada para os desfiles, Daniel Sahb, diretor de Marketing da Mediatorie (esquerda), e Raphael Gonçalves, diretor comercial da Mediatorie (direita), receberam Clézia Oliveira e Fernando Zanelato, do Clube 1.

FESTA

Casual Friday na escola A Escola Monteiro iniciou o ano letivo de 2026 com uma novidade. Às sextas-feiras, alunos e professores não precisam usar uniforme para ir para escola. O projeto é experimental e segue a linha do modelo corporativo de flexibilização da vestimenta, o Casual Friday, em alta nas organizações. A estratégia é uma forma de engajamento e bem-estar, permitindo que profissionais – e, no caso, alunos – expressem sua individualidade e estilo pessoal.

Carnaval de leitura A Lúcia Livraria, primeira livraria de frente para o mar em Iriri, chega ao Carnaval consolidada como um dos atrativos do balneário neste verão. Inaugurado em 20 de dezembro, o espaço já recebeu cerca de 2 mil visitantes nos quase dois meses de funcionamento, movimentando a cena cultural da região. Durante o feriado, a livraria funcionará todos os dias, das 15h às 20h, oferecendo uma alternativa tranquila para moradores e turistas que desejam aproveitar o descanso em meio aos livros, com vista para o mar e ambiente acolhedor, acompanhado de um café especial capixaba ou uma taça de vinho.

Pizza e samba A turma do bloco Balança Penha 2026 já tem porto seguro na Prainha. A Bontà, única certificada pela AVPN no bairro, abre as portas no dia 14 de fevereiro com uma promoção imperdível de Aperol Spritz a R$ 26 para os foliões. Carlos Iezzi garante que o espírito napoletano de celebrar a vida combina perfeitamente com o nosso Carnaval.

Sessão solene O setor de rochas naturais brasileiro será homenageado nesta quarta-feira, 11, em Brasília, um reconhecimento à relevância econômica, social e estratégica do arranjo produtivo de rochas naturais para o desenvolvimento do país. Cerca de 120 pessoas, entre empresários, representantes de entidades e autoridades, devem prestigiar a sessão solene, que acontecerá no plenário da Câmara dos Deputados. Somente a comitiva do Espírito Santo tem aproximadamente 70 pessoas.