7 drinks para as festas de ano-novo

Comemorar a chegada do Ano-Novo com família e amigos pode ficar ainda mais especial com bons drinks. Fáceis de preparar, essas bebidas são deliciosas e muito bonitas – algo que vai agradar os olhos e o paladar dos seus convidados. A seguir, confira algumas receitas sugeridas pelo mixologista Gui Jaroschy e pelo head bartender Denis Giuliani, do IRENE BAR – Hotel Savoy da rede Rocco Forte Hotels.
Jasmine Margarita
Ingredientes:
- 20 ml de tequila
- 10 ml de suco de limão fresco
- 4 colheres de sopa de chá-verde de jasmim
- 100 ml de água
- 100 ml de suco deromã
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 2 gotas de bitters de laranja
- Gelo a gosto
- 1/ 2 rodela de laranja e 1 rodela de limão para decorar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, retire do fogo e adicione o chá-verde de jasmim. Tampe e deixe descansar por 8 minutos. Retire o chá da panela, acrescente o suco de romã, o açúcar e mexa até dissolver completamente. Em seguida, transfira a mistura em uma coqueteleira, junte a tequila, o suco de limão, as gotas de bitters , as pedras de gelos e agite bem. Disponha o drink em um copo e decore com as rodelas de laranja e limão. Sirva em seguida.
Scent of Woman
Ingredientes:
- 60 ml de whisky
- 15 ml de suco de limão fresco
- 15 ml de xarope deaçúcar
- Gotas de bitters de laranja, espuma de lavanda e pedras de gelo a gosto
- Raspas de laranja para decorar
Modo de preparo:
Em uma coqueteleira, coloque todos os ingredientes, exceto a espuma de lavanda e as gotas de bitters . Agite bem, coe o gelo do copo e agite novamente. Despeje o coquetel em um copo, adicione gelo e cubra com a espuma de lavanda. Junte as gotas de bitters e decore com as raspas de laranja. Sirva em seguida.
Paloma
Ingredientes:
- 60 ml de tequila
- 15 ml de néctar de agave
- 15 ml de suco de limão fresco
- 20 ml de suco de toranja rosa fresco
- Casca de toranja para decorar
- Sal para decorar
- Gelo a gosto
Modo de preparo:
Coloque o sal em um prato e passe a borda do copo sobre ele. Disponha o gelo no copo, junte a tequila, o suco de limão, o suco de toranja, o néctar de agave e misture bem. Decore com a casca de toranja e sirva em seguida.
Margarita de melancia
Ingredientes:
- 45 ml de tequila
- 15 ml de licor de laranja
- 15 ml de suco de limão fresco
- Gelo e pedaços demelancia sem sementes a gosto
- Sal para decorar
Modo de preparo:
Coloque o sal em um prato, molhe a borda do copo com limão e passe no sal. Reserve. Em uma coqueteleira, coloque o suco de limão, o licor de laranja, a melancia e amasse até dissolver a fruta. Acrescente a tequila e agite. Disponha as pedras de gelo no copo e adicione a bebida. Sirva em seguida.
Dica: decore a bebida com pedaço de melancia e fatias de limão e pimenta jalapeño.
Gimlet
Ingredientes:
- 45 ml de gin
- 15 ml de Cordial de lima e limão
- Raspas de limão para decorar
- Gelo a gosto
Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes em uma coqueteleira e bata bem o drink . Despeje a bebida em um copo para martini, decore com as raspas de limão e sirva em seguida.
Martini Grand Prix
Ingredientes:
- 45 ml de martini
- 30 ml de suco de laranja fresco
- 350 ml de cerveja
- Ramos de hortelã e casca de laranja para decorar
- Gelo a gosto
Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes, exceto a cerveja, em uma coqueteleira e misture bem. Coe o gelo do copo e despeje o coquetel em uma taça de vinho com gelo. Adicione a cerveja e decore com os ramos de hortelã e a casca de laranja. Sirva em seguida.
Espumante com morango
Ingredientes:
- 5 morangos picados
- 1 1/2 colher de sopa de açúcar
- 6 mirtilos
- 3 ramos de tomilho
- Espumante rosé e gelo a gosto
Modo de preparo:
Em uma coqueteleira, coloque os morangos, o mirtilo, o açúcar e amasse bem. Transfira a mistura para uma taça, junte as pedras de gelo, o espumante e mexa para incorporar. Finalize com os ramos de tomilho e sirva em seguida.