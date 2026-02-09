Influencer Theodoro agita inauguração da maior rede de beleza do mundo em Vitória

A inauguração da primeira loja da Sephora no Espírito Santo foi um verdadeiro acontecimento no Shopping Vitória. Cerca de 1.500 pessoas prestigiaram a abertura da loja da maior rede de beleza de prestígio do mundo nesta sexta-feira (06). O evento contou ainda com a presença do creator Theodoro e da empresária e influenciadora Franciny Ehlke, além de gestores do shopping e da própria Sephora.

ARTE

O LIDE Espírito Santo reuniu seus conselheiros e mantenedores para uma Visita Institucional exclusiva ao Parque Cultural Casa do Governador um espaço que simboliza a integração entre cultura, sustentabilidade e liderança pública, na manhã desta sexta-feira (06). Na foto: Thiago Santos, Lara Brotas, Virgínia Casagrande, Fabrício Noronha e Omar Salomão. Crédito: Fabrício Saiter

Missa de Ação de Graças O governador Renato Casagrande e a primeira-dama Maria Virgínia Casagrande convidam para a Missa de Ação de Agraças à Nossa Senhora de Lourdes, nesta quarta-feira (11), na Gruta da Residência Oficial do Governo, na Praia da Costa. Estaremos lá!

Nova sede O Base27, maior hub de inovação do Espírito Santo, inicia uma nova fase de expansão e passa a operar em um novo endereço na Mata da Praia, em Vitória, no mesmo espaço da Fucape Business School. A mudança acompanha o crescimento do hub e reforça a estratégia de ampliar a atuação junto a lideranças empresariais e projetos de inovação aplicada.