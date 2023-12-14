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Refrescantes

5 cervejas para harmonizar com os pratos de Natal e ano-novo

Mestre cervejeiro Matheus Falcão indica estilos da bebida para elevar a experiência gastronômica nas festas de fim de ano
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 11:00

Imagem Edicase Brasil
Escolha da cerveja perfeita para acompanhar a ceia ganha importância no calor Crédito: Shutterstock
Com as altas temperaturas marcando presença nas festividades de fim de ano, a escolha da bebida perfeita para acompanhar as ceias ganha ainda mais importância.
Assim, a cerveja artesanal se torna uma excelente opção. Mas, ao romper a tradição do vinho, é importante saber combiná-la com os alimentos para aproveitar a refrescância e a sofisticação da bebida.
Para isso, o mestre cervejeiro Matheus Falcão lista algumas das melhores combinações de cervejas artesanais para harmonizar com as comidas mais tradicionais das festas de Natal e ano-novo. Confira!

1. Hop Obsession para o peru assado

O peru assado é o prato mais tradicional nas festas natalinas. “O peru de Natal combina muito bem com a cerveja Hop Obsession, pois a American IPA oferece um perfil lupulado e cítrico para cortar a gordura do peru”, diz Matheus Falcão.

2. Witchbier para Salada de bacalhau e cordeiro

Segundo o sommelier de cerveja, o bacalhau e o cordeiro harmonizam melhor com a cerveja Witchbier. A bebida tem notas frutadas, cítricas e condimentadas, complementando bem a salada de bacalhau, adicionando uma dimensão de sabor sutil sem dominar os sabores delicados do peixe. Para o cordeiro, as notas condimentadas proporcionam um contraste refrescante .
Imagem Edicase Brasil
A cerveja com notas maltadas harmoniza com pernil suíno  Crédito: Shutterstock

3. Red Alert para pernil suíno

O pernil suíno está entre um dos pratos favoritos das festividades. “Se a pessoa preferir um pernil, a cerveja Red Alert é perfeita, pois possui notas maltadas e levemente tostadas, harmonizando muito bem com o sabor suculento do pernil suíno”, diz o especialista em cerveja.

4. Black Mind e Weisstein para sobremesas

Nas festas de fim de ano, as sobremesas não ficam de fora. “ Para quem não abre mão de uma boa sobremesa, o sommelier indica as cervejas Black Mind e Weisstein. A primeira possui sabores tostados e a segunda tem notas frutadas e leves, ambas harmonizam muito bem com pavês, pudins, entre outros doces”, garante Matheus.

5. Freak Lab para rabanada

Prato tipicamente natalino que não pode faltar na ceia dos brasileiros. Para o mestre cervejeiro , uma boa cerveja para acentuar o sabor das rabanadas é a Freak Lab. “Por ser ácida, ela corta a doçura dessa guloseima, proporcionando uma combinação interessante e refrescante”, diz.
Por Evelyn Guimarães

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