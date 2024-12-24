5 sobremesas com maçã para atrair sucesso no ano-novo

A maçã, fruta repleta de significados místicos, é muito encontrada em filmes de bruxas. Há até mesmo quem diga por aí que ela deve ser bem lavada antes de ser consumida, pois demônios e espíritos podem estar hospedados dentro dela.
Apesar das crenças populares, as maçãs têm ação no campo energético dos seres humanos; por isso, são tão utilizadas na composição dos pratos de fim de ano. Afinal, combinar as tradicionais simpatias com um delicioso prato é a forma perfeita para atrair o que se deseja e ainda aguçar o paladar.
Pensando nisso, selecionamos cinco receitas de sobremesas irresistíveis com maçã para você atrair sucesso em 2025. Confira!
Maçã recheada com nozes
Ingredientes:
Maçã
- 6 maçãs
- Manteiga para untar e pincelar
Farofa
- 1 xícara de chá de nozes picadas
- 1 xícara de chá de uva-passa preta sem sementes
- 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
- 4 colheres de sopa de mel
- 2 colheres de sopa de farinha de rosca
- 1 colher de café de canela em pó
Modo de preparo:
Com a ajuda de uma faca, corte as tampas das maçãs e, com o auxílio de uma colher, retire o miolo, formando copinhos. Após, descarte as sementes e corte o miolo em cubos. Reserve. Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da farofa e os pedaços de maçã e misture bem. Recheie as maçãs com a mistura, tampe e disponha sobre uma assadeira untada com manteiga. Finalize pincelando com a manteiga e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos. Sirva em seguida.
Pavê de maçã
Ingredientes:
- 395 g de leite condensado
- 3 xícaras de chá de leite
- 2 gemas de ovo
- 3 colheres de sopa de amido de milho
- 5 maçãs sem sementes, descascadas e fatiadas
- 500 g de bolacha champanhe
- 1 colher de chá de canela
- Canela para polvilhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o leite condensado, 2 xícaras de chá de leite, as gemas de ovo e o amido de milho e misture bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o restante do leite e a canela e misture para incorporar. Reserve. Em uma travessa, faça uma camada com o creme reservado. Depois, passe os biscoitos sobre a mistura de leite e canela e disponha na travessa, cubra com a maçã e repita o processo até encher todo o recipiente, finalizando com uma camada de maçã. Por fim, polvilhe com a canela e leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.
Crumble de maçã e aveia
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de aveia em flocos
- 1 xícara de chá de castanha-do-pará triturada
- 3 colheres de sopa de amido de milho
- 3 colheres de sopa de açúcar mascavo
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 3 maçãs sem sementes fatiadas
- 200 ml de suco de maçã
- Suco de 1 limão
- 1 colher de chá de canela em pó
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto as maçãs, os sucos e a canela, e mexa até obter uma massa homogênea. Reserve. Em uma travessa, coloque as maçãs, regue com o suco de maçã e limão e polvilhe com a canela. Depois, cubra com a massa e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.
Musse de maçã
Ingredientes:
- 2 maçãs sem sementes, descascadas e cortadas em tiras
- 395 g de leite condensado
- 250 g de creme de leite
- Canela em pó para polvilhar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque as maçãs, o leite condensado e o creme de leite e bata até obter uma consistência homogênea. Após, distribua a mistura em taças e leve à geladeira até firmar. Retire da geladeira, polvilhe com a canela e sirva em seguida.
Pudim de maçã
Ingredientes:
- 3 maçãs
- 395 g de leite condensado
- 1 xícara de chá de açúcar
- 350 ml de leite
- 4 ovos
- 1 colher de chá de canela em pó
- 2 fatias de pão de forma picadas
Modo de preparo:
Em uma forma para pudim, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para cozinhar até caramelizar. Desligue o fogo e reserve. Após, com a ajuda de uma faca, pique as maçãs. Em um liquidificador, coloque as maçãs, as cascas, os ovos, a canela, o leite condensado, o leite e o pão e bata até obter uma consistência homogênea. Depois, transfira a mistura para a forma com caramelo e, em banho-maria, leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos. Sirva em seguida.