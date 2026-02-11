Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 11/02/2026

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 07:49
O dia trará uma mistura interessante de encerramentos, colheitas e novos começos — bem condizente com a Lua Minguante da semana. Algumas cartas falarão de esforço excessivo e necessidade de pausa; outras, de reconhecimento, renascimento e oportunidades concretas. O Tarot hoje pedirá aos signos mais consciência do próprio ritmo, escolhas mais alinhadas e coragem para virar páginas que já terão cumprido seu papel.
Abaixo, confira as previsões do tarot para os 12 signos!
O dia poderá pesar mais do que deveria. Você estará carregando responsabilidades que não serão todas suas. Por isso, a carta “10 de Paus” aconselha delegar, simplificar e reconhecer limites. Nem tudo precisará ser resolvido agora.
Será um momento de avaliação e paciência, segundo a carta “7 de Ouros”. Você já terá plantado bastante — agora será hora de observar o crescimento antes de agir. Evite decisões precipitadas; a resposta virá com o tempo certo.
Conforme a carta “3 de Copas”, será um dia leve, favorável a encontros, trocas e boas notícias. Celebrações simples farão bem à alma. Conversas sinceras poderão fortalecer laços e trarão alegria inesperada.
Haverá transformação profunda, como indica a carta “A Morte”. Algo chegará ao fim para que algo muito mais alinhado possa nascer. Não resista às mudanças: elas libertarão, mesmo quando assustarem no início.
Haverá reconhecimento, vitória e autoestima em alta, segundo a carta “6 de Paus”. Seu esforço começará a ser visto. Aproveite o momento, mas sem arrogância — compartilhar o sucesso ampliará ainda mais os resultados.
Segundo a carta “Rei de Paus”, predominarão a confiança, a liderança e a visão estratégica. Você assumirá o comando com clareza e inspiração. Será um ótimo dia para decisões profissionais e para mostrar seu valor com firmeza.
A carta “4 de Copas” mostra que será preciso ter cuidado com a apatia emocional . Algo bom poderá estar sendo ignorado por excesso de expectativa ou comparação. O tarot pede presença: você deverá olhar para o que já estiver disponível.
A carta “O Julgamento” indica despertar, chamado interior e acertos de contas. Verdades virão à tona para libertar. Um novo ciclo se anunciará — desde que você aceite rever escolhas passadas com honestidade.
A carta “Ás de Copas” indica abertura emocional, novos sentimentos e renovação afetiva. Poderá surgir um convite, uma conversa ou um gesto que aquecerá o coração. Você deverá se permitir sentir.
Será um dia de introspecção e sabedoria. O silêncio trará respostas que o barulho externo não oferecerá. Conforme a carta “O Eremita”, será um excelente momento para refletir, estudar ou reorganizar planos internos.
A carta “Ás de Ouros” mostrará uma oportunidade concreta. Um novo começo prático se apresentará — seja no campo financeiro, profissional ou material. Você deverá aproveitar com responsabilidade: sementes fortes pedirão cuidado.
A carta “3 de Paus” indica expansão e visão de futuro. Será possível enxergar novos horizontes e possibilidades. Planejamento e fé caminharão juntos hoje — você pensará além do imediato.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
