5 VINHOS PARA PRESENTEAR NO DIA DOS PAIS 

Amalaya Malbec 2023 (Argentina)

Toda vez que realizo alguma degustação, me perguntam sobre as opções de Malbec. Essa uva consagrada na Argentina tem uma legião de fãs, inclusive no Espírito Santo. Tem estilo mais frutado, com aromas ricos (de morango e amora maduros), notas florais e terrosas, e taninos mais suaves. Com ele, dá para brincar bastante na harmonização. Churrasco ou carnes defumadas vão combinar bem. Uma informação interessante sobre esse vinho é que ele já foi considerado um dos 20 melhores do mundo disponíveis no mercado inglês em sua faixa de preço. No Brasil, é bem fácil de encontrar e também acessível. Quanto: R$ 129,90, no Extraplus. (27) 3298-2341.