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Dia dos pais: 10 dicas de presentes para você presentear

De kit de churrasco a uma experiência gastronômica, veja a lista com 10 sugestões de presente de Dia dos Pais que separamos para você

Públicado em 

03 ago 2023 às 12:40
Clube A Gazeta

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Sugestão de presentes para o Dia dos Pais. Crédito: (Divulgação).
No segundo domingo de agosto celebramos uma data muito especial: o Dia dos Pais! Um dia dedicado a todas as figuras paternas que, sem capas de super-heróis, deixam uma marca profunda em nossos corações.
Nesta ocasião tão importante, encontrar o presente perfeito pode ser uma tarefa desafiadora. Para ajudar nessa missão, selecionamos 10 dicas de presentes especiais para tornar o dia do seu pai ainda mais memorável.

01

Kit de churrasco completo:

Se seu pai gosta de um bom churrasco, um kit com utensílios e avental será um presente perfeito. COMPRE AQUI!

02

Vinho Especial

Para os apreciadores de vinhos, nada melhor do que um vinho especial, com intensidade marcante e ideal para ser compartilhado com pessoas queridas. VEJA AQUI!

03

Relógio de pulso elegante

Um relógio é um presente clássico e sempre apreciado. O Apple Watch Series 8 é o parceiro ideal para uma vida saudável e está ainda mais poderoso. COMPRE AQUI!

04

Livro do autor favorito

Se ele é um leitor ávido, um livro de um autor que ele admira será uma ótima escolha. VEJA AQUI UMA OPÇÃO ESPECIAL!

05

Ingressos para um evento ou show

Que tal presentear o seu pai para curtir um show especial e com grandes sucessos? Dia 19/08/23 Fábio Jr está de volta em Vitória e você pode garantir ingressos com desconto especial! VEJA AQUI! 

06

Kit de Cuidados Pessoais

Mostre ao seu pai que ele também merece se cuidar com um kit de cuidados pessoais. Produtos como loção pós-barba, cremes para a pele e uma boa fragrância são ótimas opções. COMPRE AQUI!

07

Kit de ferramentas

Para pais que gostam de consertar ou criar coisas, um kit de ferramentas será um presente útil e prático. VEJA AQUI!

08

Copo térmico

Se o seu pai gosta de tomar aquela cervejinha gelada, um copo térmico pode ser o presente ideal! Resistente, durável e atemporal, com preservação térmica de até 4 horas, parede dupla com isolamento a vácuo. COMPRE AQUI!

09

Equipamentos esportivos

Se ele é apaixonado por esportes, um equipamento esportivo novo, como uma raquete ou uma bola, será muito apreciado. VEJA AQUI!

10

Voucher de Experiência

Presenteie-o com uma experiência inesquecível! O Instituto Gourmet junto com o Clube A Gazeta prepararam uma promoção exclusiva de Dia dos Pais, para vocês colocarem a mão na massa em um aulão de harmonização de cervejas e aperitivos. SE INSCREVA AQUI!
Independentemente da escolha, lembre-se que o mais importante é demonstrar todo o amor e apreço que você tem pelo seu pai. Aproveite o Dia dos Pais para celebrar essa relação tão especial e criar memórias inesquecíveis juntos.

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