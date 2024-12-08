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Para brindar

6 receitas de drinques com cachaça para fazer em casa

Aprenda a preparar receitas refrescantes e deliciosas para celebrar o dia da bebida
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 08 de Dezembro de 2024 às 07:00

Imagem Edicase Brasil
Caipirinha de cachaça e limão  Crédito: WS-Studio | Shutterstock
O Dia da Cachaça, celebrado em setembro, é uma homenagem a liberação da cachaça para comercialização e fabricação no Brasil em 1661, mas também representa um marco histórico. Isso porque, antes disso, houve uma revolta popular no Rio de Janeiro (chamada de ‘Revolta da Cachaça’) que durou quase um ano, em decorrência do aumento de impostos cobrados aos fabricantes de aguardente.
A bebida é tão apreciada pelos brasileiros que, inclusive, há uma legislação específica para ela. Parte do Decreto 6871/2009, art. 53, define como: “Cachaça é a denominação típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil […]”. Ou seja, está mais que claro que a cachaça é um símbolo nacional. Pensando nisso, selecionamos 6 receitas de drinks para você preparar em casa. Confira!

Caipirinha de cachaça e limão

Ingredientes:

  • 40 ml de cachaça
  • 1 1/2 colher de chá de açúcar​
  • 1 limão
  • Gelo a gosto

Modo de preparo:

Descasque o limão, corte ao meio, retire o talo e corte em fatias finas. Reserve. Em um copo, coloque o açúcar e o limão e amasse bem. Adicione a cachaça e as pedras de gelo e misture para incorporar. Sirva em seguida.

Batida de paçoca

Ingredientes:

  • 395 g de leite condensado
  • 200 ml de cachaça
  • 150 g de paçoca
  • Gelo a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, a cachaça e a paçoca e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a bebida para um copo, coloque o gelo e sirva em seguida.

Raspadinha de melancia

Ingredientes:

  • 5 fatias de melancia descascadas, sem sementes e picadas
  • 395 g de leite condensado
  • Gelo picado e cachaça a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque a melancia, o leite condensado e a cachaça e bata até obter uma consistência homogênea. Após, em um copo, coloque o gelo picado e cubra com a bebida. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Bombeirinho (Imagem: Rodion Kutsaiev | Shutterstock) Crédito:

Bombeirinho

Ingredientes:

  • 5 ml de suco de limão​
  • 40 ml de cachaça
  • Xarope de groselha e gelo a gosto

Modo de preparo:

Em um copo, coloque o suco de limão , a cachaça e o xarope de groselha e misture. Acrescente o gelo e sirva em seguida.

Coquetel de chocolate

Ingredientes:

  • 395 g de leite condensado
  • 400 g de creme de leite
  • 3 colheres de sopa de chocolate em pó
  • 300 ml de cachaça
  • Gelo a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o chocolate em pó e o creme de leite e bata por 1 minuto. Sem desligar, aos poucos, adicione a cachaça e bata até incorporar. Distribua a bebida em dois copos, coloque gelo e sirva em seguida.

Drinque de cachaça com açaí

Ingredientes:

  • 2 colheres de sopa de polpa de açaí
  • 1/4 xícara de chá de suco de laranja
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • Gelo e cachaça a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque a polpa de açaí, o suco de laranja, o açúcar e a cachaça e bata até obter uma consistência homogênea. Distribua a bebida em copos e coloque gelo. Sirva em seguida.

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