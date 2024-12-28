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Tradição

Aprenda receita com romã para atrair prosperidade no ano novo

HZ sugere preparação à base de peixe, creme de leite e sementes da fruta, que tem grande significado nos rituais de réveillon
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 28 de Dezembro de 2024 às 04:00

Salmão ao creme com romã
Salmão ao creme temperado e sementes de romã é a dica do HZ Crédito: Piracanjuba
Muito tradicional nas celebrações de fim de ano, a romã é uma fruta que tem grande significado nos rituais de réveillon. Na Grécia, por exemplo, é tradição quebrar uma romã no chão na hora da virada, espalhando as sementes como um desejo de fartura e sorte para todos.  
Na Roma Antiga, estava sempre presente nos banquetes pois simbolizava nobreza e riqueza, e na cultura judaica, a fruta sinaliza uma promessa de esperança e prosperidade para o novo ano que começa. 

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Por aqui, uma das simpatias com a romã no ano-novo é a de colocar na boca três sementes da fruta, sem morder, mentalizar três pedidos e, em seguida, secar as sementes e guardá-las na carteira ao longo do ano seguinte.
Mas se a sua ideia é incluir na ceia da virada uma receita fácil, leve, sofisticada e muito saborosa, aqui vai a dica do HZ: peixe ao creme com romã e um toque de pimenta-rosa. Veja o passo a passo:

Peixe ao creme com romã

Rendimento: 4 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil

Ingredientes:

  • 4 postas de salmão (120g cada uma) ou do peixe de sua preferência
  • Suco de 1 limão-cravo
  • 1 colher (café) de sal
  • 1 colher (sobremesa) de azeite
  • 1 caixinha (200g) de creme de leite 
  • Dill fresco a gosto
  • 1 colher (sopa) de pimenta-rosa
  • 1 xícara (chá) de sementes de romã

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Modo de preparo:

  1. Tempere as postas de salmão com o suco do limão e com o sal.
  2. Em uma frigideira, aqueça o azeite e grelhe as postas de ambos os lados, até que fiquem douradinhas por fora.
  3. Adicione o creme de leite, o dill e as pimentas-rosas e cozinhe, sem deixar ferver.
  4. Assim que o creme estiver quente, desligue o fogo e adicione as sementes de romã.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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