Aprenda receita com romã para atrair prosperidade no ano novo

Na Roma Antiga, estava sempre presente nos banquetes pois simbolizava nobreza e riqueza, e na cultura judaica, a fruta sinaliza uma promessa de esperança e prosperidade para o novo ano que começa.
Por aqui, uma das simpatias com a romã no ano-novo é a de colocar na boca três sementes da fruta, sem morder, mentalizar três pedidos e, em seguida, secar as sementes e guardá-las na carteira ao longo do ano seguinte.
Mas se a sua ideia é incluir na ceia da virada uma receita fácil, leve, sofisticada e muito saborosa, aqui vai a dica do HZ: peixe ao creme com romã e um toque de pimenta-rosa. Veja o passo a passo:
Peixe ao creme com romã
Rendimento: 4 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
- 4 postas de salmão (120g cada uma) ou do peixe de sua preferência
- Suco de 1 limão-cravo
- 1 colher (café) de sal
- 1 colher (sobremesa) de azeite
- 1 caixinha (200g) de creme de leite
- Dill fresco a gosto
- 1 colher (sopa) de pimenta-rosa
- 1 xícara (chá) de sementes de romã
Modo de preparo:
- Tempere as postas de salmão com o suco do limão e com o sal.
- Em uma frigideira, aqueça o azeite e grelhe as postas de ambos os lados, até que fiquem douradinhas por fora.
- Adicione o creme de leite, o dill e as pimentas-rosas e cozinhe, sem deixar ferver.
- Assim que o creme estiver quente, desligue o fogo e adicione as sementes de romã.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.