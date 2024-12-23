4 drinques com rum para as festas de final de ano

O mês de dezembro é conhecido por ser um período de festas e comemorações, além da chegada do verão. O Ano-Novo, em especial, é um evento em que as pessoas se reúnem com amigos e familiares para saborear pratos típicos e brindar a chegada de um novo ano.
Inclusive, na hora do brinde, é possível fugir do tradicional e apostar em bebidas diferenciadas. Para quem quer aprender receitas de drinques produzidos com rum, o bartender Daniel Santos explica o passo a passo. Confira!
Kingston Negroni
Ingredientes:
- 30 ml de rum
- 30 ml de Campari
- 30 ml de vermute doce
- 1 rodela de laranja
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo:
Em uma coqueteleira, coloque o rum, o campari e o vermute doce e mexa. Após, disponha as pedras de gelo em um copo baixo e coe a bebida nele. Decore com a rodela de laranja e sirva em seguida.
Banana Daiquiri
Ingredientes:
- 1/2 banana descascada e picada
- 15 ml de suco de limão
- 45 ml de rum envelhecido
- 15 ml de licor de banana
- 2 colheres de sopa de açúcar demerara
- Pedras de gelo a gosto
- Pedaço de banana para decorar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a banana, e bata até obter uma bebida homogênea. Após, transfira o líquido para uma taça longa e decore o topo do copo com pedaço de banana. Sirva em seguida.
Daiquiri
Ingredientes:
- 45 ml de rum
- 15 ml de xarope simples
- 25 ml de suco de limão-taiti
- 1 rodela de limão-taiti
Modo de preparo:
Em uma coqueteleira, coloque todos os ingredientes, exceto a rodela de limão, e agite. Após, coe a bebida e disponha em uma taça. Decore o topo do copo com a rodela de limão e sirva em seguida.
Mojito
Ingredientes:
- 60 ml de rum
- 25 ml de suco de limão
- 40 ml de água com gás
- 12 folhas de hortelã
- 1 ramo de hortelã para decorar
- 1 fatia de limão para decorar
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo:
Aperte as folhas de hortelã e coloque dentro do copo. Adicione os demais ingredientes e misture. Decore o topo do copo com o ramo de hortelã e a fatia de limão. Sirva em seguida.
Por Renato Lopes Aranha