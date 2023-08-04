Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mimo

Dia dos Pais: capixabas vão gastar em média R$ 240 em presentes

Roupas, perfumes, cosméticos, calçados e acessórios lideram a lista de compras, segundo dados da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2023 às 10:40

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 10:40

Dia dos Pais: maioria dos consumidores pretende pagar o presente à vista
Dia dos Pais: maioria dos consumidores pretende pagar o presente à vista Crédito: Freepik
Roupas, perfumes, cosméticos, calçados e acessórios, como meias, cinto, óculos, carteira e relógio, lideram a lista de presentes preferidos para o Dia dos Pais. Nessa data, comemorada sempre no segundo domingo de agosto, que neste ano cai no próximo dia 13, os capixabas devem gastar, em média, R$ 240 em compras, segundo dados da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória.
Além disso, uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) apontou que 110,5 milhões de pessoas em todo o Brasil pretendem presentear neste ano, um aumento numérico de 8,7 milhões quando comparado ao ano passado, levando a uma movimentação de R$ 26,94 bilhões no comércio.
“Verificamos também que a maioria dos consumidores (76%) pretende pagar o presente à vista, principalmente no Pix e no dinheiro, e realizar as compras em lojas físicas, com destaque para os shoppings. Essa é a primeira data comemorativa do segundo semestre e sempre funciona como um termômetro para o setor sobre como serão as vendas de fim de ano”, comenta o presidente da CDL Vitória, Rogério Abranches Alcântara.

Pesquisa de preço

Segundo o levantamento da CNDL, oito em cada 10 consumidores pretendem pesquisar preços para economizar antes de fazer as compras do Dia dos Pais. Para 67% dos entrevistados que fizeram compras na data em 2022, os produtos estão mais caros este ano; 29% acreditam que estão na mesma faixa de preço; e 4% que estão mais baratos.

Veja Também

Dia dos pais: 10 dicas de presentes para você presentear

A pesquisa aponta ainda que 83% pretendem pagar os presentes sozinhos, enquanto o restante vai dividir o valor com irmãos, com o cônjuge ou com outros familiares. Entre os motivos de dividir o pagamento estão: dar um presente melhor/mais caro, reduzir os gastos ou porque os preços estão muito altos.

Locais de compra

A maioria dos entrevistados (74%) pretende realizar suas compras nos canais físicos, principalmente em shoppings centers e lojas de departamento. Entre os que vão realizar as compras pela internet, a preferência é, sobretudo, por sites, aplicativos e Instagram.
Entre aqueles que farão as compras em sites e lojas on-line, 54% utilizarão os sites de varejistas nacionais, os demais nos varejistas internacionais, marketplaces e sites de lojas de departamento, respectivamente.
Quando se trata dos fatores que influenciam no local de compra: 50% destacam o preço e 39% as promoções e descontos, o restante se dividiu entre a qualidade dos produtos e o frete grátis.

Veja Também

Pais vão poder monitorar transporte escolar pelo celular em Vitória

Faculdades do ES criam ações para lidar com superproteção dos pais

Dia dos Pais: 40 dicas de presentes para todos gostos e estilos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Comércio Presentes Dia dos pais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Professora morre em acidente com ônibus do Transcol na Serra
Imagem BBC Brasil
O pacote do governo Lula contra alta do diesel e outros combustíveis em 5 pontos
Imagem de destaque
Participação das famílias pode impactar o desenvolvimento escolar das crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados