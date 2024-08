Torta musse holandesa: veja receita de sobremesa para o Dia dos Pais

Se a sua ideia é cozinhar em casa para receber a família no Dia dos Pais, aqui vai uma sugestão de sobremesa gelada para fechar o almoço de domingo, 11 de agosto: torta musse holandesa.



Decorada com biscoitos do tipo tortinha sabor chocolate, a guloseima rende em média oito porções e leva meia hora para ficar pronta. Para finalizá-la, deixe por no mínimo quatro horas na geladeira, até firmar.