Torta holandesa na travessa: dica de receita fácil para o Natal

Como surgiu a torta holandesa
A torta holandesa foi criada em 1990, na cidade de Campinas, pela cozinheira e empresária Silvia Maria do Espírito Santo, no Café Bruges. Silvia já havia morado nos Países Baixos, onde trabalhou como governanta para uma família de holandeses, e sempre preparava diversos tipos de receitas. De volta ao Brasil, e já proprietária de um pequeno café no centro de Campinas, ela provou, na casa da amiga de uma vizinha, um pavê feito com biscoito Maria em camadas alternadas com creme branco e cobertura de ganache. Inspirada por essa sobremesa, Silvia recriou o doce de forma que pudesse servi-lo em seu café. Com o sucesso da sobremesa, Silvia vendeu o Café Bruges para seu irmão e abriu uma empresa junto com seu então marido, a Holandesa & Cia, com foco na venda de doces para restaurantes - o carro-chefe era a torta holandesa. A empresa foi vendida em 2005 para a Mr. Bey Alimentos. Fonte: Wikipedia.
TORTA HOLANDESA NA TRAVESSA
Ingredientes:
- Massa:
- 1 pacote de biscoito de maisena triturado
- 6 colheres (sopa) de manteiga sem sal derretida
- Recheio:
- 100g de chocolate branco picado
- 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
- 1 caixinha de creme de leite
- 1 colher (chá) de essência de baunilha
- 3 xícaras (chá) de chantilly batido gelado
- Cobertura:
- 200g de chocolate meio amargo em pó
- 1 caixinha de creme de leite
- Montagem:
- 1 pacote de biscoito Calipso