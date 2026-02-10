Lançamento de livro de poesia reúne médicos e escritores em Vitória

O médico e escritor Jorge Elias Neto recebeu o presidente da Unimed Vitória, Fabiano Pimentel, em noite de lançamento do livro "Tratado da Última Pele". Crédito: Daniella Spadeto
Noite de autógrafos
O lançamento da antologia poética do médico e escritor Jorge Elias Neto, “Tratado da última pele”, atraiu grande público ao auditório da Associação Médica do Espírito Santo (Ames), na noite de quinta-feira, em Bento Ferreira. Médicos, escritores, empresários, amigos, familiares e leitores prestigiaram o evento, que celebrou os 25 anos de atuação de Jorge Elias Neto nas letras.Cardiologista renomado e membro da Academia Espírito-santense de Letras, o autor participou de uma roda de conversa sobre o seu processo criativo juntamente com o professor e escritor Francisco Grijó. Entre os presentes estavam a esposa do autor, Fabiana Elias, e as filhas Lorena e Isadora; o presidente da Unimed Vitória, Fabiano Pimentel; o presidente da Ames, Fabricio Gaburro Teixeira; o presidente da Academia Espírito-santense de Letras, Jonas Reis; Vitor Buaiz e Lourdinha Buaiz, André Hees, Bernadette Lyra, Ruy Perini e José Luiz Kfuri.
JANTAR
Luciano Cuzzuol, Tayara Secco, Heliomar Venâncio, Rodrigo Kadota e Ronaldo Martins: jantar da Associação Regional dos Escritórios de Arquitetura em Vitória. Crédito: Sérgio Néo
Em Brasília
Nesta terça-feira (10), Marcus Magalhães, presidente do Sindicato dos Corretores de Café do Espírito Santo, representará a Fecomércio-ES em uma recepção oficial com o embaixador da República do Chipre no Brasil, Vasilios Philippou, em Brasília. O objetivo é celebrar a nomeação do país na presidência rotativa do Conselho da União Europeia.
No topo
Entre números, projeções e leitura de cenário, o Sicredi conquistou destaque nacional ao liderar a categoria Fiscal Cesta no Ranking Top 5 do Banco Central. A avaliação considera fatores complexos da política fiscal brasileira, como dívida e resultado primário. Janaína Queiroz, gerente da Agência Sicredi Empresas, avalia que o reconhecimento é fruto de um trabalho consistente e contínuo, baseado em análises responsáveis que sustentam decisões de longo prazo.
A designer Carolina Neves participou, pela terceira vez, da NY NOW, durante a edição de inverno da feira, realizada de 1º a 3 de fevereiro, em Nova York. Um dos principais eventos internacionais voltados ao design e ao lifestyle, o evento reúne compradores de todo o mundo em busca de marcas com identidade e propósito. A joalheria integrou o espaço Luxury Lifestyle, dedicado ao mercado premium, e mesmo com temperaturas que chegaram a –22 °C na cidade, o estande da marca esteve entre os mais prestigiados da feira. A NY NOW marcou a primeira apresentação internacional da coleção Linea desde seu lançamento, em dezembro, destacada pelo azul intenso, pelas formas geométricas e pela forte inspiração artística da designer, além dos best-sellers que fazem parte do DNA da CN. Após o resultado positivo da participação, a marca já confirmou presença na edição de verão do evento, em agosto.
COQUETEL
Daniele Pandolfi, Mariana Comério e Marília Vilasboas durante evento de lançamento dos novos protocolos de emagrecimento e saúde integrada da Mariana Comério Clínica, na Enseada do Suá. Crédito: Divulgação
A Grand levou seu time de corretores "top sellers" para um verão em alto-mar no navio de Zezé Di Camargo. Na foto, Telúsia Tolentino, com o marido Jorge Woelito, recebendo seu passaporte para embarque das mãos de Eduardo Gasperazzo e Eduardo Reis.
