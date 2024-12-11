De torta a guirlanda: 13 sobremesas para a ceia de Natal no ES

Faltam poucos dias para o Natal e os preparativos da ceia de 24 de dezembro seguem a todo vapor. Se a sua ideia é encomendar os pratos e acompanhamentos dessa tradicional refeição, HZ propõe um guia completo para pedidos em restaurantes, bufês e rotisserias capixabas.
E a sobremesa, que não pode ficar de fora das comemorações, é tema de outra lista de dar água na boca, com 13 sugestões selecionadas por nossa equipe em sete confeitarias na Grande Vitória e na Região Serrana. Confira abaixo!
13 sobremesas para a ceia de Natal no ES
1
Pavê refrescante
Uma sobremesa cremosa e bem refrescante se destaca no cardápio natalino da Soiô Doces, de Fernanda Altoé: o pavê de nata (foto), feito com biscoito tipo champanhe, creme de nata, doce de frutas vermelhas e lascas de chocolate branco. Entregue em caixa de acrílico com 1,5 litro, a gostosura serve até dez pessoas (R$ 240). Encomendas: até 20/12, ou até o limite de produção, pelo (27) 99917-4544. Rua Aleixo Netto, 92, Santa Lúcia, Vitória. Mais informações: @soiodoces. FOTO: Camila Luz
2
Bastante recheio
Opção com recheio generoso, o bolo Piscininha Natalina (foto) da confeitaria D'Dulci, por Dulci Pogian, tem duas versões: Chocolate (massa de cacau 70%, ganache de chocolate e redução de frutas vermelhas) e Ninho (massa branca, creme de Ninho e redução de morango). Quanto: R$ 135, com peso médio de 1,5kg (rende aprox. 10 fatias). Encomendas: até 20/12, ou até o limite de produção, pelo (27) 99512-8341. Vitória. Mais informações: @ddulci.pogian. FOTO: Dulci Pogian
3
Linha de sobremesas
No menu de Natal da Loh Rossi Confeitaria, a seção de sobremesas traz cinco combinações (foto): Banoffee (creme de Ninho, biscoito de leite maltado, banana caramelizada e chantininho), Abacaxi com Coco e Doce de Leite (creme de coco, abacaxi cozido e doce de leite caseiro), Bombom de Uva (creme de Ninho, uva verde sem caroço e creme de chocolate 50% cacau), Bombom de morango (creme de Ninho, morangos frescos e creme de chocolate 50%) e Brownie (creme de Ninho, creme de chocolate e brownie). Quanto: R$ 119,90 (1,2 litro/seis pessoas) ou R$ 199,90 (2,2 litro/12 pessoas). Encomendas: com até 24 horas de antecedência pelo (27) 99512-5955. Retirada das unidades de Serra (Colina de Laranjeiras) ou Vitória (Jardim Camburi). Mais informações: @lohrossi.confeitaria. FOTO: Estevão Ribeiro
4
Casinhas açucaradas
As casinhas de Natal são uma marca registrada do menu de fim de ano no bistrô Caçarola, da chef Bia Delmaestro. Supercharmosos, os minibolos natalinos de laranja, feitos com Cointreau, custam R$ 39 a unidade e R$ 170 a vila com cinco casinhas e "neve" de açúcar (foto). Encomendas até 21/12 pelo (27) 99993-3773. Rua Dr. Guilherme Serrano, 142, Barro Vermelho, Vitória. Mais informações: @cacarolabistrot. FOTO: Débora Benaim
5
Taça charmosa
A famosa torta de morango da Mombee, doceria campeã do Prêmio HZ Gastrô em 2024, ganhou versão na taça para as festas de fim de ano. A sobremesa é composta de camadas de massa chiffon, creme três leites e morango, e sua finalização é feita com chantili e morango fresco picadinho (R$ 295/20 porções). Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 121, loja 13, Mata da Praia, Vitória. Encomendas até 20/12 pelo (27) 99801-7707. Mais informações: @mombeedoceria. FOTO: Samuel Schneider
6
Guirlanda de macarons
Guirlanda de brownie com macarons, cheesecake basca com geleia de amora e limão siciliano com amoras frescas e torta charlotte de pistache com morangos são as opções sob encomenda do Luna Lab Café & Delicatéssen, em Pedra Azul. Além das sobremesas feitas a pedidos, e custam de R$ 160 a R$ 200, a confeiteira Sofia Tuma abastece a vitrine com donuts e choux cream em versão natalina. Encomendas: até 20/12 pelo (27) 99734-5040. Rua Uliana, na Vila de Pedra Azul, Domingos Martins. Mais informações: @lunalabcafe. FOTO: Sofia Tuma
7
Vegana e sem açúcar
Sem glúten, sem lactose e sem açúcar, a Torta Duo de Gianduia (foto) é uma sugestão vegana de fim de ano na Thaís Góis Confeitaria Saudável. A sobremesa contém dupla camada de gianduia (preta e branca), massa à base de farinha de amêndoas e coco e, para finalizar, frutinhas, como romã e mirtilo. Quanto: R$ 320 (rende de 10 a 12 fatias). Encomendas: até 21/12 pelo (27) 99816-1828. Rua Madeira de Freitas 244, Via Cruzeiro Mall, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @shopthaisgois. FOTO: Thaís Góis/Acervo