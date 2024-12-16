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5 sobremesas com frutas para o Natal

Aprenda a preparar receitas deliciosas e versáteis para encantar o paladar dos convidados
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 16 de Dezembro de 2024 às 13:45

Torta de maracujá (Imagem: ArtbyPixel | Shutterstock)
Torta de maracujá Crédito: ArtbyPixel | Shutterstock
O Natal é um momento de celebração, união e, claro, uma oportunidade perfeita para saborear sobremesas irresistíveis. Para trazer frescor e leveza à mesa natalina, as frutas se destacam como os ingredientes ideais. Elas não apenas realçam as cores e os sabores das receitas, mas também tornam os preparos mais práticos e versáteis, garantindo sobremesas que encantam tanto o paladar quanto os olhos.
Por isso, confira 5 sobremesas com frutas para o Natal!

Torta de maracujá

Ingredientes:

Massa
  • 3 xícaras de chá de paçoca triturada
  • 3 colheres de sopa de óleo de canola
  • 1 clara de ovo
Recheio
  • Polpa de 2 maracujás
  • 1 1/2 xícaras de chá de água
  • 1/2 xícara de chá de leite de coco
  • 2 colheres de chá de adoçante em pó
  • 24 g de gelatina em pó sem sabor dissolvida conforme a embalagem

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Calda
  • Polpa de 1 maracujá
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1 colher de café de adoçante em pó

Modo de preparo:

Massa e recheio
Em um recipiente, coloque a paçoca, o óleo e a clara e mexa até obter uma farofa úmida. Transfira para uma forma com fundo removível e preencha o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar.
Enquanto isso, em um liquidificador, coloque a polpa de maracujá e a água e bata até ficar homogêneo. Peneire e disponha novamente no liquidificador. Adicione o leite de coco, o adoçante e a gelatina e bata para incorporar. Disponha a mistura sobre a massa e leve à geladeira por 4 horas.
Calda
Em uma panela, coloque todos os ingredientes da calda e leve ao fogo médio até engrossar levemente, mexendo sempre. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Desenforme a torta e despeje a calda sobre ela. Sirva em seguida.

Pavê de pêssego

Ingredientes:

  • 395 g de leite condensado
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 2 gemas de ovo
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • 150 g de biscoito champanhe
  • 1/5 de xícara de chá de calda de pêssego
  • 450 g de pêssego em calda picado
  • Raspas de chocolate branco para decorar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite, as gemas e o amido de milho e misture. Leve ao fogo médio até obter um creme liso, mexendo sempre. Reserve. Passe os biscoitos champanhe na calda de pêssego e disponha em um refratário. Cubra com o creme e os pêssegos. Repita o processo até preencher todo o refratário, finalizando com o creme. Leve à geladeira para gelar e finalize decorando com as raspas de chocolate. Sirva em seguida.

Gelado de frutas

Ingredientes:

  • 500 g de creme de leite
  • 4 colheres de sopa de leite em pó
  • 3 colheres de sopa de açúcar
  • Morango, mirtilo, manga e kiwi picados a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o creme de leite, o leite em pó e o açúcar e misture. Leve ao fogo médio até obter um creme, mexendo sempre. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Enquanto isso, em um refratário, coloque metade das frutas. Cubra com o creme e leve à geladeira para gelar. Finalize decorando com o restante das frutas. Sirva em seguida.
Maçã recheada com nozes e uva-passa (Imagem: Tatiana Vorona | Shutterstock)
Maçã recheada com nozes e uva-passa Crédito: Tatiana Vorona | Shutterstock

Maçã recheada com nozes e uva-passa

Ingredientes:

  • 2 maçãs vermelhas tipo fuji
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 1/4 de xícara de chá de nozes picadas
  • 1/4 de xícara de chá de uva-passa
  • 1/2 colher de chá de canela em pó
  • 1 pitada de noz-moscada em pó
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Mel para regar

Modo de preparo:

Em água corrente, lave as maçãs e, com o auxílio de uma faca, corte as tampas. Retire o miolo com a ajuda de uma colher, tomando cuidado para não furar o fundo. Reserve. Em um recipiente, coloque o mel, as nozes, a uva-passa, a canela e a noz-moscada e misture. Recheie as maçãs com a mistura e finalize com um pouco de manteiga sobre cada uma. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 25 minutos. Após, retire do forno e regue com mel. Sirva em seguida.

Musse de frutas vermelhas

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de frutas vermelhas (morango, framboesa e amora) picadas e congeladas
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1 colher de chá de suco de limão
  • 10 g de gelatina em pó sem sabor
  • 2 colheres de sopa de água
  • 1 xícara de chá de creme de leite
  • 1/2 colher de chá de essência de baunilha
  • Frutas vermelhas para decorar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque as frutas, o açúcar e o suco de limão e bata até obter um purê. Reserve. Em um recipiente, coloque a gelatina e a água e misture até dissolver completamente. Após, leve ao micro-ondas por 15 segundos. Despeje a gelatina sobre o purê de frutas vermelhas e bata para incorporar. Reserve.
Em outro recipiente, coloque o creme de leite e a essência de baunilha e misture. Disponha o creme de frutas vermelhas no creme de leite e mexa delicadamente. Distribua em taças e leve à geladeira por 2 horas. Retire da geladeira e decore com as frutas vermelhas. Sirva em seguida.

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