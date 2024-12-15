Torta holandesa na travessa: dica de receita fácil para o Natal

A torta holandesa foi criada em 1990, na cidade de Campinas, pela cozinheira e empresária Silvia Maria do Espírito Santo, no Café Bruges. Silvia já havia morado nos Países Baixos, onde trabalhou como governanta para uma família de holandeses, e sempre preparava diversos tipos de receitas. De volta ao Brasil, e já proprietária de um pequeno café no centro de Campinas, ela provou, na casa da amiga de uma vizinha, um pavê feito com biscoito Maria em camadas alternadas com creme branco e cobertura de ganache. Inspirada por essa sobremesa, Silvia recriou o doce de forma que pudesse servi-lo em seu café. Com o sucesso da sobremesa, Silvia vendeu o Café Bruges para seu irmão e abriu uma empresa junto com seu então marido, a Holandesa & Cia, com foco na venda de doces para restaurantes - o carro-chefe era a torta holandesa. A empresa foi vendida em 2005 para a Mr. Bey Alimentos. Fonte: Wikipedia.

