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Torta holandesa: veja receita de sobremesa para o fim de semana

Apesar do nome, o doce é uma invenção brasileira cuja base leva gemas, açúcar, manteiga, creme de leite e essência de baunilha
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 04 de Novembro de 2023 às 08:00

Torta holandesa
Antes de finalizar, deixe a torta na geladeira por quatro horas Crédito: Piracanjuba/Divulgação
Apesar do nome, a torta holandesa é, na verdade, uma sobremesa brasileira. Sua base é um creme leve, espesso e frio à base de gemas, açúcar, manteiga, creme de leite e essência de baunilha. 
Na receita abaixo, a cobertura é uma ganache de chocolate meio amargo, superfácil de fazer. Acompanhe o modo de preparo passo a passo e capriche! 

TORTA HOLANDESA

Rendimento: 15 fatias, em média
Tempo médio de preparo: 60 minutos + 4 horas de geladeira
Nível: médio
INGREDIENTES: 
  • Calda para molhar os biscoitos:
  • 1 xícara (chá) de leite semidesnatado 
  • 1 colher (sopa) de açúcar
  • Base:
  • 1 pacote de biscoito tipo maisena 
  • Creme branco:
  • 200g de manteiga 
  • 1 caixa de leite condensado 
  • 3 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro
  • 1 colher (sopa) de essência de baunilha
  • 1 sachê de gelatina sem sabor incolor
  • 2 caixas de creme de leite
  • Cobertura:
  • 200g de chocolate meio amargo 
  • 1 caixa de creme de leite

MODO DE PREPARO

Em uma tigela, misture o leite e o açúcar e depois umedeça os biscoitos de maisena. Em uma forma de fundo falso, coloque duas camadas de biscoito umedecido com leite.
Na batedeira, coloque a manteiga, o leite condensado, o açúcar de confeiteiro e a essência de baunilha. Bata a mistura por cerca de 10 minutos, até ficar um creme bem volumoso e claro. Prepare a gelatina e leve ao micro-ondas por 30 segundos. Junte a gelatina ao creme e bata até misturar tudo.
Desligue a batedeira e acrescente o creme de leite e misture bem. Despeje a mistura sobre o biscoito maisena e leve para gelar por cinco horas até firmar. Para a cobertura, dissolva o chocolate no micro-ondas e acrescente o creme de leite. Depois, coloque sobre a torta gelada e está pronta.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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