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7 drinks para as festas de ano-novo

Aprenda a preparar bebidas deliciosas para celebrar o réveillon
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 12:53

Imagem Edicase Brasil
Jasmine Margarita  Crédito: (Imagem: SBE Group)
Comemorar a chegada do Ano-Novo com família e amigos pode ficar ainda mais especial com bons drinks. Fáceis de preparar, essas bebidas são deliciosas e muito bonitas – algo que vai agradar os olhos e o paladar dos seus convidados. A seguir, confira algumas receitas sugeridas pelo mixologista Gui Jaroschy e pelo head bartender Denis Giuliani, do IRENE BAR – Hotel Savoy da rede Rocco Forte Hotels.

Jasmine Margarita

Ingredientes:

  • 20 ml de tequila
  • 10 ml de suco de limão fresco
  • 4 colheres de sopa de chá-verde de jasmim
  • 100 ml de água
  • 100 ml de suco deromã
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 2 gotas de bitters de laranja
  • Gelo a gosto
  • 1/ 2 rodela de laranja e 1 rodela de limão para decorar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, retire do fogo e adicione o chá-verde de jasmim. Tampe e deixe descansar por 8 minutos. Retire o chá da panela, acrescente o suco de romã, o açúcar e mexa até dissolver completamente. Em seguida, transfira a mistura em uma coqueteleira, junte a tequila, o suco de limão, as gotas de bitters , as pedras de gelos e agite bem. Disponha o drink em um copo e decore com as rodelas de laranja e limão. Sirva em seguida.

Scent of Woman

Ingredientes:

  • 60 ml de whisky
  • 15 ml de suco de limão fresco
  • 15 ml de xarope deaçúcar
  • Gotas de bitters de laranja, espuma de lavanda e pedras de gelo a gosto
  • Raspas de laranja para decorar

Modo de preparo:

Em uma coqueteleira, coloque todos os ingredientes, exceto a espuma de lavanda e as gotas de bitters . Agite bem, coe o gelo do copo e agite novamente. Despeje o coquetel em um copo, adicione gelo e cubra com a espuma de lavanda. Junte as gotas de bitters e decore com as raspas de laranja. Sirva em seguida.

Paloma

Ingredientes:

  • 60 ml de tequila
  • 15 ml de néctar de agave
  • 15 ml de suco de limão fresco
  • 20 ml de suco de toranja rosa fresco
  • Casca de toranja para decorar
  • Sal para decorar
  • Gelo a gosto

Modo de preparo:

Coloque o sal em um prato e passe a borda do copo sobre ele. Disponha o gelo no copo, junte a tequila, o suco de limão, o suco de toranja, o néctar de agave e misture bem. Decore com a casca de toranja e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Margarita de melancia (Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock) Crédito:

Margarita de melancia

Ingredientes:

  • 45 ml de tequila
  • 15 ml de licor de laranja
  • 15 ml de suco de limão fresco
  • Gelo e pedaços demelancia sem sementes a gosto
  • Sal para decorar

Modo de preparo:

Coloque o sal em um prato, molhe a borda do copo com limão e passe no sal. Reserve. Em uma coqueteleira, coloque o suco de limão, o licor de laranja, a melancia e amasse até dissolver a fruta. Acrescente a tequila e agite. Disponha as pedras de gelo no copo e adicione a bebida. Sirva em seguida.
Dica: decore a bebida com pedaço de melancia e fatias de limão e pimenta jalapeño.

Gimlet

Ingredientes:

  • 45 ml de gin
  • 15 ml de Cordial de lima e limão
  • Raspas de limão para decorar
  • Gelo a gosto

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes em uma coqueteleira e bata bem o drink . Despeje a bebida em um copo para martini, decore com as raspas de limão e sirva em seguida.

Martini Grand Prix

Ingredientes:

  • 45 ml de martini
  • 30 ml de suco de laranja fresco
  • 350 ml de cerveja
  • Ramos de hortelã e casca de laranja para decorar
  • Gelo a gosto

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes, exceto a cerveja, em uma coqueteleira e misture bem. Coe o gelo do copo e despeje o coquetel em uma taça de vinho com gelo. Adicione a cerveja e decore com os ramos de hortelã e a casca de laranja. Sirva em seguida.

Espumante com morango

Ingredientes:

  • 5 morangos picados
  • 1 1/2 colher de sopa de açúcar
  • 6 mirtilos
  • 3 ramos de tomilho
  • Espumante rosé e gelo a gosto

Modo de preparo:

Em uma coqueteleira, coloque os morangos, o mirtilo, o açúcar e amasse bem. Transfira a mistura para uma taça, junte as pedras de gelo, o espumante e mexa para incorporar. Finalize com os ramos de tomilho e sirva em seguida.

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