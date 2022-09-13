No Dia da Cachaça, aprenda receitas de drinques, doces e petisco

Para comemorar o Dia Nacional da Cachaça. 13 de setembro, reunimos receitas que têm em comum a adição desse ingrediente em seu preparo. Do clássico Caju Amigo à refrescante Raspadinha de Melancia, não vai faltar sabor no brinde à data.

Para acompanhar os goles, nada como um petisco perfumado com a bebida nacional, e se a ideia é servir uma sobremesa com o tema, por que não apostar na torta de chocolate com cachaça? Ou em brigadeiro diferentão?

A data para o Dia Nacional da Cachaça, 13 de setembro, foi escolhida como homenagem ao momento em que a bebida foi liberada oficialmente para ser fabricada e vendida no Brasil, em 1661. Desde então, ela segue como um dos maiores símbolos nacionais, e tanto os alambiques como os bartenders, inclusive capixabas, contribuem cada vez mais para sua valorização na gastronomia.

Inspire-se nas sugestões de HZ para o Dia da Cachaça e veja a seguir como preparar caju amigo, raspadinha de melancia, brigadeiro de cachaça com uva-passa, torta de chocolate com cachaça e uma polenta com linguiça e carne de sol flambada na cachaça - o petisco, chamado de Atolada, foi premiado no festival Roda de Boteco.

CAJU AMIGO, receita do A Ventana Bar (SP)

INGREDIENTES:

40 ml cachaça branca



20 ml suco de limão siciliano



20 ml compota de caju



1 pedaço de caju para decorar

Raspas de limão sicliano

Gelo

Crédito:

Em uma coqueteleira, adicione a cachaça, a compota de caju e o suco de limão. Bata e coe em um copo com gelo. Finalize com as raspas de limão, um pedaço de caju para decorar e sirva imediatamente.

RASPADINHA DE MELANCIA, receita do Hotel Golden Tulip Porto Vitória (ES)

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INGREDIENTES:

5 fatias de melancia picada sem os caroços



1 forma de gelo picado



1 lata de leite condensado

Cachaça a gosto

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, a cachaça e a melancia picada. Bata até formar uma mistura homogênea. Em um copo, coloque o gelo picado, adicione a bebida e finalize com mais leite condensado, na medida que desejar.

ATOLADA, receita do bar Petiscaria do Jojô, em Vila Velha

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INGREDIENTES:

100g de fubá



30g de manteiga



150g de linguiça de pernil cortada em pedaços pequenos



150g de carne de sol cortada em pedaços pequenos



1 dose de cachaça (50ml)



50g de requeijão cremoso



50ml de caldo de rabada pronto (para finalizar)



Salsinha, cebolinha e sal a gosto.



Hidrate o fubá com água. Em uma panela, coloque a manteiga, um pouco de água e o fubá hidratado; vá mexendo e acrescentando mais água até formar uma polenta bem cremosa e homogênea. Tempere com sal e reserve.

Em uma frigideira, frite a linguiça até dourar e reserve. Também na frigideira, doure a carne de sol e jogue com cuidado a cachaça para flambar. Reserve.

Dissolva o requeijão, no microondas ou em uma panela, aquecendo rapidamente até obter uma consistência mais líquida. Reserve.

Em um prato fundo, coloque primeiro a linguiça, depois a carne de sol e cubra com a polenta mole. Adicione o creme de requeijão, os temperos verdes e por último o caldo de rabada.

BRIGADEIRO DE CACHAÇA COM UVA-PASSA BRANCA

INGREDIENTES:

1 lata de leite condensado (395 g)



2 colheres (sopa) de manteiga (30 g)



¼ de xícara (chá) de cachaça envelhecida (60 ml)



50g de uvas-passas claras (sem sementes) picadas



½ xícara (chá) de açúcar granulado (100 g) misturado com 1 colher (sopa) rasa de raspas de laranja (6g) para envolver



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MODO DE PREPARO:

Em panela de fundo grosso, junte o leite condensado com a manteiga e a cachaça e cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até se soltar do fundo (ponto de enrolar). Incorpore as passas e transfira para um prato untado com manteiga. Cubra com filme plástico rente ao doce e leve à geladeira até esfriar. Com as mãos untadas com manteiga (ou usando luvas de vinil), molde bolinhas com cerca de 20g cada uma, envolva no açúcar com raspas de laranja e acomode em forminhas.

TORTA DE CHOCOLATE COM CACHAÇA, receita da Cacahuatl, em Linhares

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INGREDIENTES:

1 xícara (chá) de manteiga sem sal

500g de chocolate ao leite



200g de biscoito de maisena



500g de chocolate meio amargo



Calda de chocolate



2 colheres (sopa) de cachaça



2 ½ xícara (chá) de creme de leite



Hortelã para decorar

Bata no liquidificador o biscoito e, em seguida, misture com a manteiga (que deverá estar em temperatura ambiente), formando uma massa homogênea. Forre com essa massa uma forma de fundo removível.

Com o creme de leite morno, derreta os chocolates. Acrescente a cachaça e misture até ficar homogêneo. Coloque essa mistura na forma sobre a massa e leve ao refrigerador. Após seis horas, desenforme e decore a torta com ramos de hortelã e com calda de chocolate a gosto.