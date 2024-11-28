Ceia sob encomenda: veja lista com mais de 100 pratos para o Natal no ES

- No cardápio de Natal do restaurante, destacam-se tender fatiado com molho de laranja e mel (R$ 147/600g),

salpicão de p

ernil com grão-de-bico e abacaxi (R$ 99/800g), peru assado (R$ 393/aprox. 5kg), sobrecoxa desossada (R$ 203/6kg) e rabanada recheada com doce de leite (R$ 80/seis unidades).