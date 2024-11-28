Ceia sob encomenda: veja lista com mais de 100 pratos para o Natal no ES

Já sabe onde encomendar uma ceia completa para celebrar Natal e ano-novo no Espírito Santo? Se ainda não planejou seu cardápio e fez seus pedidos, veja a seguir mais de 100 opções selecionadas por HZ em cardápios de 21 restaurantes, delicatéssens, rotisserias, bufês e chefs capixabas.
Nossa lista inclui entradas, antepastos, pratos principais, assados, acompanhamentos e sobremesas de dar água na boca, e também traz dicas de cestas gastronômicas para presentear. Confira!
RESTAURANTES
A OCA - Na ceia sob encomenda da casa, há opções como Salada Waldorf (maçã verde, alho-poró, nozes, sumo de limão, creme de leite, maionese caseira, pimenta-síria, salsa e tomate/R$ 90/800g); Bacalhau gratinado (lascas de bacalhau, batatas cortadas bem fininhas, molho béchamel, parmesão e muçarela/R$ 160/800g); e bolo Red Velvet (massa amanteigada com recheio de cream cheese e nozes/R$ 190/oito pessoas, em média).
- Pedidos: até 20/12, pelo Whatsapp (27) 99289-4561
- Endereço: Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Mais informações: @_aoca.
CASA DA ILHA - O restaurante oferece ceia completa composta de assados como chester (R$ 249,90 a unidade/aprox. 3kg), pernil (R$ 129,90/kg) e frango desossado recheado com farofa (R$ 149,90 a unidade/aprox. 2kg), além de acompanhamentos como arroz natalino (passas, damasco, castanhas e tempero verde/R$ 99,90/kg) e farofa de abacaxi com bacon (R$ 99,90 o quilo). Empadão, salada de bacalhau, quiche, salpicão, rabanada, pudim e pavê também estão no cardápio da casa.
- Pedidos: até 20/12, pelo (27) 99999-9945 (Amanda).
- Endereço: Av. João Santos Filho, 340, Ilha de Santa Maria, Vitória. Mais informações: @restaurantecasadailha.
EMPÓRIO ÁRABE - O restaurante aceita encomendas de clássicos árabes como homus, babaganoush, coalhada seca com nozes, charutinhos de repolho e de uva, quibe frito e esfirra, além de acompanhamentos como arroz de frango com amêndoa e arroz com lentilha e cebola crocante. Destaque ainda para o pernil de carneiro (R$ 360/1 kg) e para a torre de quibe cru (R$ 195/1kg).
- Pedidos: até 22/12 (Natal) e até 29/12 (réveillon) pelos telefones (27) 3227-5599 ou 99870-7525.
- Endereço: Rua Duckla de Aguiar, 187, Praia do Suá, Vitória. Mais informações: @emporioarabevitoria.
GABÊ FAMILY FOOD - No cardápio de Natal do restaurante, destacam-se tender fatiado com molho de laranja e mel (R$ 147/600g), salpicão de pernil com grão-de-bico e abacaxi (R$ 99/800g), peru assado (R$ 393/aprox. 5kg), sobrecoxa desossada (R$ 203/6kg) e rabanada recheada com doce de leite (R$ 80/seis unidades).
- Pedidos: até 18/12, pelo Whatsapp (27) 99602-2070 ou 3025-2070.
- Endereço: Rua Dr. Eurico de Aguiar, 900, Santa Lucia, Vitória. Mais informações: @gabefamilyfood.
NÓZ COMIDA AFETIVA - Bife Wellington (R$ 390/1,5kg aprox.) e peru assado com farofa natalina, acompanhado por molho de laranja (R$ 520/aprox. 5kg) estão entre as opções de Natal da casa, que prepara também salpicão de frango defumado (R$ 95/500g ou R$ 140/1 kg), salada de camarão VM e batata (R$ 180/1kg) e torta tiramisù (R$ 150).
- Pedidos: até 20/12 (Natal) e 27/12 (réveillon), pelo (27) 99701-6929.
- Endereço: Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Jardim da Penha, Vitória.
MAIS OPÇÃO - O menu de fim de ano do restaurante inclui pratos como cordeiro com gremolata de hortelã e castanha-do-Pará (R$ 199/1 kg), maminha ao molho cremoso de cogumelos (R$ 159/1kg), sobrecoxa ao molho de laranja e damasco (R$ 139/1kg), bacalhau cremoso com crumble de parmesão, castanha-de-caju e alho-poró (R$ 199/1kg) e rabanada (R$ 189 a caixa com 20 unidades e duas opções de calda).
- Pedidos: até 15/12, ou enquanto durarem os estoques, pelo (27) 98146-5206 (Juliana).
- Endereço: Rua Chapot Presvot, 239, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @maisopcaorestaurante.
SOETA RESTAURANTE - O menu de Natal para encomendas traz opções como maionese de bacalhau (R$ 55/250g), salpicão de peru com batata crocante (R$ 50/250g), peru inteiro envolto em bacon e recheado com farofa especial (R$ 598 a peça), chester inteiro assado em crosta de ervas e parmesão (R$ 580 a peça), cuscuz marroquino com frutas secas, concassê de legumes e especiarias (R$ 50/500g) e torta cremosa de chester, bacon, cogumelos e cebola confit (R$ 198/26cm de diâmetro). De sobremesa, uma dica é a rabanada ao vinho tinto (R$ 45/5 fatias).
- Pedidos: até 20/12 pelo Whatsapp (27) 98875-1032.
- Endereço: Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @soetarestaurante.
YALLA COZINHA ÁRABE - Uma dica são as petisqueiras com antepastos árabes, como coalhada, homus e babaganoush, disponíveis em dois tamanhos: M (R$ 60) e G (R$ 130), e também cordeiro à moda, arroz marroquino, farofa brasileira, quibe assado, quibe cru, torta de bacalhau com palmito e salada de grão-de-bico.
- Pedidos: até 20/12 (Natal) e até 28/12 (réveillon), ou enquanto durarem os estoques, pelo Whatsapp (27) 99790-5199.
- Endereço: Av. Hugo Musso, 34, Parque das Castanheiras (Praia da Costa). Vila Velha. Mais informações: @yalla_cozinhaarabe.
CHEFS/BUFÊS
BIA BRUNOW - Em Colatina, o menu de Natal da chef inclui salada morna de camarões, lagosta, batata, alho-poró, maionese de alho assado e cebolas fritas (R$ 380/1,5 kg); gratin de bacalhau com batatas, cebolas caramelizadas, alho e alho-poró, finalizado com creme de gruyère e farofa de pão e acompanhado por arroz de amêndoas (R$ 480/1,5 kg); e torta de creme de queijos com caramelo, flor de sal e praliné de castanhas com toque de alecrim (R$ 250).
- Pedidos: até 15/12, pelo Whatsapp (27) 99744-4520.
- Mais informações: @biabrunow.
CAROL SARDENBERG - A chef traz no menu de fim de ano opções como terrine de cogumelos com salsa trufada (R$ 210/oito pessoas), vinagrete de polvo (R$ 180/oito pessoas), frango recheado com castanhas e frutas secas (R$ 280/oito pessoas/com batatas e cebolas cozidas), peixe assado com crosta de panko, ervas e limão siciliano (R$ 310/oito pessoas/com cebolas e batatas cozidas) e nhoque recheado de nozes com limão siciliano (R$ 190/1,5 kg).
- Pedidos: até 18/12 (Natal) pelo Whatsapp (27) 99963-8383.
- Endereço: Rua Agrimensor Adolpho Oliveira, 201, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @carolsardenbergcozinha.
EDNA JABOUR - O cardápio inclui sugestões de ceia completa, para seis pessoas, a preços que variam de R$ 790 a R$ 1.300, e também opções de entradas, salgados e pratos avulsos. Entre os destaques, terrine de camarão flambado com raspas de limão siciliano (R$ 230/450g); burrata com tomate confitado e molho pesto (R$ 140); lagarto marinado no azeite com cebola, pimentão e alho (R$ 190/1kg); salada de grãos com hortelã fresca, castanhas, legumes crocantes e frutas secas (R$ 170/1 kg); pernil desossado com molho de abacaxi e abacaxi assado (R$ 180/1 kg); e bacalhau com natas (R$ 210/1 kg).
- Pedidos: até 20/12 (Natal) e 27/12 (réveillon).
- Endereço: Rua Aleixo Neto, 154 e 156, Santa Lúcia, Vitória. Mais informações: @buffetedocesednajabour.
VIVIAN MUSSO GASTRONOMIA - Traz no menu de fim de ano preparou pedidas como tartar de salmão (R$ 160/500g); torta crocante de frango com catupiry (R$ 240/1,5 kg); lascas de cordeiro ao molho de vinho (R$ 190/500g); pernil suíno ao molho de cerveja preta (R$ 120/500g); gratinado de camarões e lagosta ao molho de espumante (R$ 240/500g); e salada grega com romã (R$ 100/500g). De sobremesa, há opções como travessa de nozes, doce de leite e uva verde (R$ 170/até seis pessoas) e torta basca com maçãs caramelizadas (R$ 200/20cm de diâmetro/até 10 pessoas).
- Pedidos: até 20/12 (Natal) e 27/12 (réveillon), pelo Whatsapp (27) 99984-9894.
- Endereço: Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @vivianmussogastronomia.
ROTISSERIAS E DELICATÉSSENS
BEM DITA MASSA - Entre as sugestões da rotisseria italiana para as festas de fim de ano, destaque para o talharim de camarão ao molho Catupiry (R$ 88/1 kg), para a conquilha de bacalhau ao molho branco (R$ 88/1 kg) e para o ravióli de damasco ao molho alfredo (R$ 75/1kg)
- Pedidos: até 18/12.
- Endereços: Barro Vermelho, Vitória. (27) 99778-2898. Jardim Camburi, Vitória. (27) 99909-4789. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99294-0179. Mais informações: @bemditamassa.
BEMTÔ - A rotisseria traz entre as opções de fim de ano brandade de bacalhau (R$ 55/300g), farofa de maçã verde na manteiga (R$ 95/1 kg), salpicão de frango defumado (R$ 110/1 kg), paleta de cordeiro assada (R$ 195/1 kg), chester assado (R$ 95/1 kg) e lasanha de lagosta (R$ 180/1 kg). De sobremesa, uma pedida é o pudim de queijo grana padano (R$ 180/1 kg).
- Pedidos: até 18/12 (Natal) e 26/12 (réveillon) ou enquanto durar o estoque, pelo Whatsapp (27) 98185-0034.
- Endereço: Rua Henrique Rosetti, 210, lojas 8 e 9, Bento Ferreira, Vitória. Mais informações: @bemto.vix.
CASA ROTI - Peru assado inteiro recheado com farofa rica e servido com molho de manteiga e laranja (R$ 85/1 kg - a peça pesa aprox. 5kg); medalhão de filé mignon grelhado com molho de cogumelos frescos e salsa de trufa (R$ 180/1 kg); e ravióli de brie com nozes ao molho de tomate com manjericão (R$ 120/1 kg) são opções sob encomenda na rotisseria.
- Pedidos: até 18/12 (Natal) ou enquanto durar o estoque, pelo (27) 99690-3939 ou 2142-4060.
- Endereço: Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 70, loja 1, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @casa_roti.
CEDRUS LIBANI (BRÍGIDA ALEXANDRE) - Terrine de pistache com mel e calda de flor de laranjeira (R$ 250), homus com gotas de kafta (R$ 90), arroz marroquino (R$ 220) e arroz de cordeiro (R$ 360) estão entre as pedidas para a ceia. Todos os pratos servem de três a cinco pessoas.
- Pedidos: até 9/12, pelo Whatsapp (27) 98819-2404.
- Endereço: Rua Antônio Ataíde, 468, Prainha, Vila Velha. Mais informações: @cedrus_libanicontemporanea.
DELICATUS - Pernil suíno assado com molho de mostarda, laranja e mel (R$ 112/500g), salpicão de peru com batata palha (R$ 92/500g); arroz com bacon, damasco e amêndoas tostadas (R$ 72/500g); terrine de cebola caramelizada presunto cru e queijo gorgonzola (R$ 290) e torta de bacalhau (R$ 160/1,5 kg) fazem parte do cardápio de fim de ano.
- Pedidos: até 21/12 (Natal) e 28/12 (réveillon), pelo Whatsapp (27) 99507-7091.
- Endereço: Rua José Nascif, 490, Bairro República, Vitória. Mais informações: @delicatusgourmet.
KOISAS DE MINAS DELICATÉSSEN - Tábuas de frios e queijos, box gourmet e cestas natalinas estão entre as opções da casa para este fim de ano. Para presentear, uma dica é a caixa com burrata, molho pesto, tomate confit, presunto cru, torrada de ciabatta e dragée (R$ 183) ou a cesta com vinho, queijo parmesão, salaminho tipo italiano, patê de quatro queijos, focaccia (torrada fina e crocante), castanha-de-caju e dragées de castanha cobertas com chocolate (R$ 275). A loja também trabalha com cestas e caixas personalizadas.
- Pedidos: (27) 99228-6882 e 3227-9164.
- Endereço: Av. Rio Branco, 1305, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @koisasdeminasdelicatessen.
EMPÓRIO SÃO BENTO - O menu especial de fim de ano inclui pratos como arroz de rabada desfiada e agrião (R$ 179,90/1 kg); paleta de cordeiro na redução de vinho e hortelã com batatinhas rústicas e farofa natalina (R$ 189,90/1 kg); tender ao molho de laranja com batata calabresa e farofa natalina (R$ 169,90/1 kg); e maionese de lagosta R$ 249,90/1 kg). Para a sobremesa, são sugestões pavê crocante de doce de leite, Torta de Sintra e cheesecake com frutas vermelhas (R$ 189,90 cada uma).
- Pedidos: até 20/12 (Natal) e 26/12 (réveillon), ou enquanto durarem os estoques, pelos telefones (27) 99507-4388 e 3029-3829.
- Endereço: Avenida Carlos Moreira Lima, 481, Loja 2, Bento Ferreira, Vitória. Mais informações: @emporiosaobentovix.
MONZA - Nas unidades da padaria e confeitaria na Grande Vitória, as opções sob encomenda para festas de fim de ano contemplam entradas, pratos principais e sobremesas, com destaque para rosbife ao vinho com champignon (R$ 69,99/500g); quiche de camarão (R$ 59,99/400g); lombo suíno decorado (R$ 169,99/1,2 kg); cuscuz marroquino (R$ 79,99/1 kg); brandade de bacalhau gratinado (R$ 99,99/1 kg); e farofa de abacaxi com bacon (R$ 54,99/1 kg).
- Pedidos: até 21/12 (Natal) e até 28/12 (réveillon).
- Mais informações e endereços das lojas: (27) 3064-3754 e 99236-9900 | @padariamonza.
PASSIONE PASTA - O empório e bistrô especializado em massas traz no menu de fim de ano pratos como salmão ao molho de manteiga com alcaparras (R$ 360/4 pessoas); conchiglione de bacalhau com molho sugo com manjericão (R$ 450/4 pessoas); nhoque ao molho funghi com tiras de filé (R$ 89,90/1 kg); agnolotti de ricota com nozes e passas no molho de Catupiry (R$ 300/4 pessoas); e, de sobremesa, musse de chocolate crocante (R$ 160/cinco pessoas).
- Pedidos: até 18/12, pelo Whatsapp (27) 99910-7727.
- Endereço: Rua Aquino de Araújo, 180, loja 5, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @passione.pasta.