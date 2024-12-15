Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Doce famoso

Torta holandesa na travessa: dica de receita fácil para o Natal

A sobremesa, que apesar do nome é uma invenção brasileira, tem uma versão caseira semelhante aos tradicionais pavês e bombons de fruta
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 15 de Dezembro de 2024 às 03:00

Torta holandesa na travessa
Torta holandesa na travessa é opção prática para a ceia Crédito: Nestlé
Se você é apaixonado por torta holandesa - sobremesa que, apesar do nome, foi inventada no Brasil -, aqui vai uma dica do HZ que é perfeita para a ceia de Natal.
A torta holandesa na travessa, que segue a linha dos pavês e dos bombons de fruta tão queridos pelos brasileiros, é uma opção prática feita com ingredientes acessíveis. O rendimento da receita é 16 porções. Confira abaixo o passo a passo. 

Como surgiu a torta holandesa

A torta holandesa foi criada em 1990, na cidade de Campinas, pela cozinheira e empresária Silvia Maria do Espírito Santo, no Café Bruges. Silvia já havia morado nos Países Baixos, onde trabalhou como governanta para uma família de holandeses, e sempre preparava diversos tipos de receitas. De volta ao Brasil, e já proprietária de um pequeno café no centro de Campinas, ela provou, na casa da amiga de uma vizinha, um pavê feito com biscoito Maria em camadas alternadas com creme branco e cobertura de ganache. Inspirada por essa sobremesa, Silvia recriou o doce de forma que pudesse servi-lo em seu café. Com o sucesso da sobremesa, Silvia vendeu o Café Bruges para seu irmão e abriu uma empresa junto com seu então marido, a Holandesa & Cia, com foco na venda de doces para restaurantes - o carro-chefe era a torta holandesa. A empresa foi vendida em 2005 para a Mr. Bey Alimentos. Fonte: Wikipedia.

TORTA HOLANDESA NA TRAVESSA

Ingredientes:

  • Massa:
  • 1 pacote de biscoito de maisena triturado
  • 6 colheres (sopa) de manteiga sem sal derretida
  • Recheio:
  • 100g de chocolate branco picado
  • 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
  • 1 caixinha de creme de leite
  • 1 colher (chá) de essência de baunilha
  • 3 xícaras (chá) de chantilly batido gelado
  • Cobertura:
  • 200g de chocolate meio amargo em pó
  • 1 caixinha de creme de leite
  • Montagem:
  • 1 pacote de biscoito Calipso

Veja Também

Bombom de morango na travessa: veja receita fácil e irresistível

Modo de preparo:

Massa
Em um recipiente, misture o biscoito de maisena e a manteiga. Despeje a massa em um refratário de vidro oval (30 cm x 21 cm), pressionando bem para compactar no fundo. Leve ao forno médio-alto (200º C), preaquecido, por cerca de 10 minutos. Retire e reserve até que esfrie.
Recheio
Em uma panela, misture o chocolate branco, o leite condensado, o creme de leite e leve ao fogo médio, mexendo sempre por cinco minutos. Retire do fogo e adicione a essência de baunilha, misturando. Transfira para uma tigela, cubra com plástico-filme em contato com o creme e deixe esfriar em temperatura ambiente. Após esfriar, adicione o chantili batido e incorpore-o delicadamente. Reserve.
Cobertura
Em um recipiente, misture o chocolate meio amargo e o creme de leite e leve ao micro-ondas, de 30 em 30 segundos, mexendo sempre, até obter um creme liso e homogêneo. Reserve.
Montagem
No refratário oval, coloque os biscoitos Calipso em toda a volta e despeje o recheio no centro, espalhando bem. Leve à geladeira por 1 hora para firmar. Retire e despeje a cobertura sobre o preparo e, se quiser, decore com alguns biscoitos Calipso no centro. Sirva gelado.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Torta holandesa: veja receita de sobremesa para o fim de semana

Aprenda a fazer torta holandesa de queijo com goiabada

Torta musse holandesa: confira receita de sobremesa 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Receitas Agfinde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novo vereador vai ocupar cadeira de Marlon Fred (PDT), afastado do cargo desde dezembro de 2025, após ser preso por invasão à casa da ex-mulher
Câmara da Serra ganha novo vereador; saiba quem é
Imagem de destaque
Tomar chuva faz bem? Veja quatro benefícios apontados pela ciência
Exposição gratuita “Você Já Escutou a Terra?”, com curadoria de Ailton Krenak e Karen Worcman, chega a Aracruz
Exposição com curadoria de Ailton Krenak chega a Aracruz e percorre interior do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados