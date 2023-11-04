Torta holandesa: veja receita de sobremesa para o fim de semana

Apesar do nome, a torta holandesa é, na verdade, uma sobremesa brasileira. Sua base é um creme leve, espesso e frio à base de gemas, açúcar, manteiga, creme de leite e essência de baunilha.
Na receita abaixo, a cobertura é uma ganache de chocolate meio amargo, superfácil de fazer. Acompanhe o modo de preparo passo a passo e capriche!
TORTA HOLANDESA
Rendimento: 15 fatias, em média
Tempo médio de preparo: 60 minutos + 4 horas de geladeira
Nível: médio
Tempo médio de preparo: 60 minutos + 4 horas de geladeira
Nível: médio
INGREDIENTES:
- Calda para molhar os biscoitos:
- 1 xícara (chá) de leite semidesnatado
- 1 colher (sopa) de açúcar
- Base:
- 1 pacote de biscoito tipo maisena
- Creme branco:
- 200g de manteiga
- 1 caixa de leite condensado
- 3 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro
- 1 colher (sopa) de essência de baunilha
- 1 sachê de gelatina sem sabor incolor
- 2 caixas de creme de leite
- Cobertura:
- 200g de chocolate meio amargo
- 1 caixa de creme de leite
MODO DE PREPARO
Em uma tigela, misture o leite e o açúcar e depois umedeça os biscoitos de maisena. Em uma forma de fundo falso, coloque duas camadas de biscoito umedecido com leite.
Na batedeira, coloque a manteiga, o leite condensado, o açúcar de confeiteiro e a essência de baunilha. Bata a mistura por cerca de 10 minutos, até ficar um creme bem volumoso e claro. Prepare a gelatina e leve ao micro-ondas por 30 segundos. Junte a gelatina ao creme e bata até misturar tudo.
Desligue a batedeira e acrescente o creme de leite e misture bem. Despeje a mistura sobre o biscoito maisena e leve para gelar por cinco horas até firmar. Para a cobertura, dissolva o chocolate no micro-ondas e acrescente o creme de leite. Depois, coloque sobre a torta gelada e está pronta.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.