Os iPhones com maiores descontos no Prime Day: Veja opções

Ofertas especias de celulares no Prime Day Crédito: Divulgação

Prime Day. São seis dias de promoções em produtos de beleza,

Para quem busca fazer grandes compras, como trocar de celular, é comum esperar pelo momento perfeito para aproveitar as melhores ofertas e condições. E a oportunidade ideal pode estar noSão seis dias de promoções em produtos de beleza, casa , banho, eletrodomésticos e, claro, celulares. Os modelos da Apple, tão queridos por muitos, também estão na lista. Então, por que não aproveitar essa oportunidade para realizar a tão sonhada troca de celular?

Mas que é o Prime Day?

Ele é um evento promovido pela Amazon que oferece até 50% de desconto em diversos produtos. O evento teve início no dia 16 de julho e vai até domingo, dia 21. Nele, assinantes da Amazon Prime aproveitam ofertas em diversas categorias.

Quais as principais ofertas?

Tecnologia: Descontos em tablets, celulares, notebooks, dispositivos Alexa e Descontos em tablets, celulares, notebooks, dispositivos Alexa e smart home

Moda e Beleza: Ofertas em Ofertas em roupas , produtos de skincare e cuidados pessoais.

Ofertas Prime Day vão até 21 de julho Crédito: Divulgação

Confira nossa seleção de iPhones em ofertas na Amazon Prime e escolha qual mais combina com a sua necessidade:

Apple iPhone 11 (128 GB)

A opção certa para quem prioriza custo-benefício Crédito: Divulgação

Uma excelente escolha para aqueles que buscam um custo-benefício. O iPhone 11 oferece um desempenho ágil e eficiente, além de uma câmera dupla que tira fotos incríveis em várias condições de luz. Sua resistência à água e poeira também garante uma durabilidade maior, sendo perfeito para quem quer um iPhone de qualidade sem gastar tanto.

Apple iPhone 12 (64 GB)

O modelo ideal para quem procura por versatilidade Crédito: Divulgação

Se você busca versatilidade esse é o aparelho certo! Ele se destaca por oferecer uma navegação rápida e eficiente, que permite downloads e streaming de alta qualidade sem interrupções. Sua tela proporciona uma experiência visual rica e envolvente, com cores vibrantes e contraste impressionante, ideal para jogos e aplicativos exigentes, garantindo que você possa realizar todas as suas tarefas com facilidade.

Apple iPhone 13 (128 GB)

Equílibrio entre desempenho robusto, longa duração da batéria e qualidade de imagem Crédito: Divulgação

A principal característica do iPhone 13 é o seu equilíbrio. Ele se destaca por oferecer um desempenho robusto, garantindo que todas as suas tarefas, desde as mais simples até as mais exigentes, sejam realizadas com rapidez e eficiência. O modelo também garante muitas horas longe do carregador, com cargas mais duradouras, permitindo que você use o aparelho ao longo do dia sem se preocupar com recargas.

Apple iPhone 14 (128 GB) – Estelar

O modelo da inovação em usabilidade Crédito: Divulgação

O iPhone 14 é um exemplo de inovação , combinando design elegante com funcionalidades que atraem o usuário. Sua câmera captura momentos especiais com recursos avançados como o modo Noite e o modo Ação, o dispositivo permite capturar momentos com uma qualidade surpreendente, mesmo em condições de pouca luz. o modelo também possui resistência à água e poeira, além de contar com a tecnologia 5G que garante uma conexão rápida e estável,

Apple iPhone 15 (128 GB)

O que há de mais novo em produtos Apple Crédito: iphone 15

Se você busca sofisticação, o iPhone 15 é o aparelho certo! Ele se destaca por oferecer uma conectividade universal com a nova porta USB-C, facilitando o uso de diversos acessórios. Sua tela proporciona uma experiência visual imersiva e intuitiva, com brilho impressionante e cores vibrantes, ideal para qualquer ambiente.. Com o novo botão de ação personalizável, você pode ajustar rapidamente suas configurações, tornando o uso diário ainda mais prático.

Prime Day não é apenas uma oportunidade para adquirir os melhores iPhones com descontos incríveis, mas também para explorar outras marcas renomadas que oferecem smartphones de alta qualidade. Se você está em busca de um novo dispositivo que combine desempenho, inovação e custo-benefício veja nossas recomendações de outras marcas que estão com ofertas imperdíveis durante o Prime Day:

Confira outros modelos de marcas queridas pelos usuários

01 Smartphone Xiaomi POCO X6 5G O Xiaomi POCO X6 5G é uma excelente opção para quem busca um smartphone com ótimo custo-benefício, ele oferece uma tela AMOLED de alta qualidade, ideal para assistir vídeos e jogar. Além disso, a bateria de longa duração com carregamento rápido é perfeita para quem precisa de um aparelho que aguente o dia todo. Acesse para conferir! 02 Smartphone Motorola Moto G54 5G O Motorola Moto G54 5G é ideal para quem busca um smartphone robusto e versátil. O processador MediaTek Dimensity 7020 oferece um bom desempenho para tarefas diárias e jogos. A câmera de 50 MP captura fotos detalhadas, e a bateria de 5000 mAh garante que você fique conectado por muito mais tempo sem preocupações. Compre no site! 03 Smartphone Samsung Galaxy A25 5G A tela Super AMOLED oferece cores vibrantes e excelente contraste, ideal para assistir vídeos e jogar, o processador Exynos 1280 garante um desempenho fluido, e sua câmera tripla permite capturar fotos incríveis em diversas condições de luz. Além disso, a bateria de longa duração com carregamento rápido é perfeita para quem está sempre em movimento. Acesse!

Não perca a chance de aproveitar essas promoções exclusivas e adquirir o smartphone ideal para você. O Prime Day é o momento certo para fazer um upgrade no seu dispositivo e desfrutar de todas as vantagens que a tecnologia moderna pode oferecer!