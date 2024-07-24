Dia dos Pais: 20 itens em alta para presentear

Veja uma lista para agradar diferentes gostos no Dia dos Pais. Crédito: Divulgação

Dia dos Pais 2024 está chegando. A data, que este ano será comemorada no dia 11 de Agosto, é perfeita para mostrar todo o amor e gratidão por aquele que sempre esteve ao seu lado.

Se você está em busca de sugestões especiais que expressem todo o seu carinho, conheça algumas ideias selecionadas pelo Clube e acerte no presente.

Como escolher o presente perfeito?

Um das dicas mais importantes para escolher um presente é considerar os interesses e hobbies da pessoa que se quer presentear. Pergunte a si mesmo: o meu pai gosta de tecnologia ? É um fã de games ou livros ? Entender essas preferências vai ajudar a direcionar suas opções de presente.

Nesse sentido, também é possível levar em conta as necessidades e estilo de vida do seu pai, além da funcionalidade do produto desejado e até experiências ou memórias que vocês tenham juntos para tomar sua decisão.

Mas se ainda assim você ficou na dúvida do que escolher, não se preocupe: o Clube selecionou algumas ideias em alta para te ajudar nessa missão.

Conheça as recomendações do Clube para esse Dia dos Pais. Crédito: Divulgação

Roupas e acessórios para presentear

Carteira Masculina Slim Pequena Luxo

Conheça uma carteira de couro para transformar o estilo do seu pai. Crédito: Divulgação

Esta carteira slim em couro legítimo combina elegância com praticidade, ideal para pais que valorizam um acessório discreto e funcional. Com divisórias internas para cartões, dinheiro e CNH, proporciona organização sem volume excessivo no bolso.

Kit Com 3 Camisetas Masculinas Básicas Hering

Renove o guarda-roupa do seu pai com três camisetas da Hering. Crédito: Divulgação

Ofereça estilo e conforto para o seu pai. Este kit da Hering inclui três camisetas básicas, confeccionadas em malha de algodão 100%, proporcionando um toque macio e um caimento perfeito para o dia a dia. Ideal para quem busca praticidade e versatilidade no vestuário.

Shoulder Bag Lenna's Wish Bolsa Transversal

Conheça a praticidade e o estilo único de uma shoulder bag. Crédito: Divulgação

Perfeita para o pai moderno, esta shoulder bag combina versatilidade e estilo. Feita em material sintético de alta qualidade, oferece praticidade com um design compacto, ideal para carregar itens essenciais com conforto e segurança.

Tênis Olympikus Mood Masculino

Presenteie seu pai com o conforto e a moda atemporal. Crédito: Divulgação

O tênis Olympikus Mood é uma escolha clássica para pais que valorizam conforto e estilo no dia a dia. Com tecnologia de amortecimento Evasense e um design texturizado moderno, garante leveza, suporte e um toque de elegância esportiva.

Kit 3 Bermudas Moletom Masculino Short Academia

Dê de presente um kit de bermudas que oferece conforto e versatilidade. Crédito: Divulgação

Desfrute do conforto e da variedade com este kit de bermudas. Feitas com tecido macio, fresco e extremamente confortável, elas são perfeitas para quem busca qualidade e versatilidade no dia a dia e até para atividades físicas.

Perfumes masculinos para surpreender

Conjunto Club 6 Voyage Eudora Masculino

Surpreenda seu pai com um kit que reúne sofisticação e elegância. Crédito: Divulgação

Um presente completo de perfumaria masculina, com desodorante colônia oriental amadeirado, desodorante aerossol e nécessaire elegante. Muito indicado para pais que apreciam uma fragrância marcante e cuidados pessoais de qualidade.

Perfume Importado Paris Elysees Eau De Toilette Masculino Night Caviar 100ml

Explore o aroma intenso desse perfume importado. Crédito: Divulgação

Para o pai que aprecia uma fragrância marcante e sofisticada, o perfume Night Caviar da Paris Elysees é uma ótima escolha. Com notas de toranja, abacaxi, pimenta, lavanda e almíscar, essa fragrância oriental amadeirada marca presença em qualquer local. Um presente especial para homenagear seu pai.

Adidas Perfume Adidas Uefa Best Of The Best Eau De Toilette Masculino 50Ml

Veja um perfume indicado para presentear seu pai. Crédito: Divulgação

Para o pai que valoriza um estilo de vida ativo e dinâmico, o perfume Adidas UEFA Best Of The Best oferece uma fragrância refrescante e energizante. Com notas de gengibre, hortelã, lavanda e uma base de Amber Xtreme™, este perfume proporciona uma experiência olfativa duradoura e revigorante.

Itens em alta em bebidas e acessórios

Cantil De Bolso Porta Bebida Whisky

Conheça uma ótima opção de presente com esse cantil de bolso. Crédito: Divulgação

Um presente único e prático, ideal para pais que gostam de levar sua bebida favorita consigo em todas as ocasiões. Feito em aço inox revestido de couro ecológico, combina elegância com funcionalidade.

Vinho Tinto Argentino Cordero Con Piel de Lobo Cabernet Sauvignon 750ml

Delicie-se com o sabor único do vinho tinto argentino. Crédito: Divulgação

Um vinho é um presente clássico e de muito bom gosto, que agrada as mais diversas pessoas. E não poderia ser diferente se seu pai é um fã desse tipo de bebida. Nesse sentido, a indicação do Clube no quesito é este Cordero Con Piel de Lobo: ele é elegante e tem notas de frutas vermelhas e taninos suaves, ideal para pais apreciadores de boa gastronomia e momentos de descontração.

Caneca Dia Dos Pais Poderoso Paizão

Aprecie bons momentos com essa caneca de porcelana. Crédito: Divulgação

Para tornar as manhãs do seu pai mais especiais, presenteie-o com esta caneca de porcelana resistente, ideal para o dia a dia. Com capacidade para 325 ml, possui estampa em alta definição que não desbota, garantindo durabilidade e estilo. Pode ser levada ao microondas, facilitando o aquecimento de bebidas. Um presente prático, engraçado e carinhoso.

Old Parr Whisky 12 Anos 1L

Presenteie seu pai com o whisky Old Parr 12 Anos, um blend suave e encorpado. Crédito: Divulgação

Envelhecido por 12 anos, este whisky é uma escolha sofisticada, sendo uma bebida suave e encorpada para pais que apreciam uma bebida refinada e momentos de contemplação.

Para o pai leitor

Frankenstein: O Clássico Está Vivo!

Explore o clássico literário neste dia dos pais. Crédito: Divulgação

Um livro icônico de Mary Shelley, este é um romance gótico publicado em 1818, mas que segue sendo um clássico atemporal. Indicado para pais que apreciam literatura e livros que exploram temas profundos. O livro é contado através de narrativas e também de cartas, que exploram temas como a ambição, responsabilidade e sociedade.

Coleção Agatha Christie - Box 1

Entre no mundo intrigante de Agatha Christie com esta coleção de livros. Crédito: Divulgação

Uma box de obras clássicas do romance policial escritas por Agatha Christie, a "Rainha do Crime", perfeito para pais que apreciam literatura e histórias envolventes. Ele contém grandes narrativas como Morte no Nilo, Um corpo na biblioteca e o famoso Assassinato no Expresso do Oriente, que prometem agradar o pai leitor e oferecer uma leitura incrível.

Para o pai Tech

JBL, Fone de Ouvido Sem Fio, Tune 520BT, Bluetooth

Garantindo uma experiência imersiva e de alta qualidade. Crédito: Divulgação

Ofereça liberdade sonora com o JBL Tune 520BT. Com JBL Pure Bass, proporciona áudio de alta qualidade e 57 horas de bateria para longas sessões musicais sem interrupções. Perfeito para pais que valorizam som excepcional e conforto duradouro em fones de ouvido.

Smartwatch Relógio Inteligente My Watch I Fit Haiz Tela Full Touch

Conheça um smartwatch ideal para acompanhar sua jornada fitness. Crédito: Divulgação

Para o pai tech ou fitness, o smartwatch My Watch I Fit Haiz é ideal. Resistente à água, monitora atividades como corrida e natação, integra redes sociais e oferece mais de 80 mostradores personalizáveis. Um assistente pessoal completo no pulso.

Controle de Jogos com fio Logitech F310 para PC e TV

Aprimore a sua diversão e tenha tempo de qualidade com este controle. Crédito: Divulgação

Mais especificamente para o pai gamer, esta é uma ótima opção. O controle Logitech F310 oferece conforto e precisão em longas sessões de jogo. Com design ergonômico, é totalmente programável e pode imitar comandos de teclado e mouse, garantindo uma experiência imersiva e sem igual.

Itens úteis para casa

Kit de Ferramentas 129 Peças com Maleta

Veja um kit de ferramentas completo para dar de presente. Crédito: Divulgação

Um presente prático para o pai que adora reparos e manutenção. O kit SPARTA com 129 peças é completo, com ferramentas em aço e plástico resistente, ideal para casa, escritório ou qualquer lugar onde precisar de uma mãozinha.

Garrafa de Água Térmica Inox Esportiva

Conheça uma garrafa muito bem avaliada para acompanhar seus momentos ao ar livre. Crédito: Divulgação

Uma garrafa térmica em aço inox, ótima opção para se hidratar e ter sempre bebidas na temperatura ideal, seja na academia, no trabalho ou em atividades ao ar livre.

Kit abridor de vinho elétrico com acessórios

Facilite o ritual de abrir vinho com o kit abridor elétrico. Crédito: Divulgação

Um conjunto elegante e prático para abrir vinho com facilidade, ideal para pais que apreciam um bom vinho em momentos de descontração.

O que fazer no Dia dos Pais?

Celebre o Dia dos Pais de maneira especial com atividades que seu pai vai adorar. Desde um café da manhã personalizado até aventuras ao ar livre ou uma sessão de cinema em casa, há opções para todos os tipos de pai. Aproveite para planejar um jantar especial ou uma experiência cultural que ele adoraria.

E para tornar o dia ainda mais especial, não deixe de aproveitar o desconto exclusivo do Clube em restaurantes e outros estabelecimentos. É a oportunidade perfeita para criar momentos inesquecíveis e demonstrar todo o seu carinho pelo seu pai neste dia tão significativo.