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Nádia Alcalde

10 espumantes de até R$ 100 para brindar no ano-novo

Lista reúne opções produzidas em diversos países, com diferentes uvas e métodos de vinificação, à venda em adegas e supermercados do ES

Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 04:00

Publicado em 

27 dez 2024 às 04:00
Nádia Alcalde

Colunista

Nádia Alcalde

10 espumantes de até R$ 100 para brindar no ano-novo
Lista de espumantes inclui opções para todos os gostos e bolsos Crédito: Ground Picture/Shutterstock
Espumante é a bebida oficial das celebrações, e ganha ainda mais destaque nas festas de fim de ano, especialmente no réveillon. Símbolo de alegria e festividade, o brinde com esse vinho borbulhante é um clássico da virada.
Se você ainda não escolheu qual vai encher sua taça para dar boas-vindas a 2025, aqui vai uma lista com dicas para todos os gostos e bolsos.
Meu garimpo inclui 10 rótulos de diversos países, uvas e métodos de vinificação, à venda em adegas do Espírito Santo por no máximo R$ 100 a garrafa. Aproveite! 

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10 espumantes de até R$ 100 para brindar na virada 

1

Cava Castell Lord Brut (Espanha)

Cavas são os espumantes produzidos na Espanha. Assim como na região de Champagne, França, para a produção dos cavas é utilizado o método champenoise (ou tradicional), que exige que o espumante permaneça em contato com as leveduras por, pelo menos, nove meses após a fermentação. Eu adoro o Castell Lord: é elegante, refrescante e agradável, com borbulhas finas e persistentes em boca. O preço também agrada bastante para a qualidade na taça. Quanto: R$ 89,80 (valor promocional na compra de seis garrafas), na Grand Cru Vitória. (27) 9885-8407. 

2

Casa Valduga Arte Brut (Brasil)

Já disse aqui que todo brasileiro deveria ter um espumante nacional na geladeira. De todos os estilos de vinho é sem dúvida o que fazemos melhor, e fica até difícil elencar favoritos. A Casa Valduga tem se dedicado bastante aos espumantes e promete focar mais de 70% da sua produção nesse estilo. Entre tantos da marca, minha sugestão é o Arte Brut, leve, com acidez viva e um curinga para harmonizar. Quanto: R$ 79, na Winet Work Distrbuidora. (27) 99222-5050. 

3

Conte de Cantanhede Brut (Portugal)

Para sair dos tradicionais espumantes que conhecemos, sugiro esse rótulo português que é uma excelente opção para surpreender nas festas de fim de ano. Elaborado também pelo método tradicional, com uvas Bical e Arinto, é frutado em boca, fresco e com uma cremosidade gostosa. Quanto: R$ 72,99, nos supermercados Carone. (27) 99762-1397. 

4

Santa Vita Dolce Brut (Brasil)

Um espumante mais festivo, descomplicado e que todo mundo gosta. O Dolce Vita é um branco seco elaborado com uvas da região do Vale São Francisco, com as varietais Chardonnay e Chenin Blanc. Abundante e persistente em boca, tem aromas de frutas cítricas, abacaxi, mel e doce de compota. Harmoniza muito bem com entradas, petiscos, saladas e comida oriental. Mais legal ainda é o preço - dá pra arriscar e comprar em maior quantidade para as festas de fim de ano. Quanto: R$ 40, no Magazzino Fioravante, em Santa Teresa. (27) 99984-9020. 

5

Vin Moussex La Roche Brut (França)

Essa dica representa bem a sofisticação de um espumante francês. Mousseux é um termo que se refere a vinhos espumantes de alta qualidade da França. Elaborado com uvas Airén e a Ugni Blanc (também conhecida como Trebbiano), traz na taça aromas de frutas secas e leveduras. De sabor leve e fresco, boa acidez e paladar marcante, é um produto bem legal e super honesto. Quanto: R$ 77, na Gran Cave. (27) 99276-6085.

6

Zanotto Brut (Brasil)

Aqui vai mais uma sugestão de rótulo nacional, mas da região de Campos de Cima, na Serra no Rio Grande do Sul, divisa com Santa Catarina. É um terroir com bastante autenticidade. Esse espumante da vinícola Campestre traz bastante complexidade de aromas, como frutas cítricas e pão. O método é o charmat, mas muito bem elaborado, com 100% Chardonnay e borbulhas delicadas. Ideal para diversas ocasiões. Quanto: R$ 59,90, na Outvino. (27) 99999-8101.

7

Contessa Carola Millesimato Extra Dry (Itália)

Espumante italiano da região do Vêneto, tem acidez equilibrada, notas frutadas e um toque de doçura. Excelente opção para acompanhar pratos leves, como saladas, frutos do mar e peixes grelhados. Quem prefere espumantes mais docinhos também vai gostar bastante. Ele serve também para fazer drinques, e é perfeito com sobremesas à base de frutas, tortas, musses e sorvetes. Quanto: R$ 83,90, nos supermercados Extrabom. (27) 3357-0400.

8

Don Guerino Moscatel Rosé (Brasil)

O Moscatel é um dos estilos de espumante mais queridos pelos brasileiros devido ao seu dulçor e pelas características das uvas Moscato, usadas em sua elaboração. Gosto muito quando encontro esse equilíbrio de doçura e acidez, que não deixa o espumante enjoativo. É importante servi-lo bem gelado! Esse rosé da Don Guerino é floral e bem gostoso, bom também com sobremesas ou até em uma harmonização por contraste com queijos mais salgados. Quanto: R$ 56, no Empório Vino do Sul. (27) 99249-2351.

9

Espumante Asio Otus (Itália)

A garrafa desse espumante por si só já chama atenção, com um design que impressiona à primeira vista. Elaborado com Pinot Grigio e Chardonnay, tem sabor refrescante e se mostra um espumante bem levinho e agradável. Seus aromas são de maçã verde, com um leve toque floral. Excelente opção para presentear ou acompanhar os aperitivos das festas de fim de ano. Quanto: R$ 89,90, na Carpe Diem Experience. (27) 99276-1486

10

Espumante Maravi Brut (Brasil)

Mais uma dica direto do Vale do São Francisco: os vinhos da linha Maravi, produzidos pelo grupo Miolo, foram pensados especialmente para festas e para o período de férias. Feito pelo método charmat com Chenin Blanc e French Colombard, teve breve contato com as borras para ganhar complexidade, volume e cremosidade no paladar. É um vinho bastante harmônico e refrescante, que pede logo uma segunda taça. Quanto: R$ 59,90, na Wine (wine.com.br). 
Clique aqui para ver todos os conteúdos de Nádia Alcalde.  

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Nádia Alcalde

Apaixonada por vinhos, Nádia Alcalde é jornalista, sommelière e consultora. Escreve sobre o universo da bebida, antenada com lançamentos, tendências e notícias..

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