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De torta a brigadeirão

7 receitas de sobremesas para a ceia de Natal

Veja como preparar pratos doces saborosos para impressionar a sua família
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 19:39

Torta de limão para a ceia de Natal (Imagem: Edith Frincu | Shutterstock)
Torta de limão para a ceia de Natal Crédito: Imagem: Edith Frincu | Shutterstock
A hora da sobremesa é um dos grandes momentos aguardados da ceia de Natal. Isso porque ela torna a confraternização com a família e os amigos ainda mais especial e gostosa. Por isso, selecionamos algumas receitas doces fáceis e deliciosas para você preparar. Confira abaixo!

Torta de limão 

Ingredientes:

  • 400 g de biscoito tipo maisena
  • 100 g de manteiga sem sal em temperatura ambiente
  • 790 g de leite condensado
  • 600 g de creme de leite sem soro
  • Suco de 5 limões
  • Raspas de 1 limão para decorar

Modo de preparo:

No liquidificador, triture os biscoitos até ficarem bem finos. Em um recipiente, misture a farofa de biscoito com a manteiga até formar uma massa homogênea. Arrume a massa em uma forma de aro removível, no fundo e nos lados. Reserve. Bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite e o suco dos limões até obter uma musse. Despeje sobre a massa de biscoitos reservada. Decore com as raspas de limão e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida

Pavê de chocolate com creme branco

Ingredientes:

  • 395 g de leite condensado
  • 500 ml de leite
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • 2 gemas peneiradas
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 200 g de chocolate meio-amargo picado
  • 200 g de creme de leite sem soro
  • 200 g de biscoito maisena
  • 1 xícara de chá de leite morno (para umedecer os biscoitos)
  • Chocolate ralado para decorar

Modo de preparo:

Em uma panela, misture o leite condensado, o leite, o amido de milho e as gemas. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Divida o creme em duas partes. Na primeira, misture a essência de baunilha e reserve. Na segunda, acrescente o chocolate picado e mexa até derreter completamente.
Em um refratário, monte o pavê alternando camadas de biscoito umedecido no leite morno, creme branco e creme de chocolate. Finalize com creme de chocolate e decore com chocolate ralado. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas antes de servir.

Brigadeirão de nozes 

Ingredientes:

  • 5 ovos
  • 790 g de leite condensado
  • 790 ml de leite
  • 4 colheres de sopa de chocolate em pó
  • 1 xícara de chá de nozes trituradas
  • Chocolate granulado e nozes para confeitar
  • Manteiga para untar
  • Açúcar para polvilhar

Modo de preparo:

No liquidificador, bata os ovos com o leite condensado, o leite e o chocolate em pó até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, acrescente as nozes e misture. Despeje a mistura em uma forma com furo central untada com manteiga e polvilhada com açúcar. Leve ao forno em temperatura baixa em banho-maria por 45 minutos. Depois, desenforme quando estiver frio e decore com chocolate granulado e nozes. Leve à geladeira para gelar e sirva.
Manjar de manga para a ceia de Natal (Imagem: successo images | Shutterstock)
Manjar de manga para a ceia de Natal Crédito: successo images | Shutterstock

Manjar de manga

Ingredientes:

  • 2 mangas picadas
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 6 colheres de sopa de amido de milho
  • 3 xícaras de chá de leite
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 colher de sobremesa de manteiga
  • Manteiga para untar
  • Açúcar para polvilhar
  • Cubos de manga e folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, bata as mangas com o açúcar, o amido de milho, o leite, o leite de coco e a manteiga. Coloque a mistura em uma panela e cozinhe no fogo baixo, mexendo sem parar até engrossar. Coloque em formas individuais para pudim, untadas com manteiga e polvilhadas com açúcar. Leve à geladeira até firmar. Desenforme com cuidado e decore com cubos de manga e folhas de hortelã.

Pavê de paçoca

Ingredientes:

  • 395 g de leite condensado
  • 1 1/2 xícara de chá de leite
  • 300 g de creme de leite
  • 4 gemas
  • 1/4 de xícara de chá de amido de milho
  • 1 colher de sopa de essência de baunilha
  • 200 g de biscoito do tipo maisena
  • 1 xícara de chá de paçoca esmigalhada

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o leite condensado , o leite, o creme de leite, as gemas e o amido de milho e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar. Junte a essência de baunilha, misture e retire do fogo. Em um refratário, alterne camadas de biscoito, creme e paçoca até terminarem os ingredientes. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.
Musse de limão (Imagem: flanovais | Shutterstock)
Musse de limão Crédito: flanovais | Shutterstock

Musse de limão 

Ingredientes:

  • 395 g de leite condensado
  • 240 ml de leite
  • Suco de 5 limões
  • Raspas de limão a gosto

Modo de preparo:

No liquidificador, bata o leite condensado com o leite e o suco de limão por 10 minutos. Transfira a musse para taças, salpique as raspas de limão e leve ao congelador por 30 minutos. Retire e sirva em seguida.

Pudim de tapioca com coco

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de tapioca granulada
  • 1 l de leite integral
  • 200 ml de leite de coco
  • 395 g de leite condensado
  • 100 g de coco ralado
  • 1 xícara de chá de açúcar (para o caramelo)
  • 4 ovos

Modo de preparo:

Em um recipiente, hidrate a tapioca com o leite morno e o leite de coco, deixando descansar por 30 minutos. Enquanto isso, caramelize o açúcar em uma panela e espalhe em uma forma de pudim. Reserve. Bata no liquidificador os ovos, o leite condensado e o coco ralado. Misture à tapioca hidratada, mexendo bem. Depois, despeje a mistura na forma caramelizada, cubra com papel-alumínio e asse em banho-maria a 180°C por 1 hora e 30 minutos. Deixe esfriar, leve à geladeira por 4 horas e desenforme antes de servir.

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