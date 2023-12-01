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Água na boca

Ama coxinha? Confira cinco receitas de salgados de festa

Croquete, enroladinho, quibe e bolinho estão entre as dicas saborosas que indicamos para petiscar
Portal Edicase

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Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 15:17

Imagem Edicase Brasil
Coxinha de frango  Crédito: Shutterstock
Os salgados de festa têm o incrível dom de transformar qualquer celebração em um momento ainda mais especial. Com sua irresistível combinação de sabores e texturas, essas pequenas delícias conquistam paladares de todas as idades.
Além disso, uma grande vantagem está na praticidade de preparo, tornando-os uma escolha ideal para quem busca a combinação perfeita entre sabor e facilidade.
Por isso, confira confira receitas de salgados de festa para deixar os seus dias e as comemorações ainda melhores!

Coxinha de frango

Ingredientes: 
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 2 xícaras de chá de água
  • 2 tabletes de caldo de galinha
  • 4 colheres de sopa de óleo
  • 100 g de margarina
  • 1 cebola ralada
  • 2 dentes de alho
  • 3 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de farinha de milho
  • 1 kg de peito de frango cozido, temperado e desfiado
  • 6 ovos para empanar
  • Farinha de rosca para empanar
  • Óleo para untar e pincelar
Em uma panela, coloque o leite, a água, o caldo de galinha, o óleo, a margarina, a cebola e o alho. Leve ao fogo médio e deixe ferver. Acrescente as farinhas de trigo e de milho misturadas. Mexa até engrossar e desgrudar da panela. Unte uma superfície lisa com óleo e sove a massa com auxílio de uma espátula.
Retire uma porção de massa, faça uma bolinha e aperte com as mãos até obter um disco com 2 cm de espessura. Recheie com uma colher de chá de frango e feche. Passe no ovo e na farinha de rosca. Arrume as coxinhas em uma assadeira untada com óleo, pincele-as com óleo e leve ao forno alto por 30 minutos.

Bolinho de bacalhau

Ingredientes: 
  • 500 g de bacalhau sem pele e sem espinha, dessalgado por 48horas
  • 3 batatas sem casca, cozidas e amassadas
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 4 ovos (gema e clara separadas)
  • 3 colheres de sopa de salsinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 3 xícaras de chá de óleo
No processador, bata bem o bacalhau por 5 minutos. Em uma tigela, misture as batatas, o bacalhau, o leite, as gemas e a salsinha até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Na batedeira, bata as claras de ovo até obter picos firmes.
Misture delicadamente à massa de bacalhau. Em uma panela, em fogo médio, aqueça bem o óleo. Com duas colheres, forme os bolinhos com a massa. Frite-os por dois minutos ou até que dourem por igual. Deixe escorrer sobre papel absorvente e sirva.

Quibe com bacon

Ingredientes: 
  • 500 g de trigo para quibe
  • 3 xícaras de chá de água fervente
  • 2 cubos de caldo de galinha
  • 1 xícara de chá de hortelã picada
  • 1 cebola picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 500 g de carne moída
  • 2 xícaras de chá de bacon picado, frito e escorrido
  • Óleo para fritar
Em um recipiente, deixe de molho o trigo na água fervente com os cubos de caldo degalinha dissolvidos. Deixe descansar por 15 minutos, mexendo devez em quando ou até a água secar e esfriar.
Acrescente os demais ingredientes, misturando bem. Modele os quibes com as mãos. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Frite os quibes por 10 minutos ou até dourarem levemente. Retire da panela, escorra em papel absorvente e sirva em seguida
Imagem Edicase Brasil
Enroladinho de salsicha Crédito: Shutterstock

Enroladinho de salsicha

Ingredientes: 
  • 700 g de farinha de trigo
  • 10 g de fermento biológico seco
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 1 xícara de chá de leite
  • 3 ovos
  • 6 colheres de sopa de óleo de girassol
  • 1/2 colher de sopa de sal
  • 500 g de salsicha
  • 1 gema misturada com 1 colher de sopa de óleo de girassol para pincelar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Óleo para untar
Em uma tigela, misture a farinha de trigo com o fermento. Acrescente os ingredientes restantes, exceto a salsicha e a gema com óleo, amassando bem. Se for preciso, adicione um pouco mais de leite. Cubra a tigela e deixe a massa crescer até dobrar de volume. Abra pedaços da massa em uma superfície enfarinhada e corte retângulos do tamanho das salsichas.
Enrole, dando somente uma volta. Corte em quatro pedaços. Coloque em uma assadeira untada e polvilhada com farinha. Pincele com a gema misturada com o óleo e deixe descansar 30 minutos. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos ou até dourar.

Croquete de mandioca com carne-seca

Ingredientes: 
  • 1 kg de mandioca cozida
  • 1 kg de carne-seca dessalgada e cozida
  • 4 colheres de sopa de óleo
  • 3 colheres de sopa de cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 xícara de chá de molho de tomate
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 xícara de chá de salsa
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 4 ovos batidos para empanar
  • Farinha de rosca para empanar
  • Óleo para fritar
Passe a mandioca por um espremedor até virar um purê e reserve. Desfie a carne-seca. Em uma panela, em fogo médio, refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne-seca e refogue por 5 minutos. Coloque o molho de tomate, o sal e a pimenta-do-reino. Sem parar de mexer, coloque a salsa picada e a mandioca.
Adicione a farinha de trigo e mexa até soltar da panela. Reserve e aguarde esfriar. Depois, faça os croquetes e passe no ovo e na farinha de rosca. Em uma panela, coloque o óleo e aqueça em fogo médio. Frite os croquetes até ficarem dourados e escorra sobre papel-toalha. Sirva imediatamente.

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