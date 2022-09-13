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Bebida nacional

No Dia da Cachaça, aprenda receitas de drinques, doces e petisco

Caju amigo, brigadeiro e polenta cremosa com carne de sol estão entre as dicas de HZ para comemorar a data, 13 de setembro
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 02:00

Para comemorar o Dia Nacional da Cachaça. 13 de setembro, reunimos receitas que têm em comum a adição desse ingrediente em seu preparo. Do clássico Caju Amigo à refrescante Raspadinha de Melancia, não vai faltar sabor no brinde à data.
Para acompanhar os goles, nada como um petisco perfumado com a bebida nacional, e se a ideia é servir uma sobremesa com o tema, por que não apostar na torta de chocolate com cachaça? Ou em brigadeiro diferentão?
A data para o Dia Nacional da Cachaça, 13 de setembro, foi escolhida como homenagem ao momento em que a bebida foi liberada oficialmente para ser fabricada e vendida no Brasil, em 1661. Desde então, ela segue como um dos maiores símbolos nacionais, e tanto os alambiques como os bartenders, inclusive capixabas, contribuem cada vez mais para sua valorização na gastronomia.
Inspire-se nas sugestões de HZ para o Dia da Cachaça e veja a seguir como preparar caju amigo, raspadinha de melancia, brigadeiro de cachaça com uva-passa, torta de chocolate com cachaça e uma polenta com linguiça e carne de sol flambada na cachaça - o petisco, chamado de Atolada, foi premiado no festival Roda de Boteco. 

CAJU AMIGO, receita do A Ventana Bar (SP) 

INGREDIENTES:
  • 40 ml cachaça branca
  • 20 ml suco de limão siciliano
  • 20 ml compota de caju
  • 1 pedaço de caju para decorar
  • Raspas de limão sicliano
  • Gelo
Caju Amigo, drinque feito com cachaça
Crédito:
Em uma coqueteleira, adicione a cachaça, a compota de caju e o suco de limão. Bata e coe em um copo com gelo. Finalize com as raspas de limão, um pedaço de caju para decorar e sirva imediatamente.

RASPADINHA DE MELANCIA, receita do Hotel Golden Tulip Porto Vitória (ES)

Raspadinha de melancia
Crédito:
INGREDIENTES:
  • 5 fatias de melancia picada sem os caroços
  • 1 forma de gelo picado
  • 1 lata de leite condensado
  • Cachaça a gosto
Em um liquidificador, coloque o leite condensado, a cachaça e a melancia picada. Bata até formar uma mistura homogênea. Em um copo, coloque o gelo picado, adicione a bebida e finalize com mais leite condensado, na medida que desejar.

ATOLADA, receita do bar Petiscaria do Jojô, em Vila Velha

Atolada da Petiscaria do Jojo's no Roda de Boteco 2020.
Crédito:
INGREDIENTES:
  • 100g de fubá
  • 30g de manteiga
  • 150g de linguiça de pernil cortada em pedaços pequenos
  • 150g de carne de sol cortada em pedaços pequenos
  • 1 dose de cachaça (50ml)
  • 50g de requeijão cremoso
  • 50ml de caldo de rabada pronto (para finalizar)
  • Salsinha, cebolinha e sal a gosto.
Hidrate o fubá com água. Em uma panela, coloque a manteiga, um pouco de água e o fubá hidratado; vá mexendo e acrescentando mais água até formar uma polenta bem cremosa e homogênea. Tempere com sal e reserve.
Em uma frigideira, frite a linguiça até dourar e reserve. Também na frigideira, doure a carne de sol e jogue com cuidado a cachaça para flambar. Reserve.
Dissolva o requeijão, no microondas ou em uma panela, aquecendo rapidamente até obter uma consistência mais líquida. Reserve.
Em um prato fundo, coloque primeiro a linguiça, depois a carne de sol e cubra com a polenta mole. Adicione o creme de requeijão, os temperos verdes e por último o caldo de rabada.

BRIGADEIRO DE CACHAÇA COM UVA-PASSA BRANCA

INGREDIENTES:
  • 1 lata de leite condensado (395 g)
  • 2 colheres (sopa) de manteiga (30 g)
  • ¼ de xícara (chá) de cachaça envelhecida (60 ml)
  • 50g de uvas-passas claras (sem sementes) picadas
  • ½ xícara (chá) de açúcar granulado (100 g) misturado com 1 colher (sopa) rasa de raspas de laranja (6g) para envolver
Brigadeiro de cachaça com uva-passa
Crédito:
MODO DE PREPARO:
  1. Em panela de fundo grosso, junte o leite condensado com a manteiga e a cachaça e cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até se soltar do fundo (ponto de enrolar).
  2. Incorpore as passas e transfira para um prato untado com manteiga. Cubra com filme plástico rente ao doce e leve à geladeira até esfriar. 
  3. Com as mãos untadas com manteiga (ou usando luvas de vinil), molde bolinhas com cerca de 20g cada uma, envolva no açúcar com raspas de laranja e acomode em forminhas.

TORTA DE CHOCOLATE COM CACHAÇA, receita da Cacahuatl, em Linhares

Torta de chocolate com cachaça
Crédito:
INGREDIENTES: 
  • 1 xícara (chá) de manteiga sem sal
  • 500g de chocolate ao leite
  • 200g de biscoito de maisena
  • 500g de chocolate meio amargo
  • Calda de chocolate 
  • 2 colheres (sopa) de cachaça
  • 2 ½ xícara (chá) de creme de leite
  • Hortelã para decorar
Bata no liquidificador o biscoito e, em seguida, misture com a manteiga (que deverá estar em temperatura ambiente), formando uma massa homogênea. Forre com essa massa uma forma de fundo removível.
Com o creme de leite morno, derreta os chocolates. Acrescente a cachaça e misture até ficar homogêneo. Coloque essa mistura na forma sobre a massa e leve ao refrigerador. Após seis horas, desenforme e decore a torta com ramos de hortelã e com calda de chocolate a gosto.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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