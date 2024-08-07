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Domingo em família

De polenta a moqueca: 6 receitas para o almoço de Dia dos Pais

Polenta à bolonhesa e escondidinho de carne-seca estão entre as dicas do HZ para a comemoração do próximo dia 11 de agosto
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Agosto de 2024 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
Filé de frango ao molho mostarda (Imagem: elena_hramowa | Adobe Stock) Crédito:
Comemorar o Dia dos Pais é uma tradição que reúne familiares em domingo repleto de amor e gratidão: a oportunidade perfeita para homenagear aqueles que, com dedicação e afeto, estão sempre ao nosso lado. E nada melhor do que um almoço especial para marcar essa data tão significativa.
Por isso, selecionamos seis receitas deliciosas que irão encantar todos à mesa e tornar esse evento inesquecível. Confira e surpreenda seu pai com pratos de dar água na boca!

FILÉ DE FRANGO AO MOLHO DE MOSTARDA

Ingredientes:

  • 6 filés de frango
  • 1 colher de sopa de mostarda
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Após, adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente os filés de frango, tempere com sal e pimenta-do-reino e frite até dourarem dos dois lados. Depois de fritos, retire-os da panela e reserve. Ainda com a panela no fogo, coloque o leite e a farinha de trigo e mexa até engrossar. Desligue o fogo, tempere com sal, junte a mostarda e mexa bem. Despeje o molho sobre os filés de frango e sirva em seguida.

ROCAMBOLE DE CARNE MOÍDA RECHEADO

Ingredientes:

  • Creme de cebola: 
  • 1 cebola ralada
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 3 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 1 tablete de caldo de galinha
  • Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde e água a gosto
  • Rocambole: 
  • 600 g de carne moída
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
  • 200 g de queijo muçarela fatiado
  • 200 g de presunto fatiado
  • Orégano a gosto

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Modo de preparo:

Creme de cebola - Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Após, adicione a cebola e o caldo de galinha e refogue até a cebola dourar. Acrescente a farinha de trigo e a água e mexa até obter um creme espesso. Desligue o fogo, tempere com cheiro-verde, pimenta-do-reino e sal. Reserve o creme de cebola.
Rocambole - Em um recipiente, coloque a carne moída, o creme de cebola, o ovo, o orégano e a farinha de rosca. Misture bem e reserve. Em uma superfície lisa, abra um papel-alumínio, coloque a carne e distribua-a sobre o papel-alumínio. Depois, faça uma camada de queijo muçarela e outra de presunto. Enrole o rocambole, coloque em uma forma e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Após, com cuidado, retire o papel-alumínio e deixe assar por mais 15 minutos. Sirva em seguida.

ARROZ DE FORNO

Ingredientes:

  • 4 xícaras de chá de arroz cozido
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 280 g de milho-verde
  • 150 g de presunto picado
  • 300 g de queijo muçarela cortado em cubos
  • 200 g de requeijão cremoso
  • 3 ovos
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • 200 g de creme de leite
  • 150 ml de leite
  • 150 g de queijo muçarela fatiado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o requeijão, os ovos, o creme de leite, o queijo parmesão e o leite. Misture até obter um creme homogêneo e reserve. Em outro recipiente, coloque a cenoura, o milho-verde, o presunto, o queijo muçarela em cubos e o arroz cozido. Misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Despeje o creme reservado sobre o arroz e misture até incorporar. Transfira a mistura para uma assadeira e cubra com as fatias de muçarela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Polenta à bolonhesa (Imagem: alex9500 | Adobe Stock) Crédito:

POLENTA À BOLONHESA

Ingredientes:

  • Polenta: 
  • 490 ml de água
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 dente de alho amassado
  • 1 xícara de chá de fubá
  • Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

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  • Molho: 
  • 1 cebola picada
  • 400 g de carne moída
  • 1 dente de alho amassado
  • 1 folha de louro
  • 1 xícara de chá de polpa de tomate
  • 1 xícara de chá de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Polenta - Em uma panela, coloque 300 ml de água, a manteiga, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Leve ao fogo alto até levantar fervura. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o fubá e o restante da água e dissolva-o. Quando a água na panela começar a ferver, adicione o fubá e mexa bem. Abaixe o fogo e deixe cozinhar por 30 minutos, sem parar de mexer. Reserve.
Molho - Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e deixe refogar até dourar. Junte a carne moída, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e deixe cozinhar por 30 minutos. Após, acrescente a polpa de tomate, a água e a folha de louro. Deixe cozinhar até o molho incorporar.

Montagem:

Em um refratário untado com azeite, despeje a polenta e cubra com o molho à bolonhesa. Sirva em seguida.

ESCONDIDINHO DE CARNE-SECA

Ingredientes:

  • 500 g de carne-seca dessalgada e desfiada
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 tomate picado
  • 1 xícara de chá de requeijão cremoso
  • 1 kg de mandioca cozida e amassada
  • 1 xícara de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • Sal, queijo parmesão ralado e pimenta-do-reino moída a gosto

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Modo de preparo:

Em uma panela, em fogo médio, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a carne-seca desfiada e o tomate picado, cozinhando até que o tomate se desmanche. Depois, em uma tigela, misture a mandioca amassada, o leite e a manteiga até formar um purê liso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. 
Em um refratário, coloque uma camada de purê de mandioca, espalhe o requeijão cremoso por cima e cubra com a carne-seca refogada. Finalize com outra camada de purê de mandioca e polvilhe o queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, ou até dourar a superfície. Sirva em seguida.

MOQUECA DE PEIXE

Ingredientes:

  • 800 g de filé de peixe (robalo, dourado ou pescada)
  • Suco de 1 limão
  • 2 dentes de alho picados
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de azeite de dendê
  • 1 cebola cortada em rodelas
  • 1 pimentão vermelho cortado em rodelas
  • 1 pimentão amarelo cortado em rodelas
  • 3 tomates maduros cortados em rodelas
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 maço de coentro picado
  • 1 maço de cebolinha picada

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere os filés de peixe com o suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por 30 minutos. Em seguida, em uma panela grande, aqueça o azeite de dendê em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione os pimentões e os tomates, cozinhando por alguns minutos.
Depois, coloque os filés de peixe na panela, arrumando-os entre os vegetais. Despeje o leite de coco por cima e cozinhe em fogo médio por 20 minutos. Finalize com o coentro e a cebolinha picados e sirva a moqueca.

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