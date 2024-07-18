Os iPhones com maiores descontos no Prime Day: Veja opções

Para quem busca fazer grandes compras, como trocar de celular, é comum esperar pelo momento perfeito para aproveitar as melhores ofertas e condições. E a oportunidade ideal pode estar no Prime Day.
São seis dias de promoções em produtos de beleza, casa
, banho, eletrodomésticos
e, claro, celulares. Os modelos da Apple, tão queridos por muitos, também estão na lista. Então, por que não aproveitar essa oportunidade para realizar a tão sonhada troca de celular?
Ele é um evento promovido pela Amazon que oferece até 50% de desconto em diversos produtos. O evento teve início no dia 16 de julho e vai até domingo, dia 21. Nele, assinantes da Amazon Prime aproveitam ofertas em diversas categorias.
Tecnologia:
Descontos em tablets, celulares, notebooks, dispositivos Alexa e smart home
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Entretenimento e Lazer:
Descontos em TV´s de diversas marcas, video-games, jogos
, kindle
unlimited e assinatura prime video
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Confira nossa seleção de iPhones em ofertas na Amazon Prime e escolha qual mais combina com a sua necessidade:
Uma excelente escolha para aqueles que buscam um custo-benefício. O iPhone 11 oferece um desempenho ágil e eficiente, além de uma câmera dupla que tira fotos incríveis em várias condições de luz. Sua resistência à água e poeira também garante uma durabilidade maior, sendo perfeito para quem quer um iPhone de qualidade sem gastar tanto.
Se você busca versatilidade esse é o aparelho certo! Ele se destaca por oferecer uma navegação rápida e eficiente, que permite downloads e streaming de alta qualidade sem interrupções. Sua tela proporciona uma experiência visual rica e envolvente, com cores vibrantes e contraste impressionante, ideal para jogos e aplicativos exigentes, garantindo que você possa realizar todas as suas tarefas com facilidade.
A principal característica do iPhone 13 é o seu equilíbrio. Ele se destaca por oferecer um desempenho robusto, garantindo que todas as suas tarefas, desde as mais simples até as mais exigentes, sejam realizadas com rapidez e eficiência. O modelo também garante muitas horas longe do carregador, com cargas mais duradouras, permitindo que você use o aparelho ao longo do dia sem se preocupar com recargas.
O iPhone 14 é um exemplo de inovação , combinando design elegante com funcionalidades que atraem o usuário. Sua câmera captura momentos especiais com recursos avançados como o modo Noite e o modo Ação, o dispositivo permite capturar momentos com uma qualidade surpreendente, mesmo em condições de pouca luz. o modelo também possui resistência à água e poeira, além de contar com a tecnologia 5G que garante uma conexão rápida e estável,
Se você busca sofisticação, o iPhone 15 é o aparelho certo! Ele se destaca por oferecer uma conectividade universal com a nova porta USB-C, facilitando o uso de diversos acessórios. Sua tela proporciona uma experiência visual imersiva e intuitiva, com brilho impressionante e cores vibrantes, ideal para qualquer ambiente.. Com o novo botão de ação personalizável, você pode ajustar rapidamente suas configurações, tornando o uso diário ainda mais prático.
Prime Day não é apenas uma oportunidade para adquirir os melhores iPhones com descontos incríveis, mas também para explorar outras marcas renomadas que oferecem smartphones de alta qualidade. Se você está em busca de um novo dispositivo que combine desempenho, inovação e custo-benefício veja nossas recomendações de outras marcas que estão com ofertas imperdíveis durante o Prime Day:
Não perca a chance de aproveitar essas promoções exclusivas e adquirir o smartphone ideal para você. O Prime Day é o momento certo para fazer um upgrade no seu dispositivo e desfrutar de todas as vantagens que a tecnologia moderna pode oferecer!