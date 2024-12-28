Aprenda receita com romã para atrair prosperidade no ano novo

Salmão ao creme temperado e sementes de romã é a dica do HZ Crédito: Piracanjuba

Muito tradicional nas celebrações de fim de ano, a romã é uma fruta que tem grande significado nos rituais de réveillon . Na Grécia, por exemplo, é tradição quebrar uma romã no chão na hora da virada, espalhando as sementes como um desejo de fartura e sorte para todos.

Na Roma Antiga, estava sempre presente nos banquetes pois simbolizava nobreza e riqueza, e na cultura judaica, a fruta sinaliza uma promessa de esperança e prosperidade para o novo ano que começa.

Por aqui, uma das simpatias com a romã no ano-novo é a de colocar na boca três sementes da fruta, sem morder, mentalizar três pedidos e, em seguida, secar as sementes e guardá-las na carteira ao longo do ano seguinte.

Mas se a sua ideia é incluir na ceia da virada uma receita fácil, leve, sofisticada e muito saborosa, aqui vai a dica do HZ: peixe ao creme com romã e um toque de pimenta-rosa. Veja o passo a passo:

Peixe ao creme com romã

Rendimento: 4 porções

Tempo médio de preparo: 30 minutos

Nível: fácil

Ingredientes:

4 postas de salmão (120g cada uma) ou do peixe de sua preferência

Suco de 1 limão-cravo



1 colher (café) de sal



1 colher (sobremesa) de azeite



1 caixinha (200g) de creme de leite



Dill fresco a gosto



1 colher (sopa) de pimenta-rosa



1 xícara (chá) de sementes de romã



Modo de preparo:

Tempere as postas de salmão com o suco do limão e com o sal. Em uma frigideira, aqueça o azeite e grelhe as postas de ambos os lados, até que fiquem douradinhas por fora.

Adicione o creme de leite, o dill e as pimentas-rosas e cozinhe, sem deixar ferver.

Assim que o creme estiver quente, desligue o fogo e adicione as sementes de romã.