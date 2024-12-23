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Passo a passo

4 drinques com rum para as festas de final de ano

Com essas bebidas, é possível fugir do tradicional e apostar em opções diferenciadas para comemorar
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 18:21

Kingston Negroni (Imagem: Matheus Costato)
Kingston Negroni Crédito: Matheus Costato
O mês de dezembro é conhecido por ser um período de festas e comemorações, além da chegada do verão. O Ano-Novo, em especial, é um evento em que as pessoas se reúnem com amigos e familiares para saborear pratos típicos e brindar a chegada de um novo ano.
Inclusive, na hora do brinde, é possível fugir do tradicional e apostar em bebidas diferenciadas. Para quem quer aprender receitas de drinques produzidos com rum, o bartender Daniel Santos explica o passo a passo. Confira!

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Kingston Negroni

Ingredientes:

  • 30 ml de rum
  • 30 ml de Campari
  • 30 ml de vermute doce
  • 1 rodela de laranja
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo:

Em uma coqueteleira, coloque o rum, o campari e o vermute doce e mexa. Após, disponha as pedras de gelo em um copo baixo e coe a bebida nele. Decore com a rodela de laranja e sirva em seguida.
Banana Daiquiri (Imagem: Matheus Costato)
Banana Daiquiri Crédito: Matheus Costato

Banana Daiquiri

Ingredientes:

  • 1/2 banana descascada e picada
  • 15 ml de suco de limão
  • 45 ml de rum envelhecido
  • 15 ml de licor de banana
  • 2 colheres de sopa de açúcar demerara
  • Pedras de gelo a gosto
  • Pedaço de banana para decorar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a banana, e bata até obter uma bebida homogênea. Após, transfira o líquido para uma taça longa e decore o topo do copo com pedaço de banana. Sirva em seguida.
Daiquiri (Imagem: Matheus Costato)
Daiquiri Crédito: Matheus Costato

Daiquiri

Ingredientes:

  • 45 ml de rum
  • 15 ml de xarope simples
  • 25 ml de suco de limão-taiti
  • 1 rodela de limão-taiti

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Modo de preparo:

Em uma coqueteleira, coloque todos os ingredientes, exceto a rodela de limão, e agite. Após, coe a bebida e disponha em uma taça. Decore o topo do copo com a rodela de limão e sirva em seguida.
Mojito (Imagem: Matheus Costato)
Mojito Crédito: Matheus Costato

Mojito

Ingredientes:

  • 60 ml de rum
  • 25 ml de suco de limão
  • 40 ml de água com gás
  • 12 folhas de hortelã
  • 1 ramo de hortelã para decorar
  • 1 fatia de limão para decorar
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo:

Aperte as folhas de hortelã e coloque dentro do copo. Adicione os demais ingredientes e misture. Decore o topo do copo com o ramo de hortelã e a fatia de limão. Sirva em seguida.
Por Renato Lopes Aranha

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