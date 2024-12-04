17 panetones e chocotones para provar nas padarias artesanais do ES

1

Fornadas às sextas

Sexta-feira é o dia das fornadas de panetone e chocotone na padaria O Pão da Ju, em Vitória. Além do clássico de frutas secas (foto), com uva-passa, damasco, banana-passa, laranja cristalizada e nozes (R$ 75/500g), a padeira Juliana Mendes prepara panetone de pistache (chocolate branco, laranja cristalizada, recheio e cobertura de ganache de pistache/R$ 130/780g) e chocotone (chocolate meio amargo, chocolate ao leite e laranja cristalizada/R$ 80/500g). Pedidos pelo Whatsapp (27) 99858-4653 e pelo site www.opaodaju.com.br. Mais informações: @opaodaju. FOTO: O Pão da Ju/Acervo

2

Essência natural

No Olima Café, os panetones da chef Gabriela Lima saem em três versões: frutas ao rum (R$ 90/500g), chocolate meio amargo (R$ 90/500g) e chocolate branco com recheio de pistache (R$ 130/750g). Feitos com ovos caipiras, os pães natalinos da casa são aromatizados com laranja-Bahia, limão siciliano, mel e especiarias, como cardamomo, anis-estrelado e baunilha. Av. Governador Eurico Rezende, 40, loja 15, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: (27) 99789-7807 e @olima.cafe. FOTO: Estevão Ribeiro



3

Queridinho do Natal

Na Jucá, o pão queridinho nesta temporada é produzido pela padeira Luciana Jucá em duas versões, com fermentação natural e selvagem: panetone (de frutas vermelhas, uvas-passas, laranja cristalizada e macaronade/R$ 93/500g) e chocotone (com gotas de chocolate, crocante de castanha-de-caju e cobertura de crumble de coco com chocolate/R$ 89/500g). Unidades em Vitória - Mata da Praia: Av. Desembargador Demerval Lyrio, 121. Jardim Camburi: Rua Agenor Amaro dos Santos, 920, Loja 2. Mais informações: @jucanacozinha. FOTO: Leandro Batista

4

Fermentação longa

Na Medeiros Bakehouse, comandada pelo padeiro Higor Medeiros, os panetones têm massa de fermentação longa e natural, feita com farinha de trigo italiana, manteiga e gema de ovo, e são aromatizados com extrato natural à base de mel, fava de baunilha, limões siciliano e tahiti, laranja-Bahia e laranja vermelha italiana. Há dois sabores disponíveis: uvas-passas brancas e pretas com laranja (R$ 115/550g) e chocolate 63% cacau (R$ 115/550g). Ambos são finalizados com glacê de amêndoa e açúcar perolado. Av. Hugo Musso, 40, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: (27) 99957-0927 e @medeirosbakehouse. FOTO: Medeiros/Acervo



5

Opção nas montanhas

Em Pedra Azul, a Pepe Pâtisserie produz panetones em quatro versões: frutas ou chocolate com amendoim e castanha-de-caju (R$ 79 cada um), e chocolate branco caramelizado com amêndoas ou chocolate branco com pistache (R$ 89 cada um). A massa dos pães é aromatizada com mel, cumaru, raspas de laranja-Bahia e limão siciliano. Outro destaque são as bocaditas (pedaços de panetone cobertos com chocolate/R$ 39/10 unidades). Rota do Carmo (ES-368), Km 1,5, acesso em frente à Vila de Pedra Azul, Domingos Martins. Mais informações: (27) 99921-3111 e @pepepatisserie. FOTO: Charles Bringer



6

Panetone de café