Ama coxinha? Confira cinco receitas de salgados de festa

Os salgados de festa têm o incrível dom de transformar qualquer celebração em um momento ainda mais especial. Com sua irresistível combinação de sabores e texturas, essas pequenas delícias conquistam paladares de todas as idades.
Além disso, uma grande vantagem está na praticidade de preparo, tornando-os uma escolha ideal para quem busca a combinação perfeita entre sabor e facilidade.
Por isso, confira confira receitas de salgados de festa para deixar os seus dias e as comemorações ainda melhores!
Coxinha de frango
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de leite
- 2 xícaras de chá de água
- 2 tabletes de caldo de galinha
- 4 colheres de sopa de óleo
- 100 g de margarina
- 1 cebola ralada
- 2 dentes de alho
- 3 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de farinha de milho
- 1 kg de peito de frango cozido, temperado e desfiado
- 6 ovos para empanar
- Farinha de rosca para empanar
- Óleo para untar e pincelar
Em uma panela, coloque o leite, a água, o caldo de galinha, o óleo, a margarina, a cebola e o alho. Leve ao fogo médio e deixe ferver. Acrescente as farinhas de trigo e de milho misturadas. Mexa até engrossar e desgrudar da panela. Unte uma superfície lisa com óleo e sove a massa com auxílio de uma espátula.
Retire uma porção de massa, faça uma bolinha e aperte com as mãos até obter um disco com 2 cm de espessura. Recheie com uma colher de chá de frango e feche. Passe no ovo e na farinha de rosca. Arrume as coxinhas em uma assadeira untada com óleo, pincele-as com óleo e leve ao forno alto por 30 minutos.
Bolinho de bacalhau
Ingredientes:
- 500 g de bacalhau sem pele e sem espinha, dessalgado por 48horas
- 3 batatas sem casca, cozidas e amassadas
- 1/2 xícara de chá de leite
- 4 ovos (gema e clara separadas)
- 3 colheres de sopa de salsinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 3 xícaras de chá de óleo
No processador, bata bem o bacalhau por 5 minutos. Em uma tigela, misture as batatas, o bacalhau, o leite, as gemas e a salsinha até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Na batedeira, bata as claras de ovo até obter picos firmes.
Misture delicadamente à massa de bacalhau. Em uma panela, em fogo médio, aqueça bem o óleo. Com duas colheres, forme os bolinhos com a massa. Frite-os por dois minutos ou até que dourem por igual. Deixe escorrer sobre papel absorvente e sirva.
Quibe com bacon
Ingredientes:
- 500 g de trigo para quibe
- 3 xícaras de chá de água fervente
- 2 cubos de caldo de galinha
- 1 xícara de chá de hortelã picada
- 1 cebola picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 500 g de carne moída
- 2 xícaras de chá de bacon picado, frito e escorrido
- Óleo para fritar
Em um recipiente, deixe de molho o trigo na água fervente com os cubos de caldo degalinha dissolvidos. Deixe descansar por 15 minutos, mexendo devez em quando ou até a água secar e esfriar.
Acrescente os demais ingredientes, misturando bem. Modele os quibes com as mãos. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Frite os quibes por 10 minutos ou até dourarem levemente. Retire da panela, escorra em papel absorvente e sirva em seguida
Enroladinho de salsicha
Ingredientes:
- 700 g de farinha de trigo
- 10 g de fermento biológico seco
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 1 xícara de chá de leite
- 3 ovos
- 6 colheres de sopa de óleo de girassol
- 1/2 colher de sopa de sal
- 500 g de salsicha
- 1 gema misturada com 1 colher de sopa de óleo de girassol para pincelar
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Óleo para untar
Em uma tigela, misture a farinha de trigo com o fermento. Acrescente os ingredientes restantes, exceto a salsicha e a gema com óleo, amassando bem. Se for preciso, adicione um pouco mais de leite. Cubra a tigela e deixe a massa crescer até dobrar de volume. Abra pedaços da massa em uma superfície enfarinhada e corte retângulos do tamanho das salsichas.
Enrole, dando somente uma volta. Corte em quatro pedaços. Coloque em uma assadeira untada e polvilhada com farinha. Pincele com a gema misturada com o óleo e deixe descansar 30 minutos. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos ou até dourar.
Croquete de mandioca com carne-seca
Ingredientes:
- 1 kg de mandioca cozida
- 1 kg de carne-seca dessalgada e cozida
- 4 colheres de sopa de óleo
- 3 colheres de sopa de cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 1 xícara de chá de molho de tomate
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 xícara de chá de salsa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 4 ovos batidos para empanar
- Farinha de rosca para empanar
- Óleo para fritar
Passe a mandioca por um espremedor até virar um purê e reserve. Desfie a carne-seca. Em uma panela, em fogo médio, refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne-seca e refogue por 5 minutos. Coloque o molho de tomate, o sal e a pimenta-do-reino. Sem parar de mexer, coloque a salsa picada e a mandioca.
Adicione a farinha de trigo e mexa até soltar da panela. Reserve e aguarde esfriar. Depois, faça os croquetes e passe no ovo e na farinha de rosca. Em uma panela, coloque o óleo e aqueça em fogo médio. Frite os croquetes até ficarem dourados e escorra sobre papel-toalha. Sirva imediatamente.