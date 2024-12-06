Como calcular a quantidade de vinho para servir nas festas de fim de ano

Com a chegada do final de ano, não faltam eventos corporativos e encontros para celebrar, e o vinho é uma das principais pedidas para brindar. E seja qual for a ocasião, é importante saber como calcular a quantidade de garrafas que precisam ser providenciadas, caso você seja o anfitrião.

A sommelière do clube de assinaturas de vinho Wine, Marina Bufarah de Souza, preparou um guia com estimativas de consumo baseadas em informações técnicas, para que o seu evento seja um sucesso. Confira a seguir algumas dicas da profissional, baseadas em dúvidas frequentes dos consumidores.

O que considerar antes de definir a quantidade de bebidas para um evento?

Primeiramente, Marina sugere que seja definido o tipo de evento: um encontro informal com amigos, algo mais descontraído ou outras situações que vamos abordar a seguir. Em seguida, avalie o perfil e o número de convidados, e quantos deles consomem bebidas alcoólicas.

A duração do evento é outro ponto a considerar, assim como a previsão do tempo para a data. Assim será possível adaptar os tipos de vinho ao clima. Outro ponto importante a esclarecer é o cardápio, pois, segundo a sommlière, vinhos devem ser sempre harmonizados.

Como determinar quais tipos de vinho servir em um encontro?

De acordo com Marina, não existe uma regra quanto à diversidade de rótulos. Pode-se optar só por espumante ou por vinho tinto, por exemplo. Ou ainda mesclar tipos diferentes, como espumantes e tintos, ou brancos e tintos, entre outras combinações.

Se a sua ideia é fazer um jantar ou um almoço harmonizado, por exemplo, provavelmente será necessário mais de um tipo de vinho, para combinar com cada prato. Já para um evento com serviço de coquetel volante, com petiscos variados, a sugestão é escolher um espumante e um tinto, que atendem bem e vão agradar a um número maior de convidados.

Sommelière explica que não há regra quanto à diversidade de vinhos em um evento Crédito: Shutterstock

Como o clima influencia a escolha dos rótulos e a quantidade de vinhos?

Em dezembro, o Brasil costuma ter dias muito quentes, e o consumo de vinhos refrescantes, como espumantes, brancos e rosés, tende a ser maior e mais recomendado. Outro ponto que contribui para o consumo desse perfil de vinhos é quanto se trata de um evento que acontece durante o dia e ao ar livre.

Caso seja algo mais intimista, à noite, com temperaturas mais amenas, dependendo do perfil dos convidados, Marina afirma que é possível apostar no consumo dos tintos.

VINHO IDEAL x TIPO DE EVENTO

1 - Festas e ocasiões mais formais

Nessas modalidades de evento, normalmente são servidos dois tipos de vinho: espumante e tinto. Para um evento com cerca de cinco horas de duração, as estimativas de quantidade são:

Espumante: 1 garrafa de 750 ml para cada 1,5 pessoas

Vinho tinto: 1 garrafa de 750 ml para cada 6 pessoas

Se houver outras bebidas alcoólicas, além de vinhos, o cálculo muda para:

Espumante: 1 garrafa de 750 ml para cada 2,5 a 3 pessoas

Vinho tinto: 1 garrafa de 750 ml para cada 8 pessoas



2 - Churrasco, a paixão nacional

Se a sua escolha for reunir amigos e colegas para um churrasco informal e divertido, o ponto principal a ser considerado é que esse evento pode durar uma tarde inteira, então, é necessário estimar as horas de consumo.

Se o evento for um churrasco, é necessário estimar as horas de consumo da bebida Crédito: Shutterstock

Por outro lado, um churrasco traz um aspecto bem positivo: não requer diferentes tipos de vinho. Nesse caso, a sommelière frisa que um estilo curinga já atende à demanda dos convidados, podendo ser só da categoria espumante ou um tinto.

Se preferir, ela aconselha que você sirva mais de um tipo de vinho – vale lembrar que o consumo de espumantes é maior do que o de vinhos tintos, sendo uma garrafa de 750 ml para cada 1,5 a 2 pessoas.

3 - Jantar harmonizado

Para jantares, em geral, o ideal é propor um rótulo para cada prato, mas você pode utilizar na entrada e no drinque de boas-vindas o mesmo vinho, por exemplo. A versatilidade do espumante brut também combina muito bem com esses dois momentos.

Drinque de boas-vindas e entrada (mesmo rótulo): 1 garrafa de 750 ml para cada 3 pessoas

Prato principal: 1 garrafa de 750 ml para cada 4 pessoas



Sobremesa: 1 garrafa de 750 ml para 8 pessoas



4 - Happy hour

Para a diversidade de petiscos comum nesses encontros, é interessante mesclar vinhos brancos e tintos. Outra opção, mais descontraída, é servir apenas espumante brut, que é versátil e combina com a variedade de porções.

Espumante: 1 garrafa de 750 ml para cada 1,5 a 2 pessoas

Branco: 1 garrafa de 750 ml para cada 4 pessoas



Tinto: 1 garrafa de 750 ml para cada 2 pessoas



Em dezembro, o consumo de vinhos refrescantes tende a ser maior Crédito: Shutterstock

E quanto à água, como estimar o consumo?

É muito importante que os convidados tenham água à disposição, sendo o evento intimista ou grandioso. Sendo assim, Marina sugere cerca de 400ml por pessoa. Sobre a água ser com ou sem gás, é uma questão de gosto pessoal, e ter as duas opções é uma forma de agradar aos convidados. Vale lembrar que em degustações formais ou em um almoço/jantar harmonizado, a preferência é para uma água neutra, de versões saborizadas e aromáticas devem ser evitadas.

Quantas garrafas extras devo ter?

Em qualquer evento é preciso estar atento a imprevistos, incluindo a falta de bebidas, que pode acontecer por vários motivos. Com isso, em dias muito quentes, os convidados tendem a beber mais. O consumo também costuma ser maior quando os convidados gostam muito do vinho servido. Até mesmo o nível de animação da festa pode elevar o consumo, segundo a sommelière.

Para não correr riscos, ela orienta a somar uma margem de segurança de 20%, ao volume total de garrafas. E se houver mais de um tipo de vinho, sua dica é mesclar os rótulos. É importante ressaltar que se trata de uma estimativa – o consumo real depende do perfil dos convidados.

Se o plano for servir um vinho fortificado ou de colheita tardia ao fim da refeição, qual cálculo adotar?

Esses vinhos são bem específicos. Em casamentos, podemos encontrar, por exemplo, vinho do Porto compondo a mesa de saída. Como o consumo desses exemplares é bem menor em relação aos outros, a estimativa de quantidade sugerida é:

Para acompanhar a sobremesa ou servir como aperitivo em refeições harmonizadas: 1 garrafa de 750 ml para cada 8 pessoas

Para deixar à mesa de saída do casamento: 1 garrafa de 750 ml para cada 15 a 20 pessoas

