3 receitas de peru assado para a ceia de Natal

Peru assado com ervas Crédito: Fotografia Bochkarev | Shutterstock

O Natal é um momento mágico em que as famílias se reúnem para compartilhar amor, alegria e, é claro, uma mesa farta e repleta de sabores marcantes. E entre os pratos típicos dessa celebração, o peru assado se destaca como o grande protagonista das mesas festivas.

Seja a suculência de uma carne bem temperada, o aroma que se espalha pela casa ou o ritual de preparação que une gerações, o peru assado no fim do ano é mais do que um simples prato – é um símbolo de tradição. Por isso, confira, a seguir, 3 receitas que certamente transformarão sua ceia de Natal em um evento inesquecível!

Peru assado com ervas

Ingredientes:

1 peru inteiro, limpo e sem miúdos

1/2 xícara de chá de manteiga derretida

4 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de alecrim fresco picado

2 colheres de sopa de tomilho fresco picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de caldo de galinha caseiro

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a manteiga derretida, o alho, o alecrim, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque o peru em uma assadeira grande. Com cuidado, separe a pele do peito e das coxas do peru, sem soltar completamente. Esfregue a mistura de manteiga de ervas por baixo da pele do peru e por toda a superfície.

Despeje o caldo de galinha na assadeira. Leve o peru ao forno preaquecido a 200°C, regando-o ocasionalmente com o caldo da assadeira, por aproximadamente 3h30 ou até que esteja completamente assado. Retire o peru do forno e deixe descansar por cerca de 20 minutos antes de fatiar.

Dica: sirva decorado com limão-siciliano cortado e folhas.

Peru assado com mel e laranja Crédito: Magdanatka | Shutterstock

Peru assado com mel e laranja

Ingredientes:

1 peru inteiro, limpo e sem miúdos

1/2 xícara de chá de mel

Suco e raspas de 2 laranjas

1/4 de xícara de chá de manteiga derretida

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 ramo de alecrim fresco

1 ramo de tomilho fresco

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o mel, o suco de laranja, as raspas de laranja, a manteiga derretida, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque o peru em uma assadeira grande. Regue o peru com metade da mistura de mel e laranja, esfregando bem por toda a superfície. Coloque os ramos de alecrim e tomilho dentro da cavidade do peru. Leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 3 horas, regando ocasionalmente com o restante da mistura de mel e laranja . Retire do forno e deixe descansar por 20-30 minutos antes de fatiar.

Peru assado com farofa de castanhas

Ingredientes:

1 peru inteiro, limpo e sem miúdos

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

8 dentes de alho picados

Suco de 2 limões

1 xícara de vinho branco seco

1/2 xícara de chá de manteiga derretida

2 cebolas picadas

2 xícaras de chá de farinha de mandioca

1 xícara de chá de castanhas-do-pará picadas

1 xícara de chá de uva-passa

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

Modo de preparo:

Em uma assadeira, tempere o peru com sal, pimenta-do-reino, metade do alho picado e suco de limão, esfregando bem por toda a superfície. Em uma tigela, misture o vinho branco e a manteiga derretida. Regue o peru com essa mistura. Leve ao forno preaquecido a 200°C por aproximadamente 3 horas ou até que esteja completamente assado, regando ocasionalmente com o caldo da assadeira.