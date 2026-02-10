Lançamento de livro de poesia reúne médicos e escritores em Vitória

em nyc

A designer Carolina Neves participou, pela terceira vez, da NY NOW, durante a edição de inverno da feira, realizada de 1º a 3 de fevereiro, em Nova York. Um dos principais eventos internacionais voltados ao design e ao lifestyle, o evento reúne compradores de todo o mundo em busca de marcas com identidade e propósito. A joalheria integrou o espaço Luxury Lifestyle, dedicado ao mercado premium, e mesmo com temperaturas que chegaram a –22 °C na cidade, o estande da marca esteve entre os mais prestigiados da feira. A NY NOW marcou a primeira apresentação internacional da coleção Linea desde seu lançamento, em dezembro, destacada pelo azul intenso, pelas formas geométricas e pela forte inspiração artística da designer, além dos best-sellers que fazem parte do DNA da CN. Após o resultado positivo da participação, a marca já confirmou presença na edição de verão do evento, em agosto.