Dia dos Pais nos restaurantes do ES terá almoço especial; veja dicas

CARDÁPIO EXCLUSIVO

Em Ibiraçu, o restaurante Dézo Café Bar vai abrir para almoço no domingo (11), das 12h às 16h, com um menu feito exclusivamente para o Dia dos Pais. Entre as criações do chef André Rosalem, destacam-se espetinho de cupim no missô, coalhada, picles de cebola e erva doce (R$ 46); lasanha de ragu de costela e muçarela fresca (R$ 69/individual); peixe do dia na brasa, purê de abóbora cabotiá e vinagrete de cebola e coentro (R$ 92/duas pessoas); e picolé de manga com maracujá, praliné de pistache e chocolate amargo (R$ 32). Av. João Alves da Mota Jr, 202, Centro. Mais informações: (27) 99936-8672 e @dezobar. FOTO: Dézo/Divulgação